Revue de Presse PSG : Donnarumma, Geyoro…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 27 août 2025. Le PSG et Manchester City discutent toujours pour le transfert de Gianluigi Donnarumma, le portier italien pourrait-il finalement rester à Paris, Grace Geyoro n’a toujours pas repris avec les Féminines du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le dossier Gianluigi Donnarumma. Invité à quitter le club cet été, le portier italien est toujours un joueur du PSG à quelques jours de la fermeture du marché des transferts. Et le gardien de 26 ans peut-il finalement rester au PSG jusqu’au mercato hivernal ? « Il est prêt à rester jusqu’en janvier si jamais il ne trouve pas de club assez intéressant », souffle-t-on dans son entourage. Cependant, la préférence de l’ancien Milanais est de trouver une solution cet été. De leur côté, les dirigeants parisiens ont toujours la même ligne de conduite en cette fin de mercato : « Nous sommes à fond sur les départs ! » Encore sous contrat jusqu’en 2026, Gianluigi Donnarumma a vu Manchester City se positionner depuis longtemps sur son cas. L’Italien a déjà un accord contractuel avec le club anglais depuis quelques semaines mais cela n’a toujours pas avancé entre les deux formations. Le PSG ne souhaite pas brader son joueur. Après avoir fixé la barre à 50M€, le board parisien semble avoir accepté l’idée d’une somme moins importante pour céder le champion d’Europe. « Sauf que Manchester City montre tous les signes d’un club qui souhaite profiter de la situation de l’Italien à Paris pour réaliser un coup à moindre coût. » Certaines sources évoquaient même ces dernières heures une seule offre de 15M€, trop loin des exigences parisiennes.

Les Citizens ne sont pas pressés et sont prêts à attendre l’hiver pour faire une proposition encore inférieure, ou même l’été prochain lorsque le portier sera libre. D’autant plus que Manchester City n’a toujours pas vendu Ederson. Malgré un accord entre le portier brésilien et Galatasaray, les négociations n’ont toujours pas avancé entre les deux formations. « Au sein de l’équipe dirigeante stambouliote, certains poussent désormais pour d’autres profils, ce qui ne fait pas les affaires parisiennes. Les cinq derniers jours doivent permettre de résoudre toutes ces problématiques, dont Paris ne peut avoir le contrôle total. » Reste désormais à savoir si d’autres formations peuvent aussi profiter de l’opportunité Donnarumma dans cette dernière ligne droite du mercato estival. « C’est ce qu’ont laissé entendre les dirigeants parisiens ces derniers jours, dans leurs discussions informelles avec plusieurs acteurs du marché. Pour mettre la pression ou parce qu’un réel plan B existe ? », se demande L’E.

Le quotidien sportif évoque également la situation de Grace Geyoro chez les Féminines du PSG. Si toutes les internationales qui ont participé à l’Euro cet été ont repris le chemin de l’entraînement depuis la semaine passée, ce n’est pas le cas de la Française de 28 ans. Alors que son avenir reste incertain chez les Rouge & Bleu, elle dont le contrat court jusqu’en 2028, Grace Geyoro « ne serait pas en mesure de reprendre l’entraînement en raison de problèmes de santé confidentiels », rapporte L’E. Pour rappel, les Féminines du PSG retrouveront le Championnat le 6 septembre prochain avec un déplacement sur la pelouse du promu, le RC Lens. Et, il semble peu probable que l’internationale française participe à ce premier match.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.