Revue de presse PSG : Doué, Ligue 1, Vendée Fontenay Foot…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 2 décembre 2025. Désiré Doué, logique vainqueur du Golden Boy, une surprise possible pour le titre en Ligue 1 ?, où va se jouer le match contre Vendée Fontenay Foot ?…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque Désiré Doué, qui a reçu son trophée de Golden Boy hier soir lors de la cérémonie organisée à Turin. Pas vraiment une surprise pour l’international français qui savait, depuis l’annonce de sa victoire le 4 novembre, qu’il serait récompensé, mais une fierté, à n’en pas douter, à en croire ses déclarations au quotidien italien Tuttosport, l’organisateur de l’évènement, indique le quotidien francilien. « C’est un honneur de faire partie de cette liste et d’être mentionné aux côtés de certains des plus grands noms du football. Les joueurs qui ont remporté ce prix, comme Messi, Agüero, Haaland et Mbappé, sont tous des joueurs exceptionnels qui ont eu, ou ont actuellement, des carrières incroyables et qui m’inspirent chaque jour. C’est donc une grande source de fierté. » Le Parisien se penche aussi sur la rééducation du numéro 14 du PSG, blessé à une cuisse contre Lorient le 29 octobre dernier. Désiré Doué semble finalement récupérer plus vite que prévu. Les premières estimations ne lui promettaient ainsi pas de renouer avec la compétition avant 2026. Un mois après avoir quitté la pelouse du Moustoir en larmes, Doué semble pourtant sur le chemin d’un retour aux affaires avant la fin 2025. Ni le joueur, ni le club n’entendent, bien sûr, précipiter quoi que ce soit. Mais les sensations de l’attaquant, qui devrait rapidement reprendre l’exercice sur le terrain, font planer un vent d’optimisme au Campus, assure le quotidien francilien.

De son côté, L’Equipe évoque la course au titre en Ligue 1 et se demande si une surprise est possible en raison d’un PSG moins dominateur, actuellement deuxième avec un point de retard sur Lens. Est-il trop tôt pour s’emballer ? Le RC Lens (31 points) est-il subitement devenu un sérieux prétendant pour le titre ? À quel moment sa première place, après 14 journées de Championnat, ne relèvera-t-elle plus de l’anecdote ? Le RC Lens n’était évidemment pas programmé pour aller si haut en début de saison, le constat arithmétique, à plus d’un tiers du parcours, ouvre la porte à différents scénarios, lance le quotidien sportif. La manière dont le PSG tourne au ralenti a aiguisé les appétits et donné de la matière aux amateurs de suspense. La dernière fois que le club de la capitale avait cédé autant de terrain à ses concurrents – déjà deux défaites – le LOSC avait fini par lui ravir le titre de champion lors de la saison 2020-2021, rappelle L’Equipe. Dans le vestiaire nordiste, la conviction que le coup était jouable s’est forgée progressivement. Avec quelques scénarios favorables pour alimenter la croyance des Lillois, explique le quotidien sportif. À Montpellier, les planètes s’étaient également alignées lors du sacre inattendu du MHSC en 2012. Dans les têtes montpelliéraines, la perspective d’une saison légendaire avait réellement pris corps lors du premier match de janvier avec une victoire minimaliste – la marque de fabrique de cette équipe – face à Lyon (1-0). La situation n’était pas totalement la même à Monaco, l’une des trois équipes à avoir fait tomber le PSG version QSI, lors de l’exercice 2016-2017. Contrairement à Lille et Montpellier, la bataille pour le titre était davantage ancrée dans l’ADN du club, souligne L’Equipe.

Le Parisien évoque aussi le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France qui a vu le PSG tombé sur l’équipe de National 3, Vendée Fontenay Foot. Le quotidien francilien indique qu’il ne devrait pas y avoir de soucis pour le PSG lors de ce 32e de finale, même si les Parisiens avaient eu beaucoup de mal l’an passé contre un autre pensionnaire de N3, Espaly, en 16es de finale. La principale difficulté sera de disputer cette rencontre le 21 décembre, quatre jours après la finale de la Coupe intercontinentale, à Doha, estime Le Parisien. Le lieu du match reste à déterminer. Fontenay semble tenté par une délocalisation à la Beaujoire, à Nantes, mais le PSG, pour limiter ses déplacements, peut essayer de convaincre son adversaire de jouer au Parc des Princes, conclut le quotidien francilien.





