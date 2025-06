Revue de Presse PSG : Donnarumma, Chevalier, Zabarnyi, Nuno Mendes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 9 juin 2025. L’avenir toujours flou de Gianluigi Donnarumma au PSG, les dirigeants parisiens avancent dans le dossier Lucas Chevalier, Ilya Zabarnyi donne sa priorité aux Rouge & Bleu, la grosse performance de Nuno Mendes avec le Portugal…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le cas de Gianluigi Donnarumma, dont le contrat avec le PSG prend fin en juin 2026. Alors que le porter parisien n’a toujours pas prolongé son bail, sa situation intrigue et s’obscurcit. Les négociations pour une prolongation de contrat ont été entamées il y a plusieurs mois sans qu’une issue positive n’ait été trouvée. Comment expliquer une telle situation ? « Paris a d’abord quelque peu traîné dans les discussions, peu convaincu par l’avenir de l’international italien en France. Les premières offres de contrat n’ont pas été accueillies de la meilleure des manières par l’ancien Milanais et son entourage. Gianluigi Donnarumma a toujours une proposition de prolongation sur la table, mais, cette fois-ci, l’Italien ne semble pas convaincu par son contenu », précise L’E. Comme lors des récentes prolongations, Luis Campos veut inclure un salaire revu à la baisse avec des clauses liées au nombre de matches disputés pour faire grimper la rémunération. Dans les hautes sphères parisiennes, les récentes prises de parole du clan de l’Italien sont perçues comme un moyen de pression pour obtenir une offre salariale fixe revue à la hausse et adoucir l’impact potentiel des bonus.

S’il a régulièrement exprimé son désir de poursuivre l’aventure à Paris, Gianluigi Donnarumma a également regretté, en privé, le manque de soutien et de considération du club au plus fort des critiques externes. « Les dirigeants parisiens peuvent aussi jouer à un jeu de poker menteur, toujours très apprécié en période de négociations, mais semblent aujourd’hui décidés à dire à leur joueur que leur dernière proposition est à prendre ou à laisser. » À 26 ans, l’international italien peut également profiter du marché des gardiens pendant la période estivale. Depuis plusieurs jours, les pistes les plus chaudes se trouvent en Angleterre avec les intérêts de Manchester United et Manchester City. « Deux destinations tentantes pour le joueur au point d’avoir déjà évoqué l’hypothèse d’un départ en Angleterre avec certains coéquipiers en sélection ces derniers jours », conclut L’E.

Dans le sens des arrivées, le PSG avance ses pions dans le recrutement du défenseur de Bournemouth, Ilya Zabarnyi. Si les négociations entre les deux formations n’ont pas encore abouties, Luis Campos et Tiago Pinto, les hommes forts des secteurs sportifs des deux clubs, poursuivaient les discussions ces dernières heures. Le club de Premier League réclame 70M€ pour son défenseur ukrainien, sous contrat jusqu’en 2029. Une somme que n’a pas encore proposée la formation parisienne. Mais Paris dispose d’un argument de poids dans ce dossier. Ilya Zabarnyi « a informé ses dirigeants qu’il souhaitait rejoindre le PSG et aucun autre club. » Il reste une journée aux champions d’Europe pour finaliser le dossier s’ils veulent s’appuyer sur le joueur pour la Coupe du monde des clubs, le premier mercato fermant ses portes le 10 juin. La liste définitive pour cette compétition doit être rendue à la FIFA demain.

Enfin, L’Equipe revient sur la victoire du Portugal face à l’Espagne en finale de Ligue des Nations (2-2, 5-3 aux t.a.b). Les quatre Portugais du PSG (Nuno Mendes, João Neves, Vitinha et Gonçalo Ramos) remportent donc un nouveau trophée dans cette saison 2024-2025. Mais, un joueur des Rouge & Bleu a marqué les esprits dans cette rencontre : Nuno Mendes. Il a marqué un but et est à l’origine du but égalisateur de Cristiano Ronaldo avec une quasi passe décisive. À Munich, où il avait déjà remporté la Ligue des champions avec le PSG une semaine plus tôt, le latéral gauche a été désigné meilleur joueur de la finale, comme face à l’Allemagne au tour précédent. Défensivement, l’ancien du Sporting a parfaitement contenu Lamine Yamal, dans la même veine que ses prestations face à Mohamed Salah en huitième de finale de C1 en mars dernier. « Yamal a bien tenté de dézoner pour trouver de l’air mais à chaque fois qu’il revenait sur le côté du Parisien, il se trouvait face à une impasse et il a donné des signes de renoncement, préférant régulièrement la passe en retrait plutôt que l’affrontement » analyse L’E. Lors de la séance des tirs au but, Nuno Mendes n’a pas tremblé au moment de transformer sa tentative.

De son côté, Le Parisien fait également le point sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma. En discussions avec le PSG, le portier italien n’a toujours pas prolongé son contrat, qui arrive à échéance en juin 2026. Et le renouvellement est même au point mort, « aucune des deux parties n’ayant l’intention de faire un pas vers l’autre pour enfin faire aboutir les tractations. » Face à cette situation, la direction parisienne est prête à toute éventualité, notamment celle de voir partir son gardien titulaire. Pour le remplacer, plusieurs dossiers sont sur la table mais le nom de Lucas Chevalier est celui qui plaît le plus au board parisien, qui en a fait une priorité de recrutement. Cependant, il y a plusieurs obstacles à franchir avant de voir le portier du LOSC chez les Rouge & Bleu. Tout d’abord, l’international français ne viendra pas pour être un concurrent de Gianluigi Donnarumma. Puis, le prix demandé par le LOSC risque d’être élevé. « Pour l’instant, le PSG n’a pas fait d’offre écrite, mais de source interne on s’attend à ce qu’Olivier Létang, le président lillois, fixe un prix conséquent (près de 70 millions d’euros ?) pour entamer toute négociation avec un club intéressé. »

Le gardien de 23 ans est notamment dans la short-list des deux Manchester, mais Paris ne part pas défaitiste. « C’est même tout l’inverse. S’il ne surpaiera aucun joueur cet été, le club de la capitale est bien décidé à jouer sa carte à fond pour Lucas Chevalier, sous contrat jusqu’en 2027. » Toujours selon les informations du quotidien francilien, le PSG a avancé dans ses discussions avec le Français, qui souhaitait d’abord se concentrer sur le rassemblement des Bleus avant d’évoquer son avenir. « Lille a évoqué la possibilité de le prolonger d’un an à l’approche de la Coupe du monde 2026, mais les convoitises le poussent à regarder ailleurs. » Si la Premier League a toujours été une destination séduisante, Lucas Chevalier est également attiré par le projet du PSG. Mais avant de penser à cela, il faudra régler le cas Gianluigi Donnarumma. Les négociations entre Luis Campos et l’entourage de l’Italien ne sont pas fluides, avancent puis reculent. « Elles traînent depuis des mois et n’entrent jamais dans une bonne dynamique. Elles sont même désormais entrées dans une dimension temporelle qui se résume par : à prendre ou à laisser. C’est-à-dire aux conditions du PSG », explique LP. S’il n’accepte pas la proposition parisienne, Gianluigi Donnarumma pourrait donc quitter les Rouge & Bleu après la Coupe du monde des clubs. D’autant plus que Luis Enrique et Luis Campos sont convaincus que Lucas Chevalier a l’épaisseur pour grandir et s’affirmer dans le but de Paris.