Revue de presse PSG : Donnarumma, Gharbi, Hakimi, gardiens de but, etc.

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 15 juillet 2021 : L’arrivée de Donnarumma, les débuts prometteurs d’Ismaël Gharbi et d’Achraf Hakimi sont les thèmes du jour.

Le PSG “frappe un grand coup en attirant le tout frais champion d’Europe”, juge l’AFP, “sans avoir déboursé la moindre indemnité de transfert, comme il l’a fait avec Sergio Ramos et Georginio Wijnaldum. Pour les vice-champions de France, il s’agit de la quatrième arrivée notable durant l’intersaison en comptant celle d’Achraf Hakimi, latéral polyvalent venu de l’Inter Milan pour un montant estimé par la presse à environ 60 millions d’euros.”

L’Équipe du jour revient sur le bel accueil réservé à Gianluigi Donnarumma pour son arrivée à Paris ce mercredi. Le journal nous apprend que le portier italien “entretient une relation très forte depuis plusieurs saisons” avec Gianluca Spinelli, l’entraîneur des gardiens du PSG, avec qui il a “beaucoup échangé ces dernières semaines”. Le quotidien rajoute que le tout récent champion d’Europe part pour trois semaines de vacances avant de “découvrir son nouveau club et ses nouveaux partenaires dont le gardien Keylor Navas. Le Costaricien “n’a pas apprécié que le PSG le mette en concurrence. Pour ceux qui le croisent au Camp des Loges, il ne montre rien de particulier. Mais cet épisode ne l’a pas laissé insensible.” L’article se termine par le fait que “jamais dans son histoire le PSG n’a disposé de deux gardiens aussi forts.”

Aussi, L’Équipe fait un focus sur la rencontre hier contre Le Mans (4-0) du jeune Ismaël Gharbi et le fait qu’il ait “gagné des points” en étant “très en vue lors des quarante-cinq premières minutes”. Il “a su saisir sa chance” grâce à de multiples actions. Il devrait “multiplier les apparitions aux entrainements de l’équipe pro du PSG, surtout s’il continue de séduire Pochettino et son staff”.

Le Parisien de ce jeudi évoque aussi l’arrivée officielle de Donnarumma au PSG en évoquant la situation des neuf gardiens de but sous contrat. “Cette situation est le résultat d’une politique sportive des portiers, peu lisible ces dernières années, conjuguée à la volonté compréhensible de prolonger des éléments prometteurs”. Le journal local explique que “Sergio Rico est le plus menacé par cette réorganisation” car “l’arrivée du champion d’Europe le pousserait vers un poste de n°3”. Un rôle qui doit revenir à Alexandre Letellier, qui a prolongé une saison dans cette perspective. L’Espagnol n’aurait pas “vu venir le recrutement de Donnarumma” et se retrouve dans une situation délicate. Il a informé la direction de son souhait de partir. Concernant Alphonse Areola (et son problématique salaire de 700.000 € mensuels), West Ham et le Paris Saint-Germain “sont entrés en contact” même si, selon les informations du Parisien, un accord est encore loin d’être trouvé. Le club anglais aimerait un prêt, le PSG veut vendre. Marcin Bulka “devrait être transféré” tandis que Garissone Innocent serait lui prêté. Concernant ce dernier, “son malaise lors d’un match face à Chambly avec Caen, en janvier dernier, inquiète aussi certains prétendants.” Denis Franchi (18 ans, 2023) et Lucas Lavallée (18 ans, 2023) évolueront eux en U19.

Enfin le quotidien consacre un article sur “les débuts prometteurs” d’Achraf Hakimi qui a montré ses “qualités de vitesse et d’efficacité sur les sorties de balle rapides” et a été à l’initiative du deuxième but Rouge & Bleu tout en n’oubliant pas “les tâches défensives”. Ismaël Gharbi a lui été “particulièrement intéressant”.