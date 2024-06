Revue de Presse PSG : EdF, Barcola, Donnarumma…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 28 juin 2024. Bradley Barcola postule à une place de titulaire face à la Belgique en 8es de finale, les différentes options pour intégrer Barcola dans le onze, Gianluigi Donnarumma patron de l’Italie…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Bradley Barcola à l’Euro 2024. Titulaire surprise sur l’aile gauche de l’attaque face à la Pologne (0-0), l’ailier du PSG a marqué des points dans cette rencontre et postule même pour être aligné au coup d’envoi du huitième de finale face à la Belgique lundi prochain (18h). En titularisant le joueur de 21 ans mardi dernier, Didier Deschamps a voulu apporter de la vitesse sur son côté gauche. Mais reste à savoir si le sélectionneur des Bleus voudra également cette vitesse face aux Belges. Cette réflexion se ferait-elle indépendamment de la prestation de l’ailier de 21 ans ? Non, assure-t-on en interne en renvoyant aux propos de Deschamps sur le Parisien après le match : « Il a fait des choses très intéressantes, dans son style de jeu, dans la percussion, les enchaînements. C’est un jeune joueur, mais s’il est là, c’est grâce à ces qualités-là. » S’il reste un homme discret dans le groupe des Bleus, Bradley Barcola se veut ambitieux. « C’est probablement le meilleur à l’entraînement ces derniers jours. Il y a des joueurs qui ont parié dès le premier match qu’il finirait par être titulaire avant la fin de la compétition », explique un proche du groupe.

Reste aussi à savoir comment l’attaquant du PSG peut intégrer le onze sans bouleverser l’équilibre cher aux yeux de Didier Deschamps. Dans le système de jeu du début de compétition (avec Antoine Griezmann titulaire), Bradley Barcola cocherait certaines cases à la place de Marcus Thuram sur l’aile gauche. Il est impliqué défensivement et peut récupérer des ballons dans les pieds adverses. Dans ce domaine, il a été le meilleur Français face à la Pologne avec quatre récupérations. « Il est à l’aise sur ce côté, où il a explosé cette saison avec le PSG dans une approche certes plus rigide que celle des Bleus, et affiche une bonne entente avec Mbappé. » Mais cela obligerait Didier Deschamps à retirer l’un de ses trois milieux de terrain entre Adrien Rabiot, N’Golo Kanté et Aurélien Tchouaméni.

Contre les Polonais, Bradley Barcola a vu beaucoup de ses coéquipiers venir marcher sur ses plates-bandes. Et cela ne disparaîtra pas car les meilleurs atouts des Bleus se trouvent sur ce côté gauche (Théo Hernandez, Adrien Rabiot et Kylian Mbappé). Mais avec cette accumulation de joueurs dans le même espace, le manque d’éléments présents dans la surface se fait ressentir avec des déplacements vers le but et des gestes de finisseur. « Se poserait alors la question de la titularisation d’Ousmane Dembélé, qui ne remplit pas ces critères, et donnerait un onze reproduisant les défauts dans la surface déjà constatés. » Reste aussi à savoir si Bradley Barcola peut évoluer sur le côté droit du 4-4-2 asymétrique de Didier Deschamps (Adrien Rabiot jouant sur le côté gauche comme face aux Pays-Bas). Lorsqu’il évoluait à l’Olympique Lyonnais, l’ailier de 21 ans occupait souvent ce couloir droit et « y offrait des courses en profondeur intéressantes et une juste qualité de centre en bout de débordement sur son bon pied », rappelle L’E. Mais il serait ainsi en concurrence avec son coéquipier en club, Ousmane Dembélé. « Mais dans ce format, Deschamps pourrait donc associer Mbappé à Griezmann ou à un attaquant plus avancé (Thuram, Giroud, Kolo Muani) en fonction des états de forme. Hernandez garderait une liberté de projection, garantie par un Rabiot qui jouerait son rôle entre l’axe et le côté gauche, et les Bleus pourraient se replier en 4-4-2 avec Barcola à la droite de Kanté. »

Le quotidien sportif évoque aussi l’excellente compétition de Gianluigi Donnarumma. Le portier du PSG est l’un des grands artisans de la qualification de l’Italie en huitièmes de finale de cet Euro 2024. Et il espère encore être décisif face à la Suisse ce samedi (18h). Élu meilleur joueur du tournoi en 2021, lors du sacre de la Nazionale, le gardien de 25 ans doit se remémorer beaucoup de souvenirs. « Mais cela en évoque un peu moins, sans doute, pour les supporters du PSG, qui n’ont pas toujours eu affaire à cette version enrichie de leur gardien, plus serein, plus sûr, plus fort », constate L’E. « Pour tous les autres joueurs, ou presque, le poids du maillot de la sélection pèse plus lourd sur les épaules que celui en club, mais Donnarumma semble connaître l’effet inverse, comme si la Nazionale lui donnait des ailes et un mental d’acier. » Lors de cette phase de groupes, Gianluigi Donnarumma a encaissé trois buts mais a réalisé 12 arrêts en plus d’afficher une attitude de leader sur le terrain. Capitaine de son équipe, l’ancien de l’AC Milan est le joueur le plus capé du groupe avec 65 sélections.

Mis en concurrence au PSG avec Keylor Navas et prochainement Matvey Safonov, le portier italien peut pleinement exprimer son potentiel en sélection, comme l’explique l’un de ses anciens formateurs : « En club, il a commencé par être mis en concurrence avec Navas, puis les staffs ont changé, et maintenant il n’y aurait plus de hiérarchie. Un joueur doit toujours être mis dans les meilleures dispositions, et en club, il ne l’est pas. » La préparatrice mentale de Donnarumma, Nicoletta Romanazzi, explique aussi l’importance de la confiance pour ce poste : « Il a gagné un Euro, il a été déterminant, et ces émotions positives te restent. Sentir la confiance que les autres ont en toi, cela te porte. Et il a beaucoup appris sur le plan mental. Il est devenu plus mature, plus conscient de lui-même et de ses qualités. » Et cette sérénité dégagée se ressent sur son jeu avec des sorties plus agressives et un placement plus offensif. Il s’impose sur les centres et ne tremble pas balle au pied.

De son côté, Le Parisien n’évoque pas l’actualité du PSG dans son édition du jour.