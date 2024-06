Revue de Presse PSG : EdF, Kolo Muani, Zaire-Emery, Z.Camara…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 6 juin 2024. L’équipe de France remporte avec sérieux son match face au Luxembourg, Randal Kolo Muani une nouvelle fois buteur avec les Bleus, Warren Zaïre-Emery dans le top 3 du classement des meilleurs jeunes, Zoumana Camara dans la short-list du FC Metz…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire de l’équipe de France face au Luxembourg (3-0) grâce à des réalisations de Randal Kolo Muani, Jonathan Clauss et Kylian Mbappé. Auteur d’un but et deux passes décisives, le futur joueur du Real Madrid a pesé sur la rencontre. « On dirait que Kylian Mbappé a déjà retrouvé des jambes et de la joie, en même temps que des statistiques, même si ce n’est pas le buteur qui a été le plus intéressant, dans l’affaire. Voilà trois ou quatre mois que l’on ne retrouvait pas, au stade, l’impression visuelle de vitesse qui s’attachait à ses courses. », constate Vincent Duluc. C’est lui qui a offert l’ouverture du score à Randal Kolo Muani, profitant d’une rhinopharyngite d’Ousmane Dembélé pour débuter sur l’aile droite. Entré en seconde période, Bradley Barcola a réussi sa première avec les Bleus. Quelques minutes après son entrée en jeu, l’attaquant du PSG a délivré sa première passe décisive à Kylian Mbappé.

Cette rencontre a aussi été marquée par le retour de N’Golo Kanté en équipe de France, une première depuis juin 2022. Le milieu d’Al-Ittihad a livré une prestation solide dans l’entrejeu. « Deschamps aura affronté le Luxembourg avec huit titulaires supposés de l’Euro, moins Randal Kolo Muani (Dembélé), Youssouf Fofana (Rabiot), et peut-être Kanté, selon le rétablissement d’Aurélien Tchouaméni et selon la place que parviendra à prendre ou à reprendre le champion du monde 2018. » Pour son dernier match de préparation avant l’Euro, l’équipe de France affrontera le Canada, dimanche soir à Bordeaux.

Kolo Muani (6/10) : L’équipe de France lui réussit bien mieux que le PSG cette saison. Il a inscrit son troisième but sur ses quatre dernières sélections (le quatrième en seize matches), de la tête à la réception d’un centre de Mbappé (43e), et prouvé qu’il était à l’aise, à droite, dans le système de Didier Deschamps. Un peu moins en vue dans le jeu où il n’a pas trop pris de risque. Mais ce but vient au bon moment pour un joueur qui avait besoin de confiance.

Le quotidien sportif dévoile aussi son top 30 des meilleurs joueurs nés après le 1er janvier 2005. Un classement dominé par le jeune ailier du FC Barcelone, Lamine Yamal (16 ans). « Cette génération sans complexe est notamment symbolisée par Warren Zaïre-Emery, né en mars 2006. Neuvième en 2002-2023, le Parisien se classe deuxième cette saison. Il est le fer de lance des talents tricolores promis au très haut niveau », explique L’E. La France est la nation la mieux représentée du classement avec cinq éléments, dont quatre dans le top 10 (Leny Yoro, Désiré Doué, et Mathys Tel également). L’Angleterre et la Turquie placent quatre éléments dans ce top 30. Pour faire ce classement, L’Equipe « a sondé une dizaine de scouts et directeurs sportifs, spécialisés sur le marché des jeunes, en leur demandant de faire « leur » top à partir d’une présélection d’une quarantaine de talents. Plus que le potentiel ou la notoriété, le classement valorise surtout le parcours qu’a déjà accompli le joueur à haut niveau. »

Enfin, L’Equipe évoque l’avenir de Zoumana Camara. L’entraîneur des U19 du PSG pourrait quitter ses fonctions à l’issue de la saison. Et une piste se dégage déjà pour l’ancien Parisien, le FC Metz. Relégué en Ligue 2, le club messin compte se séparer de Laszlo Bölöni. Et les dirigeants ont placé Zoumana Camara dans une short-list aux côtés d’Eric Chelle (sélectionneur du Mali) et Stéphane Dumont.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette victoire facile de la France face au Luxembourg (3-0) ce mercredi soir au stade Saint-Symphorien de Metz. Sans forcer, les Bleus ont obtenu un succès convaincant pour leur premier match de préparation. Didier Deschamps a géré la répartition du temps de jeu, « avec la titularisation de Randal Kolo Muani ou l’entrée en seconde période de William Saliba. Ces deux-là ont plus de chances de jouer maintenant qu’à l’Euro en Allemagne et c’est un peu l’histoire de ces amicaux avant le tournoi : ils préparent autant les remplaçants que les titulaires. » Cette rencontre a également permis à Bradley Barcola de faire sa première apparition en Bleus avec une passe décisive cinq minutes après son entrée en jeu à la 80e. Titulaire sur l’aile droite, Randal Kolo Muani aura donc marqué autant chez les Bleus qu’au PSG en cette année 2024, en ne comptant que la Ligue 1. « La performance, s’il y en a une, c’est qu’il ne marque pas vraiment assez avec Paris, ce qui a fini par se voir. Il a fêté son but d’un bras rageur lancé vers l’avant mais sans effusion non plus. Il avait commencé le match en ratant un contrôle facile sur un service de son capitaine et futur ex-partenaire de club et c’est comme s’il avait voulu rester conforme à sa performance modeste du soir. Mais il revient avec le cœur plus léger, ce qui ne peut pas lui faire de mal dans sa saison », résume LP.