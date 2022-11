Revue de Presse PSG : Equipe de France, Mbappé, Kimpembe

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 9 novembre 2022. La liste de l’équipe de France pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, Presnel Kimpembe bientôt de retour à l’entraînement collectif, la solide armada offensive des Bleus avec Kylian Mbappé.

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la prochaine liste de l’Equipe de France pour la Coupe du monde 2022. En effet, ce mercredi soir, lors du JT de 20h de TF1, Didier Deschamps annoncera les joueurs convoqués pour le Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre) dans moins de deux semaines. Et le sélectionneur français pourrait dévoiler une liste de 26. Cependant, certains joueurs montrent encore des signes d’inquiétude sur le plan physique à quelques jours du début de la compétition. « Raphaël Varane, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Jules Koundé, Karim Benzema, tous, à des degrés très différents, ont connu des pépins physiques », rappelle le quotidien sportif. S’il annoncera la liste de ses joueurs ce mercredi, Didier Deschamps aura jusqu’à lundi pour apporter des modifications si besoin.

Si des cas comme Lucas Hernandez (FC Bayern), Jules Koundé (FC Barcelone) ou Karim Benzema (Real Madrid) sont plutôt rassurants, celui de Presnel Kimpembe interpelle. Le défenseur du PSG doit reprendre l’entraînement collectif demain, mais il « aurait le tendon d’Achille qui grince toujours. » Selon L’E, le Titi souhaite jouer le match face à l’AJ Auxerre ce dimanche (13h) afin d’envoyer un bon signal au staff des Bleus. « Mais sera-t-il en capacité de tenir sans souffrir ? » Enfin, en attaque, il n’y aura pas trop de mystères. Élément phare des Tricolores, Kylian Mbappé sera appelé, tout comme Karim Benzema, Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Kingsley Coman (FC Bayern), Christopher Nkunku (RB Leipzig), Ousmane Démbélé (FC Barcelone) et Olivier Giroud (AC Milan). Concernant le dernier cité, « les déclarations élogieuses de Mbappé à son endroit, au sortir de France-Autriche (2-0, le 22 septembre), ont trouvé un écho agréable dans l’esprit du staff. »

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur la prochaine liste de l’Equipe de France. Et le sélectionneur sera forcé « de composer avec d’innombrable pépins physique avant le départ au Qatar. » Avec les forfaits déjà actés de Paul Pogba (Juventus Turin) et N’Golo Kanté (Chelsea), Didier Deschamps a vu plusieurs de ses joueurs cadres touchés par une blessure avant la compétition, à l’image de Presnel Kimpembe. Déjà privé de six semaines de compétition en raison d’une blessure aux ischio-jambiers en septembre, le défenseur du PSG s’est de nouveau blessé la semaine dernière, au tendon d’Achille. Mais il doit reprendre l’entraînement collectif ce jeudi et pourrait même jouer face à l’AJ Auxerre en fin de semaine. « Le Parisien a donné des nouvelles rassurantes à l’encadrement », précise LP. Ainsi, le Titi devrait être présent dans la liste annoncée ce mercredi soir.

Concernant l’attaque, Didier Deschamps pourra s’appuyer sur une solide armada offensive. Kylian Mbappé sera l’une des stars de l’équipe aux côtés de Karim Benzema et Antoine Griezmann. Les anciens Parisiens, Kingsley Coman et Christopher Nkunku, seront appelés tout comme Ousmane Dembélé et Olivier Giroud. À noter que par rapport à la Coupe du monde en 2018, « ils ne seraient plus, au maximum, que dix champions du monde à être encore présents quatre ans après », rapporte le quotidien francilien.