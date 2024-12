Revue de Presse PSG : équipe-type L1, Noël…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 26 décembre 2024. Trois milieu parisiens présélectionnés pour l’équipe-type de l’année 2024 de Ligue 1, la célébration de Noël des Rouge & Bleu…

Dans son édition du jour, L’Equipe propose d’élire son équipe type de l’année 2024 en Ligue 1. Et les votes du jour concernent les poste de milieux défensifs et relayeurs avec trois Parisiens présélectionnés par la rédaction du quotidien sportif. Il s’agit de João Neves, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Ils seront en concurrence avec André (Lille), Bouaddi (Lille), Lamine Camara (FC Metz / AS Monaco), Mahdi Camara (Stade Brestois), Youssouf Fofana (AS Monaco / AC Milan), Angel Gomes (Lille), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham / Olympique de Marseille), Pierre Less-Melou (Stade Brestois), Hugo Magnetti (Stade Brestois), Nemanja Matić (Stade Rennais / Olympique Lyonnais), Marshall Munetsi (Stade de Reims), Adrien Rabiot (Juventus / Olympique de Marseille), Andrey Santos (RC Strasbourg), Adrien Thomasson (RC Lens), Khéphren Thuram (OGC Nice / Juventus), Corentin Tolisso (Olympique Lyonnais) et Denis Zakaria (AS Monaco).

João Neves (SL Benfica / PSG) : Il s’est présenté à la Ligue 1 en délivrant 4 passes décisives lors de ses 2 premières apparitions (2 buts et 6 passes au total). Luis Enrique semble chercher son meilleur rôle, mais le Portugais de 20 ans répond toujours présent.

: À 24 ans, le milieu de poche (1m72) est définitivement sorti de l’ombre et est devenu un élément influent et déterminant dans la domination parisienne sur le Championnat. En chiffres, cela donne 5 buts et 2 passes en L1. Warren Zaïre-Emery : Le titi a dû encaissé le contrecoup de son éclosion supersonique au très haut niveau. L’année de ses 18 ans a été irrégulière, mais il offre des garanties suffisantes pour être indiscutable dans le onze de Luis Enrique.

De son côté, Le Parisien revient sur la célébration de Noël des joueurs du PSG. Disposant de 10 jours de repos après leur qualification pour les 16es de finale Coupe de France, les joueurs de Luis Enrique ont privilégié la discrétion sur les réseaux sociaux, « à l’image, sans doute de ce nouveau cycle moins bling-bling. » Le capitaine Marquinhos a posé devant le sapin de Noël avec sa femme et ses trois enfants. « Du grand classique pour le Brésilien, on n’en attendait pas moins. » Touché au visage, Gianluigi Donnarumma a publié un clip vidéo de son retour en Italie avec sa compagne Alessia et sa fille de quelques mois. « Pour le reste, on a aperçu une story de Lucas Hernandez en pleine session pêche sur un bateau le 24 décembre. Ou encore Marco Asensio en solo devant un sapin géant de Noël. Minimaliste. »