Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 13 juin 2021. “Sale journée hier pour les clubs français : après le PSG, vaincu par l’outsider danois Aalborg (35-33), Nantes s’est à son tour incliné en demi-finale de la Ligue des champions de handball, devant le FC Barcelone (31-26), constate l’AFP. La finale donnera donc lieu aujourd’hui (18 heures) à un choc des extrêmes entre l’ogre catalan, en quête d’un dixième titre record après le dernier en 2015, et Aalborg, présent pour la première fois au Final Four.”

A force de se rapprocher du PSG, le gardien de but de la Nazionale en fin de contrat avec Milan, Gianluigi Donnarumma (22 ans), va finir par y signer. “Les discussions avancent bien et ce dossier pourrait être réglé en début de semaine”, observe L’Equipe. “Il restera à organiser la visite médicale. Donnarumma devrait signer 5 ans et percevoir un salaire qui devrait s’approcher des 10M€ brut annuels. Une somme conséquente mais qui s’explique par le fait que le PSG n’aura aucune indemnité de transfert à verser. Difficile d’imaginer Donnarumma venir au PSG comme doublure. Il faudra donc déterminer la hiérarchie avec Navas. Le Costaricien pourrait-il quitter Paris alors qu’il a prolongé son contrat jusqu’en 2024 fin avril ? Ce serait une décision risquée compte tenu de son importance dans le vestiaire et de ses performances. La solution pour la saison prochaine serait de prêter Donnarumma. Si l’AS Rome cherche bien un gardien, Donnarumma, dont la personnalité est assez clivante en Italie, ne semble pas vouloir y aller, en raison de son passé à l’AC Milan. Mais il faudra bien lui trouver un point de chute si Navas reste, sous peine que le poste de gardien de but redevienne un sujet de conversation régulier au PSG.”

Lionel Messi et Neymar seront les principales attractions de la Copa América (à huis clos) qui débute aujourd’hui et se jouera jusqu’au 10 juillet au Brésil. “Absent il y a deux ans, le n°10 du PSG veut gagner sa première Copa America, souligne le journal sportif. Il y a de la revanche dans l’air. Ça tombe bien, après une saison parisienne encore tronquée par des blessures et des suspensions, Neymar est en pleine forme. Il l’a prouvé lors des deux matches de la Seleção qualificatifs pour la Coupe du monde.

Dans Le Parisien on trouve ces mots de Memphis Depay au sujet de Kylian Mbappé : “Quel joueur extraordinaire ! À 22 ans, il a déjà réalisé de grandes choses dans le foot. C’est toujours plaisant et intéressant de le regarder jouer, car il incarne un danger permanent pour l’adversaire. Je le classe parmi les cracks. C’est une joie de le voir grandir et se développer parmi les meilleurs.”