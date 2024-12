Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 30 décembre 2024. Deux Parisiens présélectionnés pour l’équipe-type monde aux postes de latéraux, Luis Enrique donne une place importante à la formation dans le projet parisien…

Dans son édition du jour, L’Equipe a lancé ses présélections pour « l’équipe-type monde » de l’année 2024. Et cela débute avec les postes de gardien et latéraux. Deux joueurs du PSG ont été présélectionnés par la rédaction du quotidien sportif. Il s’agit de Nuno Mendes et Achraf Hakimi. À noter l’absence de Gianluigi Donnarumma.

Gardiens : Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Lunin (Real Madrid), Maignan (AC Milan), E.Martinez (Aston Villa), Oblak (Atlético de Madrid), Raya (Arsenal), Sommer (Inter Milan), ter Stegen (FC Barcelone)

: Alisson (Liverpool), Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Lunin (Real Madrid), Maignan (AC Milan), E.Martinez (Aston Villa), Oblak (Atlético de Madrid), Raya (Arsenal), Sommer (Inter Milan), ter Stegen (FC Barcelone) Latéraux droits : Alexander-Arnold (Liverpool), Carvajal (Real Madrid), Di Lorenzo (Napoli), Dumfries (Inter Milan), Frimpong (Bayer Leverkusen), Hakimi (PSG) , Koundé (FC Barcelone), Stanisic (Bayer Leverkusen / Bayern Munich), Walker (Manchester City), White (Arsenal)

: Alexander-Arnold (Liverpool), Carvajal (Real Madrid), Di Lorenzo (Napoli), Dumfries (Inter Milan), Frimpong (Bayer Leverkusen), , Koundé (FC Barcelone), Stanisic (Bayer Leverkusen / Bayern Munich), Walker (Manchester City), White (Arsenal) Latéraux gauches : Aké (Manchester City), Cucurella (Chelsea), Davies (Bayern Munich), Di Marco (Inter Milan), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Gvardiol (Manchester City), T.Hernandez (AC Milan), Nuno Mendes (PSG), F.Mendy (Real Madrid), Robertson (Liverpool)

À lire aussi : Les temps de jeu des joueurs du PSG à la mi-saison

De son côté, Le Parisien évoque les méthodes de Luis Enrique pour le centre formation du PSG. Le technicien espagnol place la formation au centre du projet parisien. « Depuis le début de l’ère qatarie, le PSG a longtemps donné l’impression de privilégier un recrutement extérieur à ses propres jeunes. Un constat qu’il souhaiterait inverser en s’appuyant davantage sur les meilleurs talents de son académie. » Si Warren Zaïre-Emery est devenu une pièce importante du onze de Luis Enrique, quelques Titis ont aussi gagné leur place dans la rotation comme Senny Mayulu, Yoram Zague ou bien encore Ibrahim Mbaye, même si leur temps de jeu reste limité. « Dès son arrivée à l’été 2023, Luis Enrique a pris l’engagement de participer au développement des jeunes. Certains sont montés s’entraîner avec le groupe en début de saison avant de redescendre (Naoufel El Hannach). D’autres sont testés en ce moment (Axel Tape, Mahamadou Sangaré). Cette politique trouve son prolongement chez le conseiller football, Luis Campos, que les habitués des matchs de Youth League ont pu croiser plusieurs fois en tribune cette saison. » Les dirigeants du PSG ont un objectif : voir le plus grand nombre de Titis intégrer in fine l’équipe professionnelle.

« Dans cette perspective, l’équipe dirigeante a convié les entraîneurs de la préformation et la formation à une grande table ronde organisée dans le bâtiment des professionnels au Campus de Poissy, le vendredi 13 décembre. Pendant près de deux heures, Luis Enrique et son staff ont développé leurs principes et idées de jeu », avance le quotidien francilien. Après avoir témoigné sa « confiance » aux formateurs présents ce jour-là, Luis Enrique a dit tout le bien qu’il pensait de l’attitude des jeunes promus récemment en équipe première. Il les a rassurés en montrant qu’il souhaitait s’impliquer dans le projet « One Team », évoqué plusieurs fois en interne, depuis que toutes les composantes du club sont réunies dans un même lieu. « L’initiative fait écho à ce que le coach parisien a connu du côté de la ‘Masia’ barcelonaise. Si le PSG se refuse à toute comparaison avec le club espagnol, Nasser al-Khelaïfi aimerait développer une même identité de jeu pour toutes ses équipes. Ce n’est pas pour rien si les groupes U17 et U19 évoluent dans le même dispositif tactique que l’équipe fanion. » Cette démarche doit garantir à Luis Enrique l’apport d’un joueur opérationnel tout de suite. Le club promet de nouvelles réunions du même type dans les prochains mois. Pour le plus grand plaisir des formateurs, conclut LP.