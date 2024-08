Revue de Presse PSG : Doué, Coman, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 21 août 2024. Désiré Doué vaut-il vraiment 50M€, Kingsley Coman n’est pas prêt à partir du Bayern Munich, Kylian Mbappé réclame 55M€ d’impayés au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe se demande si la nouvelle recrue du PSG, Désiré Doué, vaut vraiment son prix. Perçu comme une priorité par Luis Enrique, l’ancien Rennais a été acheté contre une somme de 50M€, avec des bonus (dont certains sont aisément atteignables) qui peuvent dépasser les 10M€. Ce transfert rentre le top 10 des mouvements de l’été sur la scène européenne. Les champions de France en titre ont-ils surpayé le milieu offensif de 19 ans ? « Pour répondre à la question du juste prix, il faut déjà identifier le potentiel du joueur. C’est un élément qui, à 19 ans, a déjà joué une soixantaine de matches pros (76 précisément). Quel joueur né en 2005 a fait cela ? Un joueur qui dispose d’une polyvalence rare, qui a une technique balle au pied au-dessus de la moyenne, qui, athlétiquement, et tout le monde le sait, a de grosses capacités… Donc, il a un vrai profil pour le très haut niveau », explique un recruteur étranger.

Un scout anglais rappelle, de son côté, que le Stade Rennais a pour habitude de vendre ses jeunes talents à prix d’or : « Paris négocie avec un club qui, très récemment, a vendu des espoirs à des niveaux élevés. Mathys Tel n’avait pas joué cinq matches avec Rennes et avait été vendu 25 M€ (28,5 bonus compris) au Bayern Munich par exemple. Jérémy Doku, c’était 60 M€. Donc Rennes a déjà des références élevées en matière de ventes récentes de joueurs. » Avec ce type de comparaison, le PSG était obligé de proposer une somme élevée, qui plus est avec la concurrence du Bayern Munich dans ce dossier.

Le quotidien sportif fait également le point sur l’avenir de Kingsley Coman. Dans le viseur du PSG pour renforcer son secteur offensif, l’international français est invité à quitter le Bayern Munich, club avec lequel il est sous contrat jusqu’en 2027. « Le club bavarois ne lui a pas dit directement. Mais les dirigeants ont laissé entendre à plusieurs acteurs du marché des transferts, plus qu’aux représentants de leurs joueurs, qu’ils étaient à l’écoute de toute offre pour leurs gros salaires. Et donc pour leur ailier français. Sans qu’ils ne lui aient fait part directement, Coman n’est pas dupe de la position de ses dirigeants. » Mais, le joueur de 28 ans n’est pas prêt à partir pour partir. En privé, il ne se cache pas que c’est sans doute l’année où il est le moins enclin à quitter la Bavière. Cependant, l’ancien Parisien ne ferme pas non plus totalement la porte à un départ avant le 30 août prochain, mais pas n’importe où.

En cas de départ du Bayern Munich, Kingsley Coman veut un challenge intéressant. Des offres d’Arabie saoudite sont apparues sans qu’elles ne soient étudiées. « Dans l’entourage du joueur, la semaine dernière, alors que plusieurs médias étrangers faisaient état d’intérêts divers et notamment du FC Barcelone, on évoquait des ‘rumeurs’ sans fondement concret. ‘Ils ont entendu plus de choses que nous’ rigolait-on dans l’entourage du Français. Sur l’intérêt potentiel du PSG, son club formateur auquel il est resté très attaché, réaction similaire. Une chose est claire : Coman est décidé à ne pas subir cette fin de mercato », rapporte L’E.

Enfin, L’Equipe revient en détails sur l’affaire Kylian Mbappé. L’ancien Parisien réclame 55M€ brut d’impayés au PSG. Après plusieurs mois d’échanges épistolaires entre les avocats des deux parties, le clan Mbappé est passé à la vitesse supérieure. Ainsi, l’attaquant du Real Madrid a décidé de saisir la commission juridique de la LFP, ainsi que l’UEFA par l’intermédiaire de la FFF. « Dans cette affaire, Mbappé entend aller jusqu’au bout de la procédure. Il a d’abord mis en demeure, en juin, la direction du PSG de lui payer le dernier tiers de sa prime à la signature, estimé à 36M€ – qui aurait dû être versé en février -, les trois derniers mois de salaire prévus dans son contrat ainsi que sa prime d’éthique sur ces trois mois. » Si la commission de discipline de la LFP voit un défaut de paiement de la part du club, l’instance peut par exemple interdire « tout recrutement de nouveau joueur jusqu’à régularisation de la situation » comme l’indique le règlement administratif de la LFP. « Contacté, le PSG n’a souhaité ‘faire aucun commentaire sur les discussions en cours’ même s’il ajoute ‘qu’elles se déroulent de manière constructive depuis plusieurs mois' », rapporte L’E.

Depuis le début de l’affaire, les champions de France se sont toujours retranchés derrière le gentlemen agreement conclu avec Mbappé après son refus de lever l’option d’une année supplémentaire dans son contrat. Cependant, cet accord oral n’a pas été mis à l’écrit. Après avoir annoncé sa décision de quitter le club, notamment pour rejoindre le Real Madrid, club honni par Nasser al-Khelaïfi, le temps de jeu de Kylian Mbappé a été réduit. Et dans l’esprit du joueur, l’accord passé avec son président à l’été 2023 était rompu. Il se retrouvait de nouveau mis à l’écart, même si ce n’était pas dans le loft. Mais dans l’entourage de Nasser al-Khelaïfi, on évacue toute forme de tensions existantes : « En coulisses, tout est constructif, comme en témoignent l’interview de la mère du joueur dans le Parisien il y a quelques semaines et le fait que Mbappé a souhaité un joyeux anniversaire au club sur les réseaux sociaux la semaine dernière. » La direction parisienne est convaincue qu’un accord amiable sera trouvé. Reste désormais à savoir si le clan Mbappé est sur la même longueur d’onde, conclut L’E.

