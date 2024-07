Revue de Presse PSG : Doué, Summerville, droits TV…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 17 juillet 2024. Le PSG lance son offensive dans le dossier Désiré Doué, de la concurrence pour Crysencio Summerville, la LFP négocie avec DAZN et beIN SPORTS pour une clause de sortie…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait le point sur le dossier Désiré Doué. Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en 2026, le milieu offensif de 19 ans attise les convoitises. Chelsea, Tottenham, Arsenal ou encore le FC Barcelone ont montré un intérêt pour l’international Espoir français. Mais une lutte acharnée est plutôt annoncée entre le PSG et le Bayern Munich dans les jours et semaines à venir. Le club bavarois a déjà manifesté son intérêt en formulant une offre de 35M€ hors bonus, rejetée par les dirigeants rennais. Et ces dernières heures, le club parisien est passé à l’offensive avec une offre supérieure à celle du Bayern. Toujours selon L’E, elle s’élève à 45M€ bonus compris, mais le Stade Rennais a également rejeté cette proposition. « Si Rennes a laissé entendre mardi après-midi qu’il n’y avait pas d’offre émanant du PSG, le champion de France est bien présent dans la course et le club breton s’est préparé à un départ de son milieu offensif. »

Le Stade Rennais attend une offre d’au moins 60M€ pour laisser partir son jeune talent. Actuellement en pleine préparation des Jeux Olympiques, Désiré Doué sort d’une saison pleine avec les Rouges & Noirs. Il a disputé un total de 76 matches toutes compétitions confondues pour 8 buts et 5 passes décisives. Il a surtout la capacité d’évoluer à tous les postes offensifs, en sachant que celui qu’il préfère est celui de meneur de jeu. « Le feuilleton est lancé. Reste à savoir quand Désiré Doué entrera dans la cour des grands, si le dossier se décantera avant le début des Jeux ou après. Le premier match de la sélection de Thierry Henry est pile dans une semaine », conclut L’E.

🚨 L’offre du PSG pour Désiré Doué est de 45M€ (bonus compris) tandis que le Bayern Munich va revenir à la charge avec une nouvelle offre.



De son côté, le joueur n’a pas encore fait de choix définitif sur son avenir ⏳🇫🇷



[@FabriceHawkins]

🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/FKzc1H6SpR — Canal Supporters (@CanalSupporters) July 16, 2024

Le quotidien sportif évoque aussi la piste Crysensio Summerville. Dans le viseur du PSG, le footballeur néerlandais est aussi sur les tablettes d’autres écuries. Après avoir officialisé l’arrivée de Glen Kamara, le Stade Rennais travaille sur la venue du joueur de Leeds United, qui sort d’une saison aboutie en Championship (19 buts et 9 passes décisives). Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur de 22 ans est coté à 20M€ mais l’intérêt de certains clubs anglais pourrait rendre l’affaire encore plus complexe. « À ce stade, le joueur ne serait pas pour autant opposé à l’idée de rejoindre Rennes. »

Enfin, L’Equipe évoque une nouvelle fois les droits TV en France. Si le duo DAZN-beIN SPORTS diffusera la Ligue 1, la LFP négocie avec les diffuseurs pour abréger si besoin les contrats de cinq ans qui doivent être signés. « Même si la compétition redémarre dans moins d’un mois, il ne s’agit pas encore d’une attribution définitive pour les deux diffuseurs, mais d’une ‘négociation exclusive’ qui prend elle aussi son temps. » C’est surtout la durée du contrat qui pose question. BeIN SPORTS a prévu la possibilité d’une clause de sortie au bout de deux ans. « Cette idée n’a pas déplu aux présidents de club, conscients qu’ils n’ont pas conclu le deal du siècle et qui apprécieraient de pouvoir en sortir si nécessaire. » Mais désormais, il faut aussi convaincre DAZN. Si l’entreprise britannique s’est dit ouverte à la discussion dans un document envoyé lors de la réunion de dimanche, cette clause au bout de deux ans semble trop courte. DAZN ouvrirait plutôt la voie à des clauses de sortie au bout de trois saisons.

Mais du côté de CVC, on s’interroge au sujet de ces clauses de sortie. Les dirigeants du fonds d’investissement se demandent pourquoi les présidents de club veulent absolument sortir d’un contrat qui a été difficile d’obtenir. « En fait, les dirigeants de CVC s’inquiètent des montants qu’ils doivent récupérer si on repart, dans deux ans, pour une commercialisation encore plus compliquée que celle-ci. Avec 500 millions de droits de diffusion, on est à des années-lumière de ce qui leur a été promis », conclut L’E. On pourrait alors assister à un véritable accident industriel.

À lire aussi : Luis Enrique aimerait pouvoir compter sur Joao Neves rapidement

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.