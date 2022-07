Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 17 juillet 2022. Hugo Ekitike nouvelle recrue parisienne, les détails de l’opération, le dossier Khephren Thuram et les enjeux sportif et économique de la tournée au Japon.

Dans son édition du jour, L’Equipe donne des précisions sur le recrutement d’Hugo Ekitike au PSG. En effet, le club de la capitale a annoncé hier l’arrivée de sa deuxième recrue du mercato estival. Et l’attaquant du Stade de Reims a été prêté jusqu’à la fin de la saison 2022-2023 avec une obligation d’achat. Un procédé qui ressemble à celui que les Rouge & Bleu avaient réalisé avec Kylian Mbappé en 2017. Et le grand bénéficiaire de cette transaction est le PSG. « Un tel schéma lui permet de ne pas trop grever son enveloppe estivale de recrutement même si le prêt est payant et qu’il versera une partie du cash dès cet été », détaille L’E. Devant la DNCG, les champions de France ont présenté un budget qui ne devait pas dépasser les 80M€ hors vente. Ainsi, les Rouge & Bleu ont déjà dépensé 40M€ pour Vitinha (qu’ils régleront en deux fois) et 38M€ pour lever l’option d’achat de Nuno Mendes. Côté départ, seuls Alphonse Areola (12M€) et Marcin Bulka (2M€) ont pour l’instant rapporté un peu d’argent aux dirigeants parisiens. Soit un solde net d’une trentaine de millions d’euros. L’opération pour Hugo Ekitike coûtera finalement 28,5M€+7M€ de bonus, avec une très grosse partie de la part fixe qui sera réglée l’été prochain. Déjà dans les clous niveau finance, le Stade de Reims ne semble pas dans le besoin et a accepté ce deal pour Hugo Ekitike, qui voulait seulement rejoindre le PSG. « Les bonnes relations entre le président de Reims, Jean-Pierre Caillot, et celui de Paris, Nasser al-Khelaïfi, ont sans doute facilité la transaction. »

Concernant le dossier Khéphren Thuram, le quotidien sportif rapporte que l’OGC Nice estime improbable un départ de son milieu de terrain cet été. Pourtant, le nouvel homme fort du PSG, Luis Campos, est déterminé à recruter le joueur de 21 ans dès ce mercato estival. Après avoir travaillé une saison avec lui chez les Aiglons, Christophe Galtier désire l’avoir de nouveau sous ses ordres. Ainsi, le conseiller football des Rouge & Bleu « se charge, auprès de son père Lilian Thuram, de présenter le projet que les Parisiens ont pour le jeune homme. » De son côté, Khéphren Thuram – sous contrat jusqu’en 2025 – réfléchit à la possibilité d’évoluer aux côtés de grands joueurs. Cependant, son père « est convaincu que son fils cadet a tout pour continuer à s’épanouir cette saison à Nice. »

Enfin, L’Equipe précise les enjeux autour de la tournée estivale du PSG au Japon. La délégation parisienne arrive aujourd’hui en terre nippone pour parfaire sa préparation physique avant les premiers matches officiels de la saison 2022-2023. Ainsi, trois rencontres amicales seront au programme contre le Kawasaki Frontale (20 juillet), Urawa Red Diamonds (23 juillet) et Gamba Osaka (25 juillet) avant un départ vers l’Israël le 28 juillet pour le Trophée des Champions face au FC Nantes (31 juillet). Lors de cette dizaine de jours au Japon, les 25 joueurs du PSG – dont Kylian Mbappé, Neymar Jr et Lionel Messi – vont apporter un certain engouement au pays du Soleil Levant. « Les organisateurs de la tournée, Circus Inc, ont commercialisé des places pour deux entraînements des Parisiens. » En effet, ce Japan Tour 2022 aura également pour but de développer la marque et l’image du club, et va rapporter un peu plus de 10M€ au PSG. Dans cette optique, « Patrick Mboma, un ancien Parisien (1992-1997) qui a joué trois ans au Japon, a été intégré au voyage », rapporte L’E. Ces dernières années, le club de la capitale a profité du fort potentiel du Japon pour ouvrir deux boutiques à Tokyo et Nagoya ainsi qu’un café PSG dans la capitale japonaise. « Ces dix jours vont être mis à profit pour plusieurs opérations commerciales (le maillot extérieur sera présenté) mais aussi caritatives. »

De son côté, Le Parisien met en avant le profil d’Hugo Etikike et revient aussi sur le parcours du natif de Reims. L’attaquant de 20 ans est la première recrue de Ligue 1 du PSG depuis Kylian Mbappé en 2017. Avec dix buts inscrits la saison passée en 24 matches de Ligue 1, Hugo Ekitike « possède l’un des meilleurs ratios réalisations/temps de jeu de l’Hexagone. » En plus de sa grande taille (1m90), l’international U20 français possède une vraie force de caractère ainsi qu’un potentiel à faire évoluer. Des caractéristiques nécessaires pour gérer la concurrence dans l’effectif parisien. Dans un calendrier chargé avec la Coupe du monde en milieu de saison, Hugo Ekitike aura un rôle important à jouer dans la rotation d’effectif. « Décrit comme mature et avec la tête sur les épaules, Ekitike a pris le temps de la réflexion entre le défi anglais Newcastle et le ‘rêve’ que représente le PSG. La conclusion lui semblait évidente : il progressera plus au contact des Mbappé, Messi, Neymar, même en jouant moins. » Par le passé, le néo-Parisien avait connu une expérience à l’étranger et plus précisément au Danemark. En janvier 2021, il avait été prêté à Vejle avec pour objectif de revenir à Reims dans un rôle de titulaire. Désormais, Hugo Ekitike est un nouveau joueur du PSG et va rejoindre ses coéquipiers au Japon.

Le quotidien francilien fait aussi un focus sur la tournée au Japon du PSG. Avec plus de 6 millions de fans en terre nippone, le club de la capitale va profiter de cette dizaine de jours pour parfaire son image avec des matches amicaux et des opérations commerciales. Après deux années marquées par le Covid-19, les Rouge & Bleu enchaînent une troisième tournée sur le continent asiatique après Singapour (2018) et la Chine (2019). Ainsi, une délégation d’environ 120 personnes a pris part à ce voyage. C’est le groupe Circus Inc. qui a remporté la mise (en échange d’un chèque de 10M€) afin de promouvoir les différents évènements des Rouge & Bleu au Japon. Et pour parfaire sa préparation physique, le PSG va « bénéficier de conditions d’entraînement idéales et rencontrer des adversaires compétitifs », tous membres de J-League (actuellement en trêve). Les rencontres seront notamment accessibles au plus grand nombre car cette tournée est en lien avec « TBS, une chaîne TV nationale très populaire, » précise LP.

En dehors de l’aspect sportif, les joueurs du PSG participeront à de « nombreuses opérations commerciales ou médiatiques comme des shows télévisés populaires et typiques du Japon. » Le directeur Asie-Pacifique du PSG, Sébastien Wasels, a commenté cette attente autour des Rouge & Bleu : « On sent un engouement phénoménal depuis l’annonce de cette tournée, où beaucoup de grands médias nationaux étaient présents. Il était important pour nous de venir avec tous les grands joueurs du club (…) Nous avons plus de 6 millions de fans ici. Depuis l’arrivée de QSI, le Japon a toujours fait partie des cibles privilégiées. Nous y avons installé deux boutiques (Tokyo et Nagoya), un bureau de représentation, beaucoup investi sur les réseaux sociaux… Le Japon est le premier pays d’Asie en termes de consommation d’e-commerce pour nous. Ce n’est pas neutre. »