Revue de Presse PSG : Euro 2024, droits TV, reprise…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 15 juillet 2024. L’Espagne de Fabian Ruiz remporte l’Euro 2024, le duo DAZN-beIN SPORTS diffusera la Ligue 1, jour de reprise pour certains joueurs du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au sacre de l’Espagne à l’Euro 2024. La Roja s’est imposée face à l’Angleterre (2-1) et soulève son quatrième trophée dans la compétition après 1964, 2008 et 2012. Cette finale a basculé dans les dernières minutes sur un but de l’entrant Mikel Oyarzabal (86′), à la limite du hors-jeu. Avant cela, Nico Williams avait ouvert le score dès le retour des vestiaires (47′) et Cole Palmer avait relancé les Three Lions quelques secondes après son entrée en jeu (73′). « L’Espagne était tellement supérieure, techniquement, qu’elle n’aurait même pas dû avoir si peur, mais entre le plus beau vainqueur possible et la plus belle histoire possible, l’affaire a été admirablement incertaine, pour finir, ce qu’une première période vraiment tarte n’avait pas annoncé. » L’Angleterre n’a toujours pas levé la malédiction, elle qui attend encore un sacre dans une grande compétition depuis la Coupe du monde 1966. Formation la plus performante depuis le début de la compétition, l’Espagne s’est donc vue récompensée. « Dans ce quatrième titre majeur depuis 2008 sous la direction de trois sélectionneurs différents (Luis Aragonés, Vicente Del Bosque, Luis De La Fuente) passe une culture qui ne s’enfuit jamais, des manières joueuses, techniques, assorties de quelques ‘latineries’ des joueurs d’expérience, une culture profonde qui est redevenue, dimanche soir, celle de la victoire », conclut Vincent Duluc.

La note de Fabian Ruiz dans L’Equipe (7/10) : « Le Parisien aura vraiment réussi son Euro, et il a été à la hauteur de la finale. Il y a eu un peu de déchet mais il a beaucoup joué vers l’avant et il a gêné les Anglais aux abords de la surface, où ses déplacements sont incessants. Il a été robuste dans le duel, aussi, récupérant des ballons dans les pieds anglais. Une frappe de peu au-dessus (70e). »

🇪🇸 L’Espagne de Fabian Ruiz remporte l’Euro 2024 face à l’Angleterre (2-1).



Le quotidien sportif revient aussi sur la journée de dimanche décisive pour les droits TV de la Ligue 1 sur la période 2024-2029. Et ce sera le duo DAZN–beIN SPORTS qui diffusera le championnat de France contre une somme de 500M€ par an. Les clubs de Ligue 1 ont rapidement compris que la somme de 700M€ espérée par la Ligue était un rêve inaccessible. « Ils avaient aussi compris depuis longtemps que les 900M€ de recettes globales (en y ajoutant les droits internationaux) n’étaient qu’un doux rêve, celui d’approcher le fameux milliard qui a fait tant sourire. » Au final, ils auront 500M€ sur le terrain national et aux alentours de 160M€ pour les droits à l’international. Après plusieurs rendez-vous avec DAZN, la LFP a réussi à obtenir la somme de 400M€ avec l’entreprise britannique pour diffuser 8 matches sur 9, en y incluant également le quasi-direct. Surtout, la LFP a réussi à obtenir une offre tardive de 100M€ de la part de beIN SPORTS pour le dernier match de la journée (la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur deux, hors top 10).

« Avec 500M€ en moyenne sur cinq ans, la LFP est loin d’avoir décroché la lune, mais les clubs, qui ne voient pas toujours très loin, auront un peu de cash tout de suite. » Après une réunion houleuse, le collège de L1 s’est prononcé en faveur du duo DAZN–beIN SPORTS au lieu de la création de la chaîne 100% Ligue 1. Mais désormais, la LFP va tenter « d’obtenir des clauses de sortie au bout de deux ou trois ans de ce contrat qui court jusqu’en 2029. beIN Sports est d’accord avec ce principe. Reste maintenant à convaincre DAZN d’ouvrir cette possibilité », explique L’E. Certains présidents de L1 ont aussi demandé à la LFP de faire des économies après avoir eu la folie des grandeurs en créant la société commerciale LFP Media. Grâce à beIN SPORTS, Canal Plus a réussi à garder une affiche de Ligue 1 dans son catalogue sport, en étant le distributeur exclusif de la chaîne qatari. La chaîne cryptée « sera prête à saisir une opportunité dans deux ans si cet attelage, qui va forcer au passage le consommateur à débourser autour de 50 euros par mois (entre 30 et 40 €pour DAZN et 15 € pour beIN) pour avoir toute la L1, venait à sortir du jeu. »

