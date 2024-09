Revue de presse PSG : Donnarumma, Kolo Muani, Renson…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 6 septembre 2024. Gianluigi Donnarumma et sa fierté de jouer avec l’Italie au Parc des Princes, Randal Kolo Muani a un coup à jouer à droite en équipe de France, Hugues Renson soupçonné d’avoir rendu de menus services au PSG…





Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le match spécial de Gianluigi Donnarumma contre la France ce soir. En effet, le capitaine de l’Italie va retrouver un stade qu’il connaît très bien depuis trois ans et son arrivée au PSG, le Parc des Princes. Le quotidien francilien indique que pour la première fois ce soir, il prendra la direction du vestiaire visiteur « et verra Ousmane Dembélé, d’ordinaire assis à côté de lui, aller dans l’autre direction, avant d’enfiler une autre tenue et certainement d’entrée sur la pelouse en premier. » Le gardien du PSG, présent en conférence de presse hier, a expliqué s’attendre à un très bon accueil des supporters au Parc. Il a aussi indiqué qu’il avait donné quelques petits tuyaux à ses défenseurs pour contrecarrer les offensives de Kylian Mbappé et Bradley Barcola. Le quotidien francilien indique qu’entre la Squadra Azzurra et le PSG, le statut de l’ancien milanais diffère quelque peu. Avec sa sélection, il s’est vu confié le brassard de capitaine alors qu’au PSG, il ne fait pas partie des vice-capitaines qui seront prochainement désignés. Le Parisien indique que quand il a été interrogé à ce sujet en conférence de presse, Gianluigi Donnarumma a botté en touche. Malgré ça, « il s’impose par sa bonne humeur, sa proximité avec tous les membres du vestiaire. » Le Parisien estime qu’au PSG, le gardien alterne avec des performances de haut vol et des trous d’air sur certains matches importants. « Et c’est d’ailleurs avec l’idée de voir son niveau de performance augmenter que le club de la capitale a choisi de recruter Matvey Safonov cet été. » Le PSG veut garder son gardien, avec qui des discussions pour une prolongation de contrat ont été entamées au mois de mai, conclut le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe évoque Randal Kolo Muani. Pour le quotidien sportif, l’attaquant du PSG a un coup à jouer sur le couloir droit de l’attaque de l’équipe de France. Ce soir, il devrait être titulaire à droite contre l’Italie. « Ce qui relève d’une certaine logique puisque c’est à ce poste que Didier Deschamps le préfère. » Le sélectionneur des Bleus aime utiliser sa vitesse et sa qualité de percussion. L’Equipe se demande si Randal Kolo Muani se voit offrir une chance de doubler Ousmane Dembélé pour cette place de titulaire dans le couloir droit en équipe de France. « Ce n’est pas évident, tant son coéquipier au PSG semble devant dans la hiérarchie. Mais il a l’opportunité de montrer que les Bleus lui donnent vraiment des ailes », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi la mise en examen pour trafic d’influence de Hugues Renson, député LREM et vice-président de l’Assemblée nationale de 2017 à 2022. Ce dernier « est soupçonné d’avoir rendu de menus services au club parisien, dont il est notoirement supporter, pendant toute la durée de son mandat. Les magistrats lui reprochent également d’avoir sollicité des places dans le carré du Parc des Princes, des avantages pour ses enfants (escort kids le jour de la présentation de Neymar), mais surtout un emploi à de très multiples reprises. » Auprès du quotidien sportif, son avocat, Me Mario Stasi, explique : « Hugues Renson conteste sa mise en examen. Il n’a jamais commis un acte illégal dans l’exercice de ses fonctions. »