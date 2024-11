Revue de Presse PSG : Donnarumma-Safonov, inefficacité en LdC…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 5 novembre 2024. Le duel entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov au poste de gardien de but, encore un doute au poste de faux numéro 9, l’inefficacité parisienne en Ligue des champions…

Dans son édition du jour, L’Equipe se concentre sur la hiérarchie des gardiens de but au PSG. La titularisation de Matvey Safonov ce samedi face au RC Lens (1-0) engage un débat autour du niveau actuel des gardiens chez les Rouge & Bleu. Depuis quelques semaines, Luis Enrique mène une réflexion sur le statut de Gianluigi Donnarumma, notamment après sa prestation ratée face à Arsenal (2-0). Ainsi, un doute subsiste sur le portier qui gardera les buts ce mercredi face à l’Atlético de Madrid. Et un sujet est au coeur du débat, le jeu au pied des deux gardiens. Après la victoire face aux Sang & Or ce week-end, le technicien espagnol a souligné le jeu au pied du Russe sous pression : « Je savais la difficulté que nous allions rencontrer : un pressing très haut, en un-contre-un, avec comme seul joueur libre le gardien. Aujourd’hui, Safonov nous a permis la supériorité numérique et je l’ai trouvé bon. » Même s’il manque encore de précision dans son jeu au pied, l’ancien de Krasnodar est plus réactif dans ses prises de décision et répond davantage dans ce domaine aux attentes de son coach. Il touche davantage de ballon que son concurrent italien (37,8 par match contre 33,4), délivre plus de passes (29,8 contre 25,2) et n’hésite pas à allonger (14% de passes tentées dans le camp adverse). « Luis Enrique n’a pas réussi à masquer une forme d’irritation ces dernières semaines face à l’incapacité régulière de Donnarumma à répondre à ses consignes sur cet aspect. »

Le recrutement de Borja Alvarez en juillet 2023 répondait à la mise en place d’un projet de jeu très différent de l’école italienne. Dans un premier temps, Gianluigi Donnarumma n’avait pas caché son étonnement face à ce changement drastique de méthode, qui colle désormais davantage à Matvey Safonov. En revanche, sur la ligne, le champion d’Europe 2021 n’a aucun équivalent dans le monde. La saison dernière, il était le deuxième gardien des cinq grands championnats européens à éviter le plus de buts à son équipe (12,6 contre 13,8 pour Gregor Kobel du Borussia Dortmund). Dans ce domaine, il est difficile de juger Matvey Safonov sur ses quatre matches disputés jusque-là sous les couleurs parisiennes. « Le pourcentage d’arrêts cette saison – 77,8 % contre 71 % pour Donnarumma – est un indicateur imparfait. Sur cette saison, l’apport des gardiens a été neutre. Dans la lecture de la profondeur, Safonov, par sa mobilité, a montré quelques aptitudes. »

Enfin, le domaine aérien a mis en avant les carences de Gianluigi Donnarumma. Il est notamment en incapacité à appréhender les centres qui viennent de son côté droit. « Le staff parisien, pour limiter les situations sur coups de pied arrêtés, a décidé depuis quelques semaines d’utiliser une méthode ‘préventive’ en usant du hors-jeu. Insuffisant pour protéger totalement le but parisien », explique L’E. Mais dans ce secteur de jeu, Matvey Safonov ne donne pas l’impression d’apporter une plus-value immédiate évidente. Concernant Arnau Tenas, le staff parisien entend le garder sous pression cette saison. Sollicité cet été pour des offres de prêt, l’Espagnol est très doué techniquement et dispose d’un jeu au pied supérieur à ses deux autres compères. Il pourrait notamment avoir du temps de jeu en coupe lors de cet exercice 2024-2025.

Le quotidien sportif fait également le point sur le onze de départ possible du PSG à la veille du match face à l’Atlético de Madrid en Ligue des champions. Au-delà du poste de gardien de but, il existe peu d’incertitudes. Reste à savoir qui sera privilégié pour le poste de faux numéro 9 entre Marco Asensio et Lee Kang-In. Le Sud-Coréen sort de deux prestations très quelconques face à Arsenal (2-0) et le PSV Eindhoven (1-1). À noter que Presnel Kimpembe enchaîne les séances collectives. De son côté, Désiré Doué « doit gérer quelques résidus de douleurs à la cheville » qui l’avait contraint à quitter le rassemblement des Bleuets en octobre dernier. Un entraînement est programmé ce mardi à partir de 11 heures.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma (ou Safonov) – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho, N.Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Dembélé, Asensio (ou Lee), Barcola

De son côté, Le Parisien fait un focus sur l’inefficacité du PSG en Ligue des champions. Pourtant, le club parisien se montre intraitable dans le championnat de France avec 29 réalisations depuis le début de la saison en Ligue 1, soit une moyenne de 2,9 buts par rencontre. Mais, d’autres chiffres montrent aussi les lacunes parisiennes en L1, à l’image du match face au RC Lens. Malgré 18 tirs, 8 cadrés et un indice de buts attendus (xG) de 2,65, le club de la capitale a seulement inscrit un but face aux Sang & Or. En Ligue des champions, ce problème se ressent encore plus. Avec seulement 2 buts inscrits en trois matches, dont un c.s.c (soit une moyenne de 0,7 but par match qui le place au 28e rang de la compétition dans ce domaine), et un indice xG de 5, le PSG affiche son pire bilan sur la scène européenne sous l’ère QSI. Nouvelle preuve que jouer sans un vrai buteur de formation peut compliquer la tâche. Le départ de Kylian Mbappé a mis plus de pression sur les autres joueurs de l’effectif dans la finition. Si Bradley Barcola a réussi à élever son niveau avec 8 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, il n’en a inscrit aucun en Ligue des champions cette saison. « Pour le reste de la troupe, un claquement de doigts ne suffira pas pour les transformer en gâchette du jour au lendemain même si Ousmane Dembélé, aussi imprécis soit-il, travaille davantage devant le but aux entraînements. Avec 5 buts et 5 passes décisives sur la scène domestique, il est en avance sur son total passé (3 et 9). »

En revanche, par rapport à la saison passée, le PSG est en retard sur les projections de ses milieux de terrain, qui avaient permis à Vitinha et Warren Zaïre-Emery de se mettre en évidence lors de la prise de fonction de Luis Enrique. Après dix journées de Ligue 1, les quatre milieux régulièrement alignés (en rajoutant João Neves et Fabian Ruiz) ont seulement marqué un but chacun. « Signe qu’ils n’accompagnent pas assez les actions ou qu’ils tardent à retrouver leur niveau, voire qu’ils interrogent sur leur capacité à fréquenter durablement les hautes altitudes » à l’image de Fabian Ruiz, performant avec l’Espagne mais trop irrégulier en club. Avec les nombreuses occasions manquées, le PSG se retrouve en difficulté en Ligue des champions mais à l’aise en Ligue 1. Cependant, peu d’équipes survivent dans la reine des compétitions avec une inefficacité aussi importante. Le retour de Gonçalo Ramos pourra-t-il répondre en partie à ce problème ? « Avec un statut différent – il ne sera plus dans l’ombre de Kylian Mbappé – le Portugais peut ramasser la mise d’un jeu offensif toujours bouillonnant. Reste à savoir s’il marquera les occasions que Paris rate actuellement ou celles que d’autres se créent déjà, rognant par exemple sur le total d’un Bradley Barcola », conclut le quotidien francilien.