Revue de presse PSG : Droits TV, Désiré Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 13 juillet 2024. Les présidents de Ligue 1 doivent trancher demain pour les Droits TV, le Bayern Munich passe à l’action pour Désiré Doué…

Dans son édition du jour, l’Equipe évoque le feuilleton des Droits TV de la Ligue 1. Alors que le championnat reprend dans un peu plus d’un mois, les présidents n’ont toujours pas réussi à trancher sur le futur diffuseur. Vendredi, lors du collège, ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord et ont repoussé leur décision à dimanche soir, « avant la réunion d’un conseil d’administration censé voter une décision finale. Un scénario critique à un mois du début de la saison, du jamais-vu dans l’histoire des grands Championnats européens », souligne le quotidien sportif. DAZN, la seule apportant des fonds immédiats aux clubs, ne convainc pas tout le monde. La plateforme britannique n’étant pour l’instant pas rentable depuis son lancement en 2016, la Ligue a demandé davantage de garanties pour se protéger d’une éventuelle défaillance et les a obtenues. Selon les informations de l’Equipe, DAZN « très motivé, a rencontré jeudi les équipes de la LFP et lui a finalement fourni une garantie de sa maison-mère, Access Industries (Warner Music, Deezer…), troisième plus grosse fortune du Royaume-Uni. » Le groupe audiovisuel aurait notamment revu l’échelonnement des paiements par année, avec davantage d’argent versé les deux premières saisons et un peu moins par la suite, mais toujours pour une moyenne de 375 M€ par exercice, détaille le quotidien sportif. « Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, penche pour cette option, d’autant que le diffuseur de l’affiche restant pourrait être… beIN Sports , même si celui qui préside également beIN Media Group ne l’a en aucun cas évoqué. » Les présidents peu convaincus disent qu’il ne faut pas s’engager sur cinq ans avec DAZN, mais négocier une durée plus courte de deux ou trois ans. Waldemar Kita, le patron du FC Nantes, a même proposé un an seulement. Un deal avec un cycle courant jusqu’en 2029, vu comme un avantage au début de la commercialisation pour rassurer les potentiels clients, est aujourd’hui considéré comme un frein face à une offre jugée trop basse, avance le quotidien sportif. Voilà pourquoi vendredi, la plupart des présidents optaient pour la chaîne 100 % L1 de la LFP. « Une solution d’avenir mais une aventure trop périlleuse selon Al-Khelaïfi, qui a pointé du doigt pour la seconde fois devant ses homologues et les membres de LFP Media l’absence de minimum garanti et des perspectives peut-être trop enthousiastes (plus de 3 millions d’abonnés visés au bout de quatre ans). »

A voir aussi : Nasser Al-Khelaïfi va porter la flamme olympique

L’Equipe évoque aussi beIN Sports. La chaîne sportive, espérée depuis des mois par les présidents de club, n’a jamais formulé d’offre pour les Droits TV de la Ligue 1. « Comme toujours, Nasser al-Khelaïfi s’est peu exprimé lors de la réunion d’hier, le collège de L1 censé trancher dans le dossier des droits de la L1 pour la période 2024-2029. Et en tout cas pas comme président de beIN Media Group, puisque le boss du PSG répète en permanence ne pas représenter le diffuseur franco-qatarien lorsqu’il siège au sein des instances du football français. » Depuis des mois, beIN Sports est en tout cas attendu comme le sauveur. Le football français l’a longtemps estimé capable de mettre sur pied une offre de 700 M€ pour les droits nationaux de la L1 en s’accordant avec le groupe Canal+, son distributeur exclusif, avance le quotidien sportif. « De nombreux signes ont été donnés en ce sens, les dirigeants de beIN rassurant régulièrement la LFP et quelques présidents sur une issue favorable. » Jeudi soir, des discussions ont eu lieu entre les dirigeants de beIN et ceux de la Ligue. Il a été une nouvelle fois question d’un possible accord pour que la chaîne de la LFP soit prise en charge par beIN Sports avec un minimum garanti suffisant pour permettre aux clubs d’avoir des recettes en début de saison. Mais cette fois encore, beIN n’a pas transformé l’essai. Et aucune offre de sa part n’a été présentée au collège de L1, lance l’Equipe. D’ici dimanche, beIN Sports peut encore jouer un rôle, celui de force d’appoint. « L’offre de DAZN (8 matches de L1 sur 9 pour un minimum de 375 M€ par an), avec de nouvelles garanties financières, doit forcément être complétée par la vente du dernier match disponible (la meilleure affiche et le deuxième choix en alternance une semaine sur deux, en dehors des 10 plus belles affiches de la saison) pour lequel la LFP espère s’approcher de 100 M€. beIN Sports semble disposé à intervenir sur ce front pour un montant tournant autour de 80 M€ annuels », conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait aussi un point sur l’avenir de Désiré Doué. Le milieu offensif de Rennes (19 ans), à qui il reste deux ans de contrat avec le club breton, est dans le viseur du PSG, d’Arsenal, de Chelsea et du Bayern Munich. Ce dernier est le premier à avoir dégainé avec une offre de 35 millions d’euros, bonus compris. Une offre qui aurait été rejetée mais si les dirigeants rennais n’ont pas voulu la confirmer auprès du quotidien sportif. Ce dernier indique que pour lâcher leur pépite, les Bretons réclament 60 millions d’euros.