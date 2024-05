Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 30 mai 2024. La Ligue doit trouver un plan B pour les droits TV sur la période 2024-2029, le casse-tête de Thierry Henry pour sa liste des Jeux Olympiques 2024, la date du Trophée des Champions est connue, le conflit financier entre Nasser al-Khelaïfi et Kylian Mbappé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une aux droits TV de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Alors que le championnat reprendra ses droits début août, il n’y a toujours aucun diffuseur pour la L1 et L2. Et faute d’accord avec beIN SPORTS, la Ligue devra trouver un plan B. Alors que les contours d’un deal autour de 700M€ annuels ont été tracés avec la chaîne qataris il y a quelques semaines, cela dépendait aussi d’un accord entre beIN et le groupe de Canal+, revu et corrigé financièrement, en termes de distribution. « Depuis des semaines, les dirigeants de beIN discutent avec Maxime Saada, le patron de Canal+, mais ne l’ont toujours pas convaincu de faire un effort pour débloquer la situation. Pour des questions économiques, mais aussi en raison d’une rancoeur tenace vis-à-vis de la LFP, qui lui a une première fois préféré Mediapro, le diffuseur originaire d’Espagne qui s’est vite montré défaillant lors de la saison 2020-2021, avant de s’engager plus tard avec Amazon Prime Video », explique L’E. Depuis des semaines, les contacts sont permanents entre la LFP et Canal+, mais pas directement car les dirigeants de la chaîne cryptée refusent de parler à la Ligue. Proche de Vincent Bolloré (le patron de Vivendi, la maison mère de Canal+) et Nasser al-Khelaïfi (président du PSG et de beIN Media Group), l’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est impliqué dans les négociations mais aucune ligne n’a bougé pour autant.

« Ce plan A est donc fragilisé car beIN Sports ne veut ou ne peut pas assumer seul le risque financier d’un accord à 700 millions d’euros annuels. D’autant que le contrat porte sur cinq ans, soit un total de 3,5 milliards d’euros. » Ainsi, le plan B est désormais activé. « Il ressemble au plan A, avec toujours une chaîne 100 % L1, en y ajoutant sans doute la Ligue 2, encore porté par beIN Sports, mais en abandonnant l’idée d’une distribution exclusive par le groupe Canal+ », rapporte L’E. Cette chaîne va être proposée à tous les opérateurs du marché, et aussi possiblement à DAZN. Cette option, qui exclut donc Canal+, ne permettra pas à la Ligue d’atteindre les 700M€ espérés. Mais reste à savoir si cela peut faire bouger les lignes avec la chaîne cryptée. « Pour l’heure, l’ancien ‘diffuseur historique’ du Championnat de France est en position de force, car il a sécurisé les droits, jusqu’en 2027, de la totalité des Coupes d’Europe en garantissant 480 M€ annuels à l’UEFA. Mais comme l’OM n’est pas qualifiée sur la scène européenne, sans Ligue 1, la locomotive française (avec le PSG) en termes d’audience et de prise d’abonnements va lui faire cruellement défaut. » Pour ses droits internationaux, la situation est plutôt favorable car la LFP a déjà assuré le total de 125M€ de recette, contre 80M€ aujourd’hui. De plus, il reste encore des territoires à vendre, ce qui devrait faire monter la somme à environ 160M€.

