Revue de Presse PSG : Donnarumma, Dembélé, Luis Enrique…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 12 août 2025. Gianluigi Donnarumma écarté du groupe pour la Supercoupe d’Europe, la rupture totale entre le club parisien et le portier italien, Ousmane Dembélé revalorise l’image de la Ligue 1, Luis Enrique épargné pour l’instant par la FIFA après son geste d’humeur contre Chelsea…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la rupture totale entre le PSG et Gianluigi Donnarumma. Pas intégré au groupe qui se déplace à Udine pour disputer la Supercoupe d’Europe contre Tottenham mercredi, le portier italien est invité à quitter le club à un an de la fin de son contrat. Luis Enrique, qui a insisté pour recruter Lucas Chevalier, a envoyé un message clair à son portier. « Une demi-surprise seulement. Car dans leurs échanges avec Lucas Chevalier, les dirigeants parisiens et notamment le conseiller sportif Luis Campos lui avaient fait comprendre que cette place de numéro 1 lui était garantie. Tout en suggérant parallèlement que la cohabitation avec Donnarumma (26 ans) ne s’étirerait pas. » Lors de la séance d’entraînement de lundi, Gianluigi Donnarumma n’apparaissait même pas avec ses coéquipiers. En raison des discussions à l’arrêt pour une prolongation de contrat ces dernières semaines, l’Italien de 26 ans confiait déjà à ses proches que son aventure à Paris allait probablement s’arrêter contre son gré. « Ce qui avait suscité une forme d’incompréhension dans un vestiaire où le vice-capitaine parisien dispose de très solides soutiens. »

Déçu par l’attitude de ses dirigeants, il reste désormais à savoir si l’ancien Milanais sera placé dans le loft aux côtés de Nordi Mukiele, Renato Sanches, Marco Asensio, Randal Kolo Muani et Ilyes Housni. « Placer le champion d’Europe dans ces conditions serait un symbole assez terrible. Et un risque en termes d’image avec l’un des chouchous du Parc des Princes. Il faudra guetter ainsi la réaction des ultras en Italie ce mercredi ou à Nantes dimanche. » Avec un avenir bouché à Paris, Gianluigi Donnarumma va désormais écouter les offres durant ce mercato estival et entend se donner le temps pour réfléchir à sa future destination. À ce jour, Manchester United est l’un des clubs les plus intéressés. Chelsea pourrait aussi tenter une offensive prochainement. « Quel que soit son choix, ‘Gigio’ ne devrait pas avoir droit à une dernière apparition officielle sous le maillot parisien. Une drôle de fin pour celui qui, au fil du printemps et un peu plus au soir du 31 mai, était devenu une légende du club de la capitale », conclut L’E.

Le quotidien sportif revient aussi sur le mauvais geste de Luis Enrique sur João Pedro à l’issue de la finale de Coupe du monde des clubs perdue contre Chelsea (0-3). Et un mois plus tard, l’entraîneur parisien n’a toujours pas été suspendu ni même inquiété. « Interrogée ce lundi, la FIFA n’évoque aucune procédure disciplinaire engagée contre Luis Enrique. Sans évoquer de raison particulière. Une décision définitive ? Il convient de rester prudent avec les instances du football mondial, mais le délai interroge », s’étonne L’E. En revanche, João Neves a bien été suspendu deux matches après son tirage de cheveux sur Marc Cucurella. Les champions d’Europe devront donc composer sans leur international portugais face à Tottenham ce mercredi. L’occasion pour Warren Zaïre-Emery de débuter cette rencontre. « Au-delà du cas de Lucas Chevalier, appelé à jouer son premier match avec Paris, le onze parisien comporte de nombreuses incertitudes. Le staff s’appuiera sur les données athlétiques pour composer son équipe. »

De son côté, Le Parisien évoque également la mise à l’écart de Gianluigi Donnarumma pour le match de Supercoupe d’Europe contre Tottenham. Luis Enrique envoie un message fort à son portier suite à l’arrivée de Lucas Chevalier : il est invité à quitter le club cet été. Le principal concerné n’a pas dû être totalement étonné par la nouvelle, lui qui n’a pas pris part à la séance d’entraînement de lundi avec ses coéquipiers. « Pour autant, cette non-convocation témoigne de la volonté du club de ne pas faire cohabiter le Français et l’Italien pendant une saison complète. Et rappelle que le PSG ne veut pas voir partir libre Donnarumma, sous contrat jusqu’en 2026. » S’il a rappelé à plusieurs reprises son désir de poursuivre l’aventure à Paris, l’international italien n’a pas réussi à trouver un terrain d’entente pour prolonger son contrat. Son départ pourrait ainsi être facilité par la direction parisienne. Gianluigi Donnarumma possède quelques courtisans en Premier League. Dans l’entourage du joueur, on ne cachait pas son amertume après cette décision perçue comme injuste pour quelqu’un qui a grandement contribué à la participation du PSG pour cette Supercoupe d’Europe. « Son absence dans le groupe de Luis Enrique est vécue comme un crève-cœur », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien fait un focus sur Ousmane Dembélé. Auteur d’une saison XXL avec le PSG, l’attaquant parisien incarne le renouveau du football français. Avec un championnat qui a du mal à se vendre, le numéro 10 des Rouge & Bleu contribue à revaloriser l’image de la Ligue 1 grâce à ses performances et sa popularité. Après avoir remporté de nombreux trophées collectifs et individuels, l’international français est devenu l’un des candidats les plus crédibles au Ballon d’Or 2025. « Et si Dembélé est aujourd’hui dans la cour des grands, c’est qu’il est parvenu, avec les siens, à tordre le cou à l’idée reçue qui faisait de cette Ligue 1 réputée trop faible et déséquilibrée un fardeau bien trop lourd à porter pour atteindre les sommets européens. » L’ancien Rennais a surtout effectué une mutation remarquable en devenant un véritable buteur. « Replacé dans l’axe, Dembélé a tout fait exploser, les défenses adverses comme ses statistiques : 15 % de tirs cadrés supplémentaires, deux fois plus de tentatives par match et une année 2025 aux frontières du réel qui, avec 27 buts et 9 passes décisives, en a fait le joueur le plus tranchant des cinq grands championnats européens. » Ousmane Dembélé est devenu la figure incarnée de ce PSG irrésistible en 2025.