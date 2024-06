Revue de Presse PSG : EdF, Dembélé, Zaïre-Emery…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 30 juin 2024. L’équipe de France pourrait utiliser un troisième schéma tactique dans cet Euro 2024, Ousmane Dembélé grand perdant de ce nouveau système de jeu, Warren Zaïre-Emery ne jouera pas les Jeux Olympiques…

Dans son édition du jour, L’Equipe se penche sur le huitième de finale de l’Euro 2024 entre l’équipe de France et la Belgique ce lundi 1er juillet à 18h (TF1 et beIN SPORTS 1). Didier Deschamps pourrait faire évoluer son équipe dans un 4-4-2 en losange. Avec ce schéma de jeu, le sélectionneur des Bleus pourrait aligner Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté, Adrien Rabiot et Antoine Griezmann ensemble, ce dernier évoluant dans un rôle plus offensif en meneur de jeu. Un quatuor qui pourrait jouer derrière le duo Kylian Mbappé et Marcus Thuram. « Le grand perdant se nommerait alors Ousmane Dembélé, titulaire lors des trois premières rencontres », rapporte L’E. Ce 4-4-2 en losange a plusieurs arguments pour séduire le staff tricolore. Il permet à chaque joueur d’évoluer à son meilleur poste. « Tchouaméni, Kanté et Rabiot ne seraient pas utilisés dans des rôles inhabituels. Griezmann se retrouverait dans le coeur du jeu et Thuram dans une position axiale à deux attaquants dans laquelle il a excellé à l’Inter Milan. » Une décision finale sera prise ce dimanche, après le dernier entraînement à Paderborn (11 heures).

Le XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Tchouaméni, Rabiot – Griezmann – Thuram, Mbappé (c)

Le quotidien sportif évoque aussi la situation de Warren Zaïre-Emery, très frustré par son absence de temps de jeu dans cet Euro. L’été 2024 s’annonçait pourtant chargé pour le milieu parisien avec ce championnat d’Europe, le baccalauréat et la possibilité d’être appelé pour les Jeux Olympiques à Paris. Le 13 mai dernier, juste après avoir été élu meilleur espoir de la saison, WZE avait déclaré : « Cet été ? L’Euro, les JO, le bac, j’ai beaucoup de choses à aller chercher. Je vais tout faire pour être prêt, que ça soit sur le terrain ou en dehors, les soins notamment. Je suis fort mentalement. Ça va le faire. » Mais désormais, les ambitions du Titi semblent lointaines. Afin d’aborder ces échéances sportives de manière plus sereine, il avait reporté ses épreuves du baccalauréat à septembre.

Depuis le début de la compétition, le milieu du PSG fait partie des rares joueurs du groupe à n’avoir disputé aucune minute dans la compétition. « Dans son entourage, on repousse vivement toute forme de spleen, avançant que le joueur, ‘compétiteur’, est frustré comme tous les joueurs qui n’ont pas de temps de jeu. » Et cela peut-il avoir une répercussion sur une participation aux Jeux Olympiques 2024, lui qui avait initialement été convoqué dans la liste de Thierry Henry avant d’être retiré ? « Le club de la capitale, en dépit du statut de remplaçant de son milieu durant l’Euro, n’a pas changé d’avis et reste, au nom de la nécessité pour lui d’avoir une coupure mentale et de ne pas enchaîner deux compétitions, sur sa ferme intention de ne pas libérer son jeune talent », explique L’E. Chez les Bleuets, Thierry Henry a acté la décision du PSG de ne pas libérer son joueur et l’hypothèse Zaïre-Emery n’existe plus. Les champions de France en titre répètent que leur position est définitive, même en cas d’élimination de la France dès ce lundi en huitième de finale de l’Euro 2024.

