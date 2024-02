Revue de Presse PSG : Donnarumma, Nuno Mendes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 22 février 2024. La belle progression de Gianluigi Donnarumma cette saison, Nuno Mendes proche d’un retour à la compétition…

Dans son édition du jour, Le Parisien fait un focus sur la progression de Gianluigi Donnarumma ces dernières semaines. Auteur de plusieurs parades décisives, le portier parisien dégage une sérénité et une confiance dans ses cages. Régulièrement critiqué depuis son arrivée, l’ancien de l’AC Milan semble enfin avoir trouvé la stabilité nécessaire à son poste. Face au FC Nantes (0-2) samedi dernier, l’Italien de 24 ans a fêté sa 100e sous le maillot du PSG. « Un chiffre symbolique célébré dans l’intimité du vestiaire de la Beaujoire où il a reçu une médaille de la part du club, histoire de marquer le coup après une nouvelle prestation impeccable de sa part. » Pour sa troisième saison au club, Gigio Donnarumma semble avoir trouvé son rythme de croisière et la régularité attendue d’un gardien de ce niveau. Mis à part une mauvaise période entre fin novembre et début décembre (AS Monaco, Newcastle, Le Havre), l’international italien « est une valeur sûre, un des piliers de son équipe, sans forcément faire de bruit. »

Son influence grandissante au PSG se traduit aussi dans les chiffres. Cette saison, Gianluigi Donnarumma affiche un le plus haut pourcentage d’arrêt en Ligue 1 (82,9 % contre 76 % la saison passée) et le sixième en Europe. Son taux de clean-sheet est également en hausse par rapport à la saison précédente (34 % en 2022-2023 et 42,1 % cette saison) tout comme ses passes réussies et ses dégagements. Les arrivées d’un nouvel entraîneur des gardiens, Borja Alvarez, et de Luis Enrique ne sont pas étrangères à cette progression du portier parisien, toujours en quête d’apprentissage. « Elles ont poussé Donnarumma à modifier ses habitudes d’entraînement ou à corriger certains points de son jeu. En interne, on loue sa capacité d’adaptation aux méthodes modernes de son nouveau coach spécifique et sa relation avec celui-ci », précise LP. Le portier italien a aussi la confiance de ses coéquipiers, du staff mais aussi de Nasser al-Khelaïfi qui s’est notamment plié en quatre pour trouver une solution lors de son cambriolage en juillet dernier, juste avant le départ pour la tournée au Japon.

Une force mentale soulignée par l’ancien du PSG, Jérôme Alonzo : « Il faut souligner la force mentale de ce garçon qui a vécu beaucoup d’événements compliqués entre la concurrence avec Navas, l’élimination contre le Real, son retour à Milan, les fautes qu’il a pu commettre. Il sait toujours rebondir. C’est un monstre à ce niveau-là. C’est un garçon qui a une grande lucidité par rapport aux matchs qu’il fait, sur ses erreurs et sur ses carences. Et je pense que pour la progression, avoir un mec qui réagit comme ça, c’est sacrément important. » Cette progression, Gianluigi Donnarumma compte la poursuivre au PSG, lui qui fêtera ses 25 ans le 25 février. « Épanoui dans un club où il voit son rôle grandir en faisant notamment le lien auprès des plus jeunes, l’Italien a toujours de grandes ambitions et compte encore écrire son histoire dans la capitale », conclut LP.

Le quotidien francilien fait aussi un point sur le retour des Parisiens à l’entraînement ce mercredi. Après deux jours et demi de repos, les joueurs du PSG ont retrouvé le Campus de Poissy hier à 17 heures. Hormis Senny Mayulu, Yoram Zague et Ethan Mbappé, qui ont participé à la victoire des U19 face à Dunkerque, ainsi que les blessés de longue date, Presnel Kimpembe et Milan Skriniar, Luis Enrique a pu compter sur un groupe presque au complet, à quelques jours de la réception du Stade Rennais (dimanche à 17h05). Pour cette séance en extérieur, Nuno Mendes a une nouvelle fois participé à l’intégralité de l’entraînement avec ses coéquipiers. « Le PSG espère compter sur sa présence dans le groupe pour le huitième de finale retour de Ligue des champions, le 5 mars, face à la Real Sociedad », rapporte Le Parisien.