Enfin, L’Equipe évoque la reprise de l’entraînement du PSG, qui se déroulera ce lundi dans la matinée. Cette première journée sera consacrée aux tests médicaux et physiques. « De nombreux internationaux engagés à l’Euro (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz, Milan Skriniar, Gianluigi Donnarumma, Vitinha, Danilo Pereira, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos), en Copa America (Marquinhos, Lucas Beraldo, Manuel Ugarte) ou aux Jeux Olympiques (Achraf Hakimi, Arnau Tenas) rejoindront le groupe plus tard. La plupart sont attendus au plus tard début août à Paris. » Mais plusieurs joueurs expérimentés seront tout de même présents dès aujourd’hui comme Marco Asensio, Carlos Soler, Lee Kang-In ou encore Nordi Mukiele. Les joueurs prêtés la saison passée seront également de la partie (Juan Bernat, Cher Ndour, Colin Dagba, Renato Sanches) tout comme les deux nouvelles recrues, Matvey Safonov et Gabriel Moscardo. Blessés, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez ont suivi leur protocole de soins durant cette coupure.

Le PSG aura désormais un mois pour se préparer avant le début de la saison 2024-2025 de Ligue 1, avec un déplacement sur la pelouse du Havre le week-end du 16 août. D’ici là, les champions de France vont disputer quelques matches amicaux. « Leur nombre n’est pas encore connu précisément, pas plus que l’identité des adversaires. » Début août, à la place du Trophée des Champions reporté à une date ultérieure, le club parisien pourrait affronter le club autrichien de Sturm Graz, en Autriche, mais cette option n’a pas encore été confirmée. « Une chose est certaine, faute de tournée à l’étranger, le PSG passera le plus clair de sa préparation au Campus de Poissy », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien évoque aussi la question des droits TV de la Ligue 1 et confirme le duo DAZN–beIN SPORTS pour la diffusion des matches, ce qui met fin à un long feuilleton interminable. Ce dimanche, le conseil d’administration de la Ligue a enfin réussi à trancher sur le sujet. Les prévisions de Vincent Labrune ont été divisées par deux. « Le président de la LFP assurait publiquement qu’il pourrait obtenir un milliard d’euros de la vente de son produit. La réalité est tout autre. » DAZN va débourser 400M€ pour diffuser 8 matches sur 9. BeIN Sports « récupère lui une affiche de premier plan chaque week-end, agrémentée des droits de sponsorings commercialisés par la LFP et encore invendus, avec 100M€ supplémentaires. » Soit un total de 500M€ par an pour la période 2024-2029. À titre de comparaison, la Ligue touchait 683M€ de droits domestiques lors de la dernière période. « Le recul est d’autant plus sévère que CVC est censé ponctionner 20 % de la somme. Entré au capital de la société commerciale de la LFP, ce fonds d’investissement avait accepté de ne rien prélever lors des deux premières années », rappelle LP. Au niveau des droits internationaux, la somme a été multipliée par deux et s’élève à 160M€ par saison.

L’offre tardive de beIN SPORTS se présente comme un geste significatif pour soutenir le football français. La chaîne qatari a toujours annoncé qu’il ne désirait pas obtenir la majorité des droits domestiques. « Les dirigeants qatariens sont loin d’avoir goûté le traitement que leur ont réservé la Ligue et les présidents des clubs. Ces derniers auraient joué avec le feu en plaidant pour le lancement de la chaîne de la LFP dans le but d’inciter BeIN à améliorer son offre. » BeIN Sports a déjà montré son attachement pour le football français en achetant les droits de la Ligue 2 contre une somme de 40M€. « Laisser la LFP s’embourber, c’était risquer de lourdes conséquences économiques, voire le dépôt de bilan pour les clubs de Ligue 1 les moins bien lotis. Ce scénario n’aurait pas arrangé le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, ni du diffuseur, qui projette le championnat français dans de nombreux pays étrangers. Selon un témoin du conseil d’administration, Nasser Al-Khelaïfi est apparu satisfait de cet accord tandis que Vincent Labrune a donné l’impression d’un ‘homme très fatigué et usé’. » Mais afin d’éviter le même drame qu’avec Mediapro, les membres du CA de la Ligue ont négocié la clause de sortie de DAZN, au cas où les abonnés ne répondent pas présents. « Ils ont aussi tenu à encadrer le niveau de garantie bancaire de la société anglaise. Des discussions prioritaires, qui ont obligé tout ce petit monde à repousser les discussions sur une redistribution plus égalitaire des droits internationaux, les petits clubs se sentant lésés », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien évoque aussi la reprise de l'entraînement pour le PSG. Ce lundi 15 juillet, quelques joueurs Parisiens retrouveront le Campus PSG. Certains joueurs seront aussi invités à trouver un nouveau club lors de cette période estivale.