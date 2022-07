Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 7 juillet 2022. Les nouveaux décideurs parisiens ont fait un choix dans la hiérarchie des gardiens, Presnel Kimpembe ne sera pas retenu en cas d’offre satisfaisante, le PSG prend des renseignements dans le dossier Hugo Ekitike, des discussions avec Braga pour la mise en place d’un club satellite et un second groupe de jeunes reprendra l’entraînement la semaine prochaine.

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que le PSG a établi sa hiérarchie pour le poste de gardien de but. En effet, lors de sa présentation devant les médias, Christophe Galtier a indiqué qu’il voulait établir une hiérarchie claire. En ce sens, le nouveau coach parisien ainsi que Luis Campos ont choisi Gigio Donnarumma pour occuper le poste de numéro 1, assure L’Equipe. Une décision semblable à celle de l’ancienne direction des Rouge & Bleu (Leonardo) qui avait également opté pour l’international italien. Un choix qui ne s’explique pas forcement « en raison du niveau des deux portiers, qui se valent, mais davantage par rapport à leurs âges respectifs et la durée de leur contrat. » En effet, Gigio Donnarumma est lié aux Rouge & Bleu jusqu’en 2026 et représente l’avenir (23 ans) tandis que Keylor Navas va fêter ses 36 ans en décembre prochain (contrat jusqu’en juin 2024).

Avant tout, l’Italien doit progresser dans certains domaines et « notamment dans l’analyse du jeu, afin de limiter ses prises de risque en cours de match. » Mais, les nouveau dirigeants du PSG veulent mettre le champion d’Europe 2021 dans les meilleures conditions et lui enlever une partie de la pression qu’il pouvait avoir sans hiérarchie établie. Désormais, reste à connaître l’avenir de Keylor Navas. En effet, l’international costaricien a récemment déclaré qu’il se sentait bien à Paris et qu’il lui restait deux années de contrat. « Tout le travail désormais de la direction parisienne va être de trouver une porte de sortie qui plaise à l’ex-Madrilène. » Actuellement, aucune offre concrète n’a été formulée pour le portier de 35 ans, dont la valeur est estimée à près de 10M€.

Concernant Presnel Kimpembe, il ne sera pas retenu par le PSG en cas d’offre satisfaisante pour les deux parties, rapporte le quotidien sportif. Considéré comme un cadre de l’effectif, l’international français ne semble pas intouchable aux yeux de la nouvelle direction parisienne. Ainsi, « l’hypothèse d’un départ du champion du monde 2018, à deux ans du terme de son contrat, a pris de l’épaisseur. » Les récentes déclarations du défenseur de 26 ans lors du rassemblement en équipe de France avaient interrogé le board parisien. « Tout le monde connaît mon amour pour le PSG et c’est réciproque. J’aurai 27 ans en août, c’est un moment clé de ma carrière. J’attends de rencontrer la future direction sportive par rapport au projet du club. Il faudra discuter assez rapidement », avait déclaré le Titi en juin. Une sortie médiatique que n’avait pas apprécié Luis Campos, selon L’E. De son côté, Christophe Galtier « ne l’a pas non plus nécessairement comprise. » Pour le défenseur du PSG, la saison écoulée ne lui a pas plu et « il avait le sentiment qu’un deux poids, deux mesures régnait au Camp des Loges et que le staff avait renoncé à tout rappel à l’ordre. »

Il ne comprendrait pas non plus que ses émoluments ne soient pas conforme à son statut. Il n’est que le 13e salaire de l’effectif, « au même niveau que Leandro Paredes (9 M€ annuel), et plus bas qu’Achraf Hakimi (10,3 M€). » En plus de l’arrivée de Milan Skriniar, Luis Campos serait à la recherche d’un axial gauche pour la défense. Surtout que le Chelsea de Thomas Tuchel semble montrer un certain intérêt pour Presnel Kimpembe afin de compenser les pertes d’Antonio Rüdiger et Andreas Christensen. L’ancien coach du PSG apprécie le Titi et « pousserait pour que les Blues passent à l’action et formulent une première offre. » En attendant que son avenir soit plus clair, Presnel Kimpembe profite toujours de ses vacances, à l’instar d’Achraf Hakimi et Kylian Mbappé.

Enfin, le quotidien sportif fait le point sur le dossier Hugo Ekitike. Lors de la journée chargée du lundi, Luis Campos et Antero Henrique en ont profité pour recevoir les dirigeants du Stade de Reims et l’agent du joueur à la Factory. « Le Paris SG s’intéresse au profil de l’international Espoir depuis plusieurs semaines mais est passé dans une phase plus active », précise L’E. Cette réunion avait pour but de connaître l’avancement des négociations avec Newcastle, qui a déjà un accord avec le Stade de Reims (36M€+10€ de bonus) pour s’attacher les services l’attaquant de 20 ans. Mais Hugo Ekitike se laisse le temps de la réflexion pour son avenir et n’a pas encore donné son accord, surtout que d’autres gros clubs européens (Real Madrid, FC Bayern) ont montré leur intérêt pour le prometteur attaquant de Ligue 1.

De son côté, Le Parisien indique le PSG est en train de négocier avec le SC Braga afin que le club portugais devienne un club satellite. Même si rien n’est encore signé, « cette collaboration est dans les tuyaux » et « viendrait s’ajouter à celle du club de la capitale avec Eupen, une formation de première division belge. » Ce dossier est piloté par Antero Henrique, toujours selon le quotidien francilien. Si le dirigeant portugais a pour mission de vendre plusieurs membres de l’effectif, il est également chargé de s’occuper d’autres tâches au sein du club parisien. En effet, il « travaille à développer le PSG en signant des partenariats ou en achetant une partie du capital de certains clubs. » Afin d’améliorer les négociations avec le 4e du dernier championnat portugais, deux jeunes du PSG en fin de contrat, Jordan Monteiro et Enzo Tayamoutou, ont signé leur premier contrat professionnel au SC Braga. « Le rapprochement qui se dessine entre les deux clubs est un premier pas, certes timide, mais la volonté de fonctionner ensemble existe des deux côtés. » Cette probable collaboration pourrait notamment permettre au PSG d’envoyer ses jeunes s’aguerrir et obtenir un temps de jeu plus conséquent dans le monde professionnel.

Le quotidien francilien rapporte également qu’un second groupe de jeunes reprendra le chemin de l’entraînement en début de semaine prochaine. En effet, Christophe Galtier a rappelé l’importance de travailler avec un groupe réduit. Ainsi, Luis Campos « a opéré un premier dégraissage en constituant deux groupes bien distincts pour la reprise. » Alors qu’il devait se présenter ce mercredi, Edouard Michut n’était pas présent au Camp des Loges « sans qu’une raison particulière ait été avancée par le club. » Au contraire de leurs coéquipiers qui ont déjà repris l’entraînement, ce second groupe de jeunes effectuera sa rentrée des classes la semaine prochaine avec des tests physiques et médicaux le lundi 11 et mardi 12 juillet. Ainsi, les éléments concernés ont rencontré Luis Campos ce mercredi après-midi lors d’entretiens individuels qui ont duré quelques minutes. Il a notamment été question de leur avenir. « Certains ont appris qu’ils devront partir. D’autres pourraient être prolongé puis prêté », à l’image de Thierno Baldé.