Le quotidien sportif évoque aussi la liste de Thierry Henry pour les Jeux Olympiques 2024 (24 juillet au 9 août). Le sélectionneur des Bleuets annoncera sa liste des 26 ou 27 joueurs lundi prochain. Il aura ensuite un mois pour constituer sa liste définitive (18 joueurs + 4 réservistes). Mais, l’ex-international français doit faire face à plusieurs contraintes des clubs français. Il a passé des heures au téléphone pour convaincre les dirigeants français de lâcher leurs éléments. Mais les clubs vont privilégier leur intérêt personnel à l’image du LOSC qui ne lâchera pas ses joueurs (Lucas Chevalier, Bafodé Diakhité et Leny Yoro) car il disputera le 3e tour préliminaire de Ligue des champions le 7 ou 8 août. Pour Leny Yoro, qui sera présent dans la pré-liste, « l’incertitude lié à son transfert et à l’identité de son futur club (Real Madrid ? PSG ?) pèse sur sa présence dans la liste définitive. » Concernant le PSG, Warren Zaïre-Emery et Bradley Barcola ont été appelés pour disputer l’Euro 2024 et « les dirigeants parisiens ne laisseront pas faire les deux compétitions », précise L’E. En revanche, l’Olympique Lyonnais (Rayan Cherki, Alexandre Lacazette ?), le RC Lens (Andy Diouf, Elye Wahi), le Montpellier Hérault (Joris Chotard, Teji Savanier ?) ont déjà annoncé qu’ils ne bloqueraient pas leurs joueurs tandis que l’AS Monaco (Maghnes Akliouche) et le Stade Rennais (Arnaud Kalimuendo, Adrien Truffert) ne devraient pas trop faire les difficiles.

Enfin, L’Equipe donne plus de précisions sur la prochain Trophée des Champions. Et ce match opposant l’AS Monaco au PSG doit avoir lieu le jeudi 8 août à Pékin, en Chine. Cette date sera officialisée la semaine prochaine lors du conseil d’administration de la LFP. « L’instance a hésité entre le 8 et le 10 août, mais a, sauf retournement, décidé de programmer le jeudi 8 à 20 heures locales (14 heures à Paris). »

🔴 Le Trophée des Champions se déroulera le 8 août à Pékin. La rencontre opposera le PSG à l’AS Monaco 📆



[RMC Sport] pic.twitter.com/XAgxMeyc7V — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 29, 2024

De son côté, Le Parisien évoque le conflit financier qui conclut l’histoire de Kylian Mbappé au PSG, après sept saisons sous les couleurs parisiennes. L’attaquant de 25 ans n’a pas touché sa prime de fidélité de février, ni son salaire du mois d’avril. « Des émoluments estimés autour de 80 millions d’euros, qui pourraient être plus conséquents si d’aventure le club de la capitale décidait de ne pas verser non plus au joueur ses salaires de mai et de juin. » Son aventure à Paris se termine dans le désordre et la confusion. Après avoir entamé cette septième saison dans le loft parisien, suite à son annonce de ne pas prolonger son contrat jusqu’en 2025, le capitaine des Bleus a finalement proposé à son président de faire une croix sur environ 80M€ afin de réintégrer le groupe professionnel. « Une proposition, et c’est notamment là que se situe le point de discorde, à laquelle les dirigeants parisiens n’auraient pas répondu, ni oralement, ni par écrit », rapporte LP. Et avec son retour à la compétition face au Toulouse FC en août, on pensait que la situation était revenue à la normale avec des titularisations en Ligue des champions et un temps de jeu proche de 100%. « Tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ce, même si le joueur avait, sans que cela s’accompagne d’explication, été amputé de sa prime de fidélité du mois d’octobre. »

Mais dès janvier, les premiers signes pessimistes ont commencé à apparaître au sujet de son avenir. Et finalement, le 9 février, Kylian Mbappé a annoncé son intention de quitter libre le PSG à l’issue de la saison. « La star parisienne, qui venait de se voir reverser, encore sans explications, sa prime oubliée d’octobre, n’a ensuite pas été créditée de celle de février. Dans la foulée, le coach, qui l’avait en privé assuré d’une confiance inébranlable et fait jouer tous les matchs, a soudain fait le choix de ‘préparer la saison prochaine.' » Le meilleur buteur de l’histoire du club n’aura ensuite pas le droit à un dernier hommage du club pour sa dernière au Parc des Princes face au TFC, le 12 mai. Quelques heures avant ce match, l’attaquant avait connu une discussion animée avec son président en coulisses. « La faute, pour le président, notamment à cette vidéo d’adieu postée quelques heures plus tôt dans laquelle il n’avait droit à aucun remerciement. La faute, pour le joueur, au traitement de faveur qui lui aura été réservé et aux conséquences indirectes qui auront déteint sur son cadet Ethan, Titi dans l’âme dont le cœur était greffé à Paris, contraint à l’exil », conclut le quotidien francilien.