Revue de Presse PSG : Droits TV, Dembélé, Messi, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 26 juin 2025. Crise des droits TV en L1, le retour (avec le sourire) d’Ousmane Dembélé, retour sur le passage de Messi au PSG…

Dans un article publié par Le Parisien, le journaliste Romain Baheux dresse un état des lieux préoccupant des finances des clubs de Ligue 1, largement affectées par l’incertitude autour des droits télévisés.

Si le PSG, fort de son sacre en Ligue des champions, et quelques clubs qualifiés pour la C1 comme Monaco ou Marseille disposent encore de ressources solides, la majorité des équipes doivent revoir à la baisse leurs ambitions économiques. Le cas du FC Metz illustre cette réalité : à peine promu, le club doit vendre pour 20 millions d’euros de joueurs afin de rester à flot, tout en menant un plan d’économies global. Après la fin du partenariat difficile avec DAZN, la LFP s’apprête à diffuser elle-même huit matchs par journée via sa propre chaîne, sans contrat de diffusion rémunéré pour l’instant. Seul BeIN Sports reste diffuseur d’un match hebdomadaire. Résultat : les clubs construisent leurs budgets avec prudence, et misent sur le trading de joueurs, les transferts à bas coût et les prêts.

Certaines structures résistent grâce à leurs actionnaires solides – comme la famille Pinault à Rennes ou le groupe LVMH au Paris FC – mais la situation reste fragile. Comme le résume un acteur du football interrogé par Le Parisien : « Sans ces soutiens, on allait droit à la catastrophe. Là, on peut essayer de laisser passer la tempête pendant trois ou quatre ans. »

À quelques jours du huitième de finale de la Coupe du monde des clubs contre l’Inter Miami de Lionel Messi, le Paris Saint-Germain poursuit sa préparation à Atlanta dans des conditions estivales intenses. Comme le rapporte Le Parisien dans un article signé Adrien Chantegrelet, les hommes de Luis Enrique s’entraînent sous plus de 30 °C sur les terrains de l’université de Kennesaw, au nord de la ville. Le match, prévu ce dimanche à 18h (heure française) au Mercedes-Benz Stadium, se disputera à huis clos thermique : toit fermé et climatisation autour de 18-20 °C. De quoi soulager les organismes mis à rude épreuve cette semaine.

Ce jeudi, le quotidien nous rapporte qu’une double haie d’honneur a marqué la reprise : l’une pour Lucas Hernandez, récemment devenu père, l’autre pour Achraf Hakimi, désigné MVP lors de la victoire face à Seattle. Autre excellente nouvelle : La montée en puissance d’Ousmane Dembélé, forfait depuis le début du tournoi. L’ailier parisien, meilleur buteur du club cette saison, s’entraîne désormais normalement et pourrait effectuer son retour à la compétition dès dimanche face à Miami. Hormis Presnel Kimpembe, toujours en convalescence, le groupe parisien est quasiment au complet pour aborder cette rencontre qui marquera un nouveau test dans la quête mondiale du PSG.

Benjamin Quarez salue de son côté la saison exceptionnelle d’Achraf Hakimi, véritable moteur du PSG. Auteur de 14 buts et 10 passes décisives en 51 matchs, le latéral marocain brille par son endurance, sa polyvalence et sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous. Inusable malgré l’enchaînement des matchs, Hakimi est devenu un élément central du système de Luis Enrique. Désormais vice-capitaine et « incarne un leader technique et mental ». Il figure même parmi les outsiders crédibles pour le Ballon d’or, selon le quotidien. Face à ça, l’international marocain reste humble en déclarant : « Si les gens pensent que je suis candidat au Ballon d’Or, alors ça me fait très plaisir ! »

Dans une enquête fouillée et publiée par L’Équipe, les journalistes Arnaud Hermant et Joël Barroso reviennent sur les coulisses de l’arrivée et du départ de Lionel Messi au Paris Saint-Germain, deux ans après une signature qui avait électrisé le monde du football.

Arrivé à Paris à l’été 2021 après son départ forcé du FC Barcelone, Messi avait été accueilli en rockstar. Entre contrats commerciaux explosifs, afflux massif de followers et emballement médiatique, son transfert avait généré un impact économique inédit pour le club. Mais sur le terrain, le bilan est plus nuancé : quelques éclairs, des statistiques honorables (32 buts, 35 passes décisives en 75 matchs), mais surtout deux échecs précoces en Ligue des champions, son principal objectif.

L’Équipe décrit un joueur déraciné, peu à l’aise dans son environnement, et vite lassé par l’ambiance pesante autour du trio Neymar-Mbappé-Messi. Le passage de Lionel Messi au PSG s’est progressivement transformé en une expérience amère. Jamais réellement épanoui, l’Argentin et sa famille n’ont pas trouvé leurs repères, entre vie privée compliquée, sifflets du Parc et sensation d’être mis à l’écart au profit de Kylian Mbappé. L’absence d’hommage après son titre de champion du monde a renforcé ce malaise.

Le point de rupture intervient en mai 2023, lorsqu’il est suspendu deux semaines par le club après un déplacement non autorisé en Arabie saoudite. L’humiliation publique, renforcée par une vidéo d’excuses jugée dégradante par son entourage, a durablement marqué le joueur.

Depuis, Messi garde une rancune tenace envers les dirigeants parisiens, qu’il ne manque plus une occasion de critiquer. Comme le conclut un proche cité par le quotidien : « C’est un rendez-vous raté. Mais dans 30 ans, on se souviendra que Messi a porté le maillot du PSG. »

Comme l’a annoncé ce jeudi l’AFP, une information judiciaire a été ouverte à Paris après une plainte de Kylian Mbappé contre le PSG pour harcèlement moral. Il dénonce son exclusion du groupe à l’été 2023, une pratique dite du “loft”, déjà contestée par d’autres joueurs et syndicats. Deux juges d’instruction enquêteront sur les accusations, tandis qu’un litige financier est aussi en cours : Mbappé réclame toujours 55 millions d’euros de salaires et primes impayés. Le PSG n’a pas souhaité réagir à ces nouvelles accusations, qualifiées précédemment de « récit fantasque ».