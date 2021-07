Vu et lu au sujet du PSG dans la presse du pays ce samedi 24 juillet 2021 : Les dessous de l’arrivée de Gigio Donnarumma, l’absence de Sergio Ramos à Orléans et la prolongation de contrat de Mauricio Pochettino (49 ans) sont les thèmes du jour.

L’Équipe revient donc sur les tractations autour de Donnarumma et “comment le PSG a réussi à l’attirer”. Le quotidien nous rapporte que lorsque “Leonardo et Pochettino ont réfléchi à la constitution de l’effectif pour la saison à venir, recruter un gardien n’était pas une priorité. La volonté du directeur sportif et de l’entraîneur du PSG était de repartir avec les mêmes.” Mais le dirigeant “a vite compris la formidable opportunité que pouvait représenter le recrutement de l’Italien sans avoir à débourser la moindre indemnité de transfert.” Le média explique qu’au “début des échanges avec le PSG” Donnarumma n’était pas contre être la doublure de Keylor Navas, mais “ses récentes performances en sélection imposent désormais une nouvelle lecture de la concurrence avec l’ancien Madrilène.” Par ailleurs, le salaire annuel de l’Italien s’élève à 7 millions d’euros net (13M€ en brut), et non les 12 millions imaginés par les médias italiens.

La prolongation de Pochettino au PSG est perçu comme “un message fort envoyé” par le club. Cette annonce “étouffe les rumeurs d’il y a deux mois qui laissaient à penser que l’Argentin avait des envies d’ailleurs”. Paris “solidifie son secteur sportif” avec, en plus, toutes les arrivées de ce mercato et les cadres de l’équipe qui restent. Ce choix peut aussi être “un message envoyé à Kylian Mbappé qui apprécie le technicien mais n’a toujours pas souhaité étendre son contrat”.

Enfin L’Équipe se projette sur la rencontre de ce soir face à Orléans, équipe de (National 1), (à 19h00), et non le Genoa. Un amical qui se fera sans Sergio Ramos, encore “en préparation” mais avec Achraf Hakimi et Ander Herrera tout comme Layvin Kurzawa.

Du côté du Parisien, on revient sur l’absence de l’international espagnol qui “continue de parfaire sa forme physique au camp des Loges”. Le staff Rouge & Bleu “ne veut prendre aucun risque avec le défenseur de 35 ans.” Ce sont donc des Titis du PSG encadrés par Navas, Kehrer, Diallo, Gueye, Draxler ou Icardi qu’on verra en action. Avec donc possiblement Ander Herrera, qui s’est remis d’un “problème au mollet”. Selon le journal francilien, ce sera peut-être “plus compliqué” pour Layvin Kurzawa, “victime d’un coup au mollet lui aussi, même si rien de grave n’est à déplorer.” Concernant Hakimi, “il n’a pas éprouvé de symptômes, il se sent en pleine possession de ses moyens, il peut disputer une partie de la rencontre face à Orléans.