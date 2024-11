Revue de presse PSG : Enrique, Ramos, Parc des Princes…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 30 novembre 2024. Les choix dans la composition de Luis Enrique seront scrutés, le retour de Gonçalo Ramos, vers la fin du PSG au Parc des Princes…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur la rencontre entre le PSG et Nantes ce soir dans le cadre de la treizième journée de Ligue 1 et s’intéresse à la méthode et aux choix dans la composition de Luis Enrique contre les Canaris. Dans les buts, « s’il maintient Matvey Safonov, il crucifiera Gianluigi Donnarumma, et s’il relance l’Italien, il donnera le sentiment de sanctionner le Russe pour sa sortie manquée à Munich. Mais le débat autour de ses stratégies est moins prégnant en Ligue 1 : il peut se permettre à peu près n’importe quel choix face à Nantes et être à peu près sûr que le résultat lui donnera raison. » Si les attaquants du PSG ont du mal sur la scène européenne, en Ligue 1, c’est tout autre avec 25 des 36 buts inscrits par le club de la capitale en championnat. C’est dans ce contexte que revient Gonçalo Ramos, dont le sens du but et la présence dans la surface peuvent ramener un équilibre dans la menace offensive, trop limitée jusque-là aux joueurs extérieurs, avance le quotidien sportif. « Le PSG a vraiment besoin de lui. Pas forcément contre Nantes, plutôt à Salzbourg, dans moins de deux semaines, où il faudra bien que quelqu’un se dévoue. Et c’est déjà ce rendez-vous que Paris prépare samedi soir », conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le retour de Gonçalo Ramos avec le PSG et se demande si cela peut tout changer pour le club de la capitale. Le quotidien francilien indique que la rencontre contre Nantes, ce soir (21 heures, DAZN), devrait lui permettre d’engranger du temps de jeu et de monter en puissance. « Avant de redevenir l’option numéro 1 au poste de numéro 9, comme cela était convenu en début de saison ? Luis Enrique se refuse logiquement à dire publiquement que l’ancien joueur de Benfica va être l’homme providentiel capable de relancer une attaque moribonde en Ligue des champions et se réserve toujours le droit de mettre en place des animations sans le Portugais. » Mais en interne, on ne cache pas une certaine satisfaction de pouvoir compter sur son profil de véritable avant-centre, capable d’apporter de la présence dans la surface et doté du logiciel de buteur comme personne d’autre dans cet effectif. En l’état, il est perçu comme une pièce importante du puzzle que le coach espagnol tente de constituer, avance Le Parisien. « La gâchette portugaise débarque donc dans un contexte où ses qualités de finisseur et de jeu dos au but lui offrent l’opportunité de se rendre utile dans le collectif parisien. » Selon son entourage, l’international portugais aborde ce retour avec la volonté d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs. « Les attentes paraissent, en l’état, quelque peu démesurées autour de lui malgré des atouts susceptibles de pallier le flagrant manque d’efficacité. Le staff du PSG veut d’ailleurs lui enlever cette pression des épaules et a conscience qu’il aura besoin de temps avant de retrouver l’intégralité de ses moyens physiques. À terme, Gonçalo Ramos peut davantage représenter une solution et non LA solution, tout en étant une alternative crédible à ce poste dans le projet de jeu de Luis Enrique« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque également le cas du Parc des Princes. En conflit avec la mairie de Paris depuis plusieurs années sur la question du rachat de son antre historique, le PSG aurait acté qu’un départ du Parc était la seule solution, malgré le fait qu’Anne Hidalgo ne se représente pas aux élections en 2026. Un sujet que nous avons traité sur le site hier soir.