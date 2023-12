Revue de presse PSG : Ethan Mbappé, Gabriel Moscardo…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 25 décembre 2023. Après ses débuts en professionnel avec le PSG, quel est le potentiel d’Ethan Mbappé ? Plus rien ne s’oppose à l’arrivée de Gabriel Moscardo au PSG…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait un focus sur Ethan Mbappé, qui a fait ses débuts en professionnel avec le PSG contre Metz (3-1), le 20 décembre dernier, dans le cadre de la dix-septième journée de Ligue 1. « Du joueur à la coordination douteuse dont il était difficile, il y a trois ou quatre ans, de percevoir un avenir en pro au milieu des moins de 19 ans dominant l’an dernier, le statut a évolué« , estime le quotidien sportif. Ce dernier explique que cette apparition sur la pelouse du Parc des Princes n’a pas été une surprise en interne. L’Equipe indique que le jeune milieu de terrain (17 ans le 29 décembre) a mis du temps à exprimer son potentiel. C’est la saison dernière, lors de sa première année avec les moins de 19 ans, que la bascule s’est produite. Un scout anglais n’a pas tari d’éloge sur le petit frère de Kylian Mbappé auprès du quotidien sportif. « Quand je regarde l’effectif des moins de 19 ans, il est ou fait partie des meilleurs. Il a bien progressé ces 18 derniers mois, il a gagné en simplicité et en efficacité dans la distribution. Et il travaille pour l’équipe. » Le quotidien sportif explique que les séances régulières avec le groupe pro devraient lui permettre de gommer certains manques. « Son installation dans la rotation des pros passera par un renforcement de sa densité physique (1,76 m), par l’amélioration de son pied droit et par, sans doute, son intégration en équipe de France. » L’Equipe conclut en expliquant que le PSG échange actuellement avec son entourage autour de la signature d’un contrat professionnel, lui qui voit son contrat aspirant se terminer en juin 2024. « Avec les questions autour de l’avenir de son frère, la configuration est forcément particulière. Mais Ethan Mbappé n’a jamais caché son attachement sincère au PSG« , conclut le quotidien sportif.

De son côté, le Parisien n’est pas paru en kiosque ce jour de Noël. Sur le site internet du quotidien francilien, il est question de Gabriel Moscardo. Comme pour Lucas Beraldo, le milieu de terrain des Corinthians (18 ans) devrait être un joueur du PSG dans les prochaines semaines. Un sujet que nous avons traité sur Canal Supporters hier.