Revue de presse PSG : Donnarumma, Katoto, Geyoro…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 29 novembre 2024. Donnarumma touché par sa mise sur le banc contre le Bayern, un déclassement confirmé contre Nantes ?, Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro sur le départ ?…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque Gianluigi Donnarumma. Placé sur le banc lors de la défaite du PSG contre le Bayern Munich en Ligue des champions mardi soir, l’international italien est sorti touché de cet épisode, assure le quotidien sportif. « À l’Allianz Arena, que ce soit pendant l’échauffement ou au cours de la rencontre, l’ancien Milanais est apparu le visage très fermé. Ces dernières heures encore, on décrivait un homme touché. » Mentalement, Donnarumma est frustré par la situation. Au-delà de la soirée de mardi, il s’interroge sur l’estime que lui porte le club de la capitale et cela pourrait avoir des incidences sur son avenir alors qu’il est en discussion pour prolonger (il est lié à Paris jusqu’en 2026). Au travers de plusieurs séquences ces derniers mois, il n’a pas ressenti une confiance totale de la part de Luis Enrique et son staff, lance L’Equipe. « Pour le coach du PSG, qui a engagé une vraie réflexion après la prestation mitigée de Donnarumma à Arsenal (0-2, le 1er octobre), aucun poste ne saurait échapper à la concurrence et chacun doit mériter sa place. » Le quotidien sportif estime qu’il est difficile d’imaginer que Donnarumma accepte aujourd’hui sans moufter de partager le statut de n°1 avec Safonov, comme il l’avait fait à son arrivée en 2021 avec Keylor Navas. En interne, son amertume n’est pas perçue comme une mauvaise chose et on espère une réaction de sa part ces prochaines semaines. Cet été, le recrutement du Russe (contre 20 M€) avait précisément pour but de challenger Donnarumma et le pousser à être plus exigeant.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la situation du gardien italien du PSG. Avec la titularisation de Matvey Safonov contre le Bayern Munich, Luis Enrique semble vouloir agir au cas par cas, estime le quotidien francilien. Cela relance le débat sur la gestion des gardiens. Dans l’histoire récente du PSG, les alternances n’ont pas fait bon ménage. Trapp, Areola, Navas… Ils y ont tous fait face à un moment ou à un autre et le résultat s’est avéré dramatique, analyse Le Parisien. « Après ce nouveau passage obligé sur le banc, Donnarumma se retrouve dans une situation délicate. Si dans son entourage, on avance qu’il était malade depuis la trêve internationale et que c’est pour cette raison qu’il n’a pas joué les derniers matchs, la réalité semble bien différente. Dans le cercle proche de l’ancien Milanais, il se disait, après Toulouse, qu’on était « confiant » quant à une titularisation à Munich. » Pour le match contre Nantes, deux solutions semblent se dessiner pour le coach du PSG selon le quotidien francilien. Offrir de la continuité à Safonov malgré son erreur ou relancer Donnarumma en espérant que la claque qu’il vient de prendre le réveille. « En attendant, le discours diffusé en interne ne laissait place à aucune polémique ni guerre des goals. Malgré son déclassement, Donnarumma s’est remis au travail ce jeudi 28 novembre, sans diffuser la moindre mauvaise onde. Reste à savoir si ce sera encore le cas si la situation s’étend dans le temps. Loué pour son bon état d’esprit, il reste d’abord un compétiteur pour qui la place de second n’a jamais été envisageable. Il ne faudrait pas non plus que les négociations ralenties pour sa prolongation ne viennent entacher sa bonne humeur communicative », conclut Le Parisien.

L’Equipe évoque aussi la situation pesante au sein des Féminines du PSG et le possible départ dans les prochains mois de deux de ses cadres, Marie-Antoinette Katoto et Grace Geyoro. Les tensions sont apparues depuis la fin du mois d’août et la tournée en Australie des Parisiennes. « Pas assurée de conserver son brassard de capitaine, la milieu de 27 ans s’était opposée à son nouvel entraîneur, Fabrice Abriel. Depuis, les choses ont empiré. Pas d’accord avec son coach sur un repositionnement tactique contre Strasbourg (4-0, le 9 novembre), elle a commencé sur le banc face à Reims (2-1, le 16) avant d’être totalement écartée du groupe pour affronter Dijon. » Le quotidien sportif assure que Grace Geyoro, encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec le PSG, pourrait quitter le club cet hiver si le conflit perdure. Elle ne serait alors pas la seule star à s’en aller du club. L’attaquante Marie-Antoinette Katoto, dont le contrat se termine au mois de juin, pourrait chercher à partir, lance L’Equipe. « Au club depuis 2011, la Parisienne de 26 ans est courtisée par l’OL depuis plusieurs années. Outre les puissants clubs américains (comme le Washington Spirit de Michele Kang) ou anglais, le champion de France est aussi un des seuls à pouvoir assumer son salaire, puisqu’elle est la joueuse la mieux payée de Première Ligue avec 58 000 euros mensuels. » Laurina Fazer et Korbin Albert se trouvent également en fin de contrat. La tendance est à un départ pour la milieu internationale américaine, suivie par Chelsea et Barcelone. Autant de dossiers qui vont occuper la direction du PSG, conclut le quotidien sportif.