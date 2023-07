Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 1er juillet 2023. Le PSG dispose d’une grosse enveloppe pour renforcer son attaque, les deux priorités dans le secteur offensif, Lucas Hernandez a passé sa visite médicale, Christophe Galtier convoqué au tribunal correctionnel…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le cas de Christophe Galtier, soupçonné de racisme lors de son passage à l’OGC Nice en 2021-2022. Après avoir été en garde à vue avec son fils et conseiller pendant quelques heures ce vendredi, le coach du PSG sera jugé devant le tribunal correctionnel le 15 décembre prochain pour harcèlement moral et discrimination. Il a été renvoyé devant le tribunal pour « pour y être jugé des chefs d’inculpation de harcèlement moral et discrimination à raison de l’appartenance ou de la non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race ou religion déterminée », a précisé le procureur de Nice. Dans la matinée de vendredi, Christophe Galtier avait été placé en garde à vue à Nice, en compagnie de son fils, John Valovic-Galtier, qui gère aussi ses intérêts. « Ces gardes à vue s’inscrivaient dans le cadre de l’enquête préliminaire ouverte, courant avril, pour des soupçons de ‘discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion’ lors de son passage sur le banc des Aiglons », rappelle L’E.

Avant cela, les enquêteurs avait déjà perquisitionné le siège social de l’OGC Nice et interrogé de nombreux membres du club (entraîneur, joueurs, dirigeants). Si aucun élément n’a filtré sur ces auditions, John Valovic-Galtier est ressorti de sa garde à vue quelques heures après sans qu’aucune charge ne soit retenu contre lui. Selon le communiqué du parquet, Galtier et son fils ont « au terme de leurs auditions, contesté les infractions qui étaient susceptibles de leur être reprochées. » Christophe Galtier encourt jusqu’à trois ans d’emprisonnement et 45.000 euros d’amende. Cette décision n’a pas suscité de réaction du côté de l’OGC Nice et du PSG. « D’après une source proche du club parisien, cette décision n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de la séparation en cours avec l’entraîneur, les négociations étant déjà bien avancées et le procès n’ayant pas encore eu lieu », conclut L’E.

Le quotidien sportif rapporte également que Lucas Hernandez a passé sa visite médicale à Paris ce vendredi. Le défenseur français de 27 ans va désormais pouvoir s’engager avec le PSG pour un montant estimé à 40M€ hors bonus en provenance du Bayern Munich. « Le champion du Monde 2018 prendra ensuite quelques jours de repos avant de revenir au club pour la reprise de l’entraînement », rapporte L’Equipe.

De son côté, Le Parisien évoque le mercato du PSG et la belle enveloppe pour recruter en attaque. En effet, le PSG va pouvoir investir 200M€ pour améliorer son secteur offensif. Et l’une des pistes est connue de longue date. En effet, Luis Campos a jeté son dévolu sur Bernardo Silva, encore sous contrat jusqu’en 2025 avec Manchester City. Si les deux clubs n’ont jamais réalisé de transfert entre eux, ils « pourraient s’entendre sur une transaction à 80 millions d’euros. » Avec Kylian Mbappé à gauche et Bernardo Silva à droite, le PSG désire aussi recruter un numéro 9. « La priorité se nomme Harry Kane et avec les 120 millions restant, le PSG aurait les moyens de ses ambitions », rapporte LP. Mais pour le moment, le Bayern Munich semble en pole position dans le dossier de l’international anglais et va bientôt formuler une offre de 80M€ hors bonus à Tottenham.

En cas d’échec dans ce dossier, deux autres pistes sont étudiées, celles menant à Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) et Marcus Rashford (Manchester United), soit deux joueurs estimés à 80M€. La saison passée, le club parisien avait déjà tenté d’attirer l’attaquant des Red Devils, sous contrat jusqu’en 2024. Concernant la piste Victor Osimhen, la demande farfelue de 180M€ du président napolitain, Aurelio de Laurentiis, « la rend presque caduque. » Si le PSG dispose de cette belle enveloppe mercato, c’est en partie grâce aux départs des deux gros salaires, Lionel Messi et Sergio Ramos. De plus, l’état major parisien estime être dans les clous du fair-play financier de l’UEFA grâce à ses revenus en forte croissance. « Selon les projections présentées par les financiers du club à l’UEFA en août 2022, ils devraient encore augmenter de plus de 20 % cette saison pour atteindre le montant record de 800 millions d’euros, en grande partie grâce à la manne de CVC (…) Ce contrat va rapporter 200 millions d’euros au PSG sur les trois années à venir », rappelle LP. Mais ces recettes ne suffiront pas, il faudra également compter sur les ventes de certains joueurs comme El Chadaille Bitshiabu, Mauro Icardi, Julian Draxler ou encore Leandro Paredes.