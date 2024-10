Revue de Presse PSG : EdF, Campus PSG, Parc des Princes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 11 octobre 2024. La victoire sans convaincre de l’équipe de France face à Israël (1-4) en Ligue des Nations, le Campus PSG va s’agrandir, la Ville de Paris pourra saisir la justice dans le dossier du futur stade…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire de l’équipe de France face à Israël (4-1) dans le cadre de la 3e journée de Ligue des Nations. Sans convaincre et dans une rencontre ennuyeuse, les Bleus ont mis du temps à concrétiser leur victoire. La France a inscrit deux buts tardifs par l’intermédiaire des entrants, Matteo Guendouzi (3-1, 87e) et Bradley Barcola (4-1, 89e) pour sceller leur succès. Avant cela, l’ancien Parisien, Christopher Nkunku, avait redonné l’avantage au score à sa sélection (2-1, 28e), son premier but en onze sélections, quelques minutes après avoir concédé l’égalisation (1-1, 24e). Dès le début de rencontre, les Bleus étaient devant grâce à une grosse erreur du portier israélien sur une frappe d’Eduardo Camavinga (1-0, 6e). « Trois buts en trois frappes cadrées à la mi-temps, ce n’était pas un match de gardien et ce n’était pas un bon match du tout après la pause, quand les permutations offensives n’ont pas électrisé une animation somnolente. Passé à droite, Michael Olise perdait autant de ballons qu’au milieu, la frappe trop timide d’Ousmane Dembélé n’inquiétait pas Glazer (63e) et Kolo Muani montrait son visage parisien, face à un adversaire pourtant peu fringant », résume L’E. Puis grâce au coaching gagnant de Didier Deschamps, les Bleus l’ont emporté sur un score plus large en fin de rencontre avant une autre confrontation face à la Belgique lundi.

Le quotidien sportif évoque aussi l’agrandissement du Campus PSG. Présent à Poissy depuis treize mois, le club parisien pense déjà à agrandir son complexe sportif, sur la réserve foncière qu’il a conservée sur les quelques 70 hectares achetés. « Il a récemment déposé un permis de construire pour aménager un nouveau parking de 120 places, rue du Grand Paris, qui longe ses installations. Les places de stationnement actuelles ne sont pas en nombre suffisant les jours de match. » De plus, un autre permis de construire va être déposé d’ici la fin d’année. Il s’agira cette fois-ci d’une extension pour la section féminine (pro et jeunes), précise L’E. « Ces travaux confirment les ambitions des dirigeants de développer le foot féminin. Un nouveau bâtiment avec un espace balnéothérapie, des chambres et des vestiaires figure au projet ainsi qu’un nouveau terrain pour les filles de Fabrice Abriel. » Les Rouge & Bleu vont aussi doubler la capacité des tribunes du stade qui accueille les Féminines du PSG et les U19 en Youth League. La capacité va être doublée, passant de 500 à 1.000 places, avec également de nouveaux vestiaires. Enfin, un nouveau bâtiment sera construit pour l’Association PSG, qui servira également à accueillir d’autres évènements comme des séminaires. Pour rappel, dans son projet d’extension, le club de la capitale va accueillir dans le futur les judokas et les handballeurs, qui bénéficieront de leurs propres installations.

Enfin, L’Equipe fait le point sur l’avenir du Parc des Princes. Le vote des conseillers municipaux a eu lieu hier soir et « le voeu formulé par l’exécutif parisien et porté par Pierre Rabadan, l’adjoint aux Sports, de saisir ‘la justice administratif aux fins d’annulation de l’amendement porté au SDRIF (la région a réservé 50 hectares pour le PSG pour son futur stade) en faveur de l’installation du PSG dans un stade en Île-de-France, en dehors de Paris et sans localisation,’ a été adopté par 92 voix pour, 33 contre et 25 absentions. » Des membres du conseil de Paris ont ensuite demandé à Anne Hidalgo de reprendre contact avec le PSG. La maire de Paris a indiqué qu’elle a essayée de renouer le dialogue avec le club parisien depuis plusieurs mois, mais sans succès.

À lire aussi : PSG – Les discussions toujours en cours dans les Yvelines pour le nouveau stade

De son côté, Le Parisien n’évoque pas le PSG dans son édition du jour.