Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 juillet 2024. Ousmane Dembélé pourrait retrouver sa place de titulaire face à l’Espagne, une deuxième titularisation de suite pour Randal Kolo Muani, Fabrice Abriel sera le nouvel entraîneur des Féminines du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la demi-finale de l’Euro 2024 entre l’Espagne et la France ce mardi (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1) et se demande quel onze de départ alignera Didier Deschamps. Et pour cette rencontre face à la Roja, le sélectionneur des Bleus pourrait fait le choix fort de se passer d’Antoine Griezmann au coup d’envoi. « Rarement dans les tournois internationaux récents, le sélectionneur des Bleus n’avait autant cherché – sans pour l’instant trouver – la meilleure formule offensive. » Face à la meilleure formation de cette compétition, Didier Deschamps cherche la solution idoine en attaque pour incarner le danger. Au milieu de terrain, il pourra compter sur le retour d’Adrien Rabiot, suspendu face au Portugal en quarts de finale. Face à la vitesse des ailiers espagnols, Nico Williams et Lamine Yamal, le retour de l’ancien Parisien aura son importance pour aider défensivement Théo Hernandez dans le couloir gauche.

Mais pour le couloir droit, Antoine Griezmann n’apparaît pas dans sa meilleure forme physique ces dernière semaines. Il pourrait ainsi être le grand sacrifié de ce match. « La réflexion n’est pas achevée mais la tendance serait à ce que Deschamps, pour contrer la maîtrise espagnole, s’appuie sur des profils d’attaquants de rupture. Le profil d’Antoine Griezmann ne colle pas avec ces critères », explique L’E. Remplaçant lors des deux derniers matches, Ousmane Dembélé pourrait ainsi occuper l’aile droite de l’attaque. Face au Portugal, l’ailier du PSG a apporté de l’explosivité lors de son entrée en jeu. « Sa capacité – pas si commune dans ce groupe – à amener des changements de rythme et des décalages pourrait lui permettre de retrouver une place dans le onze. » Malgré sa méforme, la titularisation de Kylian Mbappé ne fait aucun doute. Dans l’axe, Randal Kolo Muani part avec une longueur d’avance sur Marcus Thuram, qui a ressenti une alerte musculaire face aux Portugais. Le numéro 23 du PSG a ce profil d’attaquant de rupture qui colle aux intentions du staff tricolore pour cette rencontre.

Le quotidien sportif revient également sur l’inefficacité de l’équipe de France dans cet Euro 2024. Depuis le début de la compétition, les Bleus ont inscrit un seul but, celui de Kylian Mbappé sur penalty face à la Pologne (1-1). Pour le reste, ils s’en sont remis à des buts contre leur camp face à l’Autriche (1-0) et la Belgique (1-0). Depuis la phase de groupes, les vice-champions du Monde totalisent 86 frappes en 5 rencontres et seulement 21 tentatives cadrées. Présent en conférence de presse ce dimanche, Randal Kolo Muani n’a pas nié ce manque d’efficacité : « C’est vrai qu’on ne met pas beaucoup de buts mais on est en demi-finales. On a les occasions, c’est juste à nous d’être plus appliqués et concentrés sur le dernier geste. Je pense que ça viendra. Après le premier but, ça défilera (…) À nous d’être plus efficaces, tout simplement, de prendre ce dernier geste avec plus de concentration. »

Depuis le début de l’Euro, l’équipe de France souffre aussi de la méforme de ses deux attaquants phares, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. De son côté, Marcus Thuram est loin d’afficher son niveau avec l’Inter tandis qu’Olivier Giroud est cantonné au banc de touche. Les attaquants du PSG, Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, ne sont pas des spécialistes de l’efficacité. « Au moment de se lancer dans la préparation de l’Euro, le sélectionneur n’avait pourtant pas identifié le secteur offensif comme une source potentielle de problèmes, car l’équipe de France n’était restée impuissante qu’une fois lors de ses huit dernières rencontres. » Deux analystes vidéo sont à la dispositions des joueurs qui souhaitent analyser en profondeur les gestes mal réalisés en matches et à l’entraînement.

Enfin, L’Equipe rapporte que Fabrice Abriel sera bien le nouvel entraîneur des Féminines du PSG. L’ancien coach du FC Fleury 91 a paraphé un contrat de deux saisons avec les Rouge & Bleu ce samedi. Il ne manque plus que l’officialisation de la part des vice-championnes de France. L’ancien milieu de terrain, passé notamment par le PSG, succèdera donc à Jocelyn Prêcheur et sera accompagné de trois personnes pour constituer son staff.

De son côté, Le Parisien a obtenu un entretien avec Fabian Ruiz. Avant le choc face à la France, le milieu du PSG s’est confié sur son Euro et son avenir. Les meilleurs extraits seront à retrouver d’ici quelques minutes sur le site.