Revue de Presse PSG : EdF, droits TV, Letellier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 13 juin 2024. La France, l’équipe à battre pendant l’Euro, certains clubs français pourraient renégocier les droits TV internationaux, Alexandre Letellier revient sur son parcours au PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’équipe de France, qui débutera son Euro 2024 le 17 juin prochain face à l’Autriche. Les Bleus sont arrivés à Paderborn, en Allemagne, ce mercredi, et sont l’un des favoris de la compétition (14 juin – 14 juillet). « Le football français sort d’une période dorée, voire bénie, avec six finales de Coupe du monde ou d’Euro depuis 1998, sur treize possibles, pour trois titres peu oubliables (Coupe du mondes 1998 et 2018, Euro 2000). » Dix-huit mois après avoir été vice-championnat du monde, la France sera l’équipe à battre lors de ce tournoi. Le président de la FFF, Philippe Diallo, a fixé l’objectif de la demi-finale. Après deux jours de repos, les joueurs de Didier Deschamps ont repris l’entraînement ce mercredi.

Le quotidien sportif évoque aussi la répartition des droits TV internationaux de la Ligue 1 pour la période 2024-2029. Si le montant pour les droits domestiques sera revu à la baisse, avec 500M€ par exemple, la Ligue est parvenue à obtenir la somme de 160M€ pour ses droits internationaux, soit le double du contrat actuel. Mais, une fois retirés les frais de fonctionnement de la Ligue de football professionnel (LFP) et les différentes ponctions (taxe Buffet, syndicats des joueurs, entraîneurs et clubs et la taxe CVC), la somme risque d’être peu élevée. La saison prochaine, le premier versement à CVC aura lieu, le fonds d’investissement qui a permis la création de la société commerciale de la Ligue grâce à un apport de 1,5 milliard d’euros contre 13 % de ses revenus à vie. « En 2024-2025, ce pourcentage va même monter à 20 % puisque le fonds rattrape les deux premières années où il n’a rien empoché conformément à son accord initial avec la LFP. »

Reste à savoir si la « taxe » CVC peut être renégociée à la baisse ou être échelonnée à nouveau afin de libérer plus d’argent pour les clubs. « En termes d’image, CVC a tout intérêt à ne pas passer pour le fossoyeur du football français après avoir été son sauveur. Autre alternative : redéfinir le fléchage des droits internationaux qui sont normalement destinés, dans leur globalité, aux clubs qui ont participé à des coupes d’Europe lors des trois dernières saisons (…) À la difficile négociation sur l’attribution des droits télé succédera à coup sûr un autre dossier chaud, celui de la répartition des nouveaux montants. Lors de la précédente négociation, les clubs ne s’étaient pas aisément entendus pour finaliser un accord entre eux », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien a obtenu une interview d’Alexandre Letellier. Alors que son contrat prend fin le 30 juin prochain, le troisième portier parisien ne prolongera pas l’aventure avec son club formateur, quatre ans après son retour dans la capitale. Dans cet entretien, le gardien de 33 ans est revenu sur son départ des Rouge & Bleu. « J’ai eu un entretien avec Luis Campos qui m’a expliqué que le club ne continuerait pas avec moi après la décision du coach de s’appuyer sur trois gardiens la saison prochaine (…) Avant d’être fan du PSG, je suis footballeur et je sais que je peux être amené à bouger à tout moment. Après, c’est sûr j’ai une attache particulière au club. Je suis né à Paris, j’y ai grandi, tous mes amis d’enfance sont d’ici, 95 % de ma famille vit à Paris, j’ai été formé au PSG, j’ai grandi en supportant le club… Forcément, c’est une page importante, une belle page de quatre ans qui se referme. » Les meilleurs extraits de cet entretien sont à retrouver ici sur notre site.