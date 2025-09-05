Revue de Presse PSG : équipe de France, Doué…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 5 septembre 2025. L’équipe de France débute sa phase de qualifications pour la Coupe du monde 2026 face à l’Ukraine, l’adaptation express de Désiré Doué chez les Bleus…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au premier match des qualifications à la Coupe du monde 2026 de l’équipe de France ce vendredi soir (20 h 45 sur TF1) face à l’Ukraine et met en avant l’adaptation express de Désiré Doué chez les Bleus. Six mois seulement après ses débuts avec la sélection, l’attaquant du PSG s’est fondu rapidement dans ses nouveaux habits et donne l’impression d’être totalement dans son élément. « Ce n’est pas lié à l’âge. Je ne parlerais pas de singularité, non. Sa tête est prête pour le très haut niveau. Tout a commencé très vite. Il a eu à répondre très tôt à des exigences très élevées », a déclaré Didier Deschamps ce jeudi. Mais comment expliquer cette adaptation express ? Son ancien coach au Stade Rennais, Julien Stéphan, met en avant son intelligence : « C’est quelqu’un de très intelligent avec une grosse capacité d’analyse. C’est une des raisons pour lesquelles il s’adapte si vite. Mais je pense également que c’est quelqu’un qui se nourrit des challenges et qui n’a peur de rien, qui ne doute pas et qui perçoit chaque challenge comme une opportunité de démontrer son talent. » De plus, Désiré Doué côtoie des visages bien connus grâce aux Jeux Olympiques 2024 (Manu Koné, Michael Olise) et ses coéquipiers du PSG (Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Warren Zaïre-Emery entre autres).

Dès ses premières séances, le joueur de 20 ans a affiché une impression de facilité sur et en dehors du terrain. « Comme si, huit ans après, certains anciens revivaient les premiers pas de Kylian Mbappé (le 25 mars 2017, lors d’une victoire 3-1 au Luxembourg). Pas tant dans les caractéristiques techniques. Davantage dans cette capacité à intégrer les codes du haut niveau rapidement. » En mars dernier, Désiré Doué avait déjà impressionné. Au lendemain de la défaite face à la Croatie en quart de finale aller de Ligue des nations, il avait demandé d’enchaîner les tours de terrain à intensité élevée, ce qui avait permis au staff des Bleus de comprendre une partie de sa personnalité. Et sa capacité à assumer l’épreuve des tirs au but lors du match retour face aux Croates a fini par convaincre Didier Deschamps qu’il était face à un joueur différent. Si le sélectionneur apprécie sa polyvalence, il le perçoit plutôt comme un joueur de côté. « Si la question du poste a été posée en interne au PSG cet été, l’heure des revendications n’est pas venue en bleu. Doué a traversé son été, entre visite des îles grecques et passage chez ses grands-parents, avec une volonté de couper. Et un objectif : être prêt dans huit mois pour la Coupe du monde (11 juin – 19 juillet 2026). Un théâtre parfait pour devenir grand », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi cette rencontre de l’équipe de France. Dans un groupe peu relevé avec l’Ukraine, l’Islande et l’Azerbaïdjan, cette rencontre face aux Ukrainiens peut déjà s’annoncer décisive pour le Mondial 2026 en affrontant l’adversaire le plus relevé. En septembre, octobre et novembre, les Bleus vont affronter chaque sélection deux fois. Alors que les championnats européens viennent de reprendre, cette campagne de qualification pour la Coupe du monde débute déjà par un match décisif. « Ce contexte de match à enjeu alors que la Ligue des champions, la première obsession des internationaux, ne revient qu’à la mi-septembre, place la première épine dans les crampons. » Illia Zabarnyi va affronter ses nouveaux coéquipiers du PSG. Et avec un Ousmane Dembélé fragilisé par une cuisse à surveiller de près, les Bleus voudront une qualification express dans cette campagne ramassée sur trois mois. « Même si le Mondial est encore loin dans le calendrier et les têtes, qu’une saison à 60 matchs va rouler sur eux avant et laisser des traces qu’on aimerait minimes, il n’est jamais trop tôt pour prendre ses marques », conclut LP.