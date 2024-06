Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mardi 18 juin 2024. La France s’impose dans la douleur face à l’Autriche pour son entrée en lice à l’Euro 2024, le match d’Ousmane Dembélé, la Slovaquie de Skriniar victorieuse de la Belgique, Jocelyn Prêcheur quitte les Féminines du PSG…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire dans la douleur de l’équipe de France face à l’Autriche. Pour leur entrée en lice, les Bleus se sont imposés sur la plus petite des marges grâce à un but contre son camp de Maximilian Wöber (1-0). Contre une équipe très agressive, les vice-champions du monde ont manqué de réussite face au but adverse et auraient notamment pu perdre Kylian Mbappé jusqu’à la fin de la compétition. Victime d’un choc au nez, l’ancien Parisien souffre d’une fracture mais ne sera pas opéré. Il portera un masque pour la suite de la compétition mais reste à savoir s’il sera apte pour la prochaine rencontre face aux Pays-Bas. Avec un grand N’Golo Kanté, élu homme du match, l’équipe de Didier Deschamps est parvenue à remporter son premier match de la compétition. Les Bleus « ont vendangé deux énormes balles de 2-0 dont on leur aurait rebattu les oreilles si l’affaire s’était mal finie, par Mbappé manquant son geste signature, donc, un ballon enroulé à côté du cadre, puis par Olivier Giroud (90e+7) manquant du droit une offrande de Randal Kolo Muani. La bonne nouvelle de la soirée est venue de la manière dont les Bleus ont échappé au pressing de l’Autriche en ne lui accordant que quelques miettes », rapporte L’E. Les Autrichiens ont réussi à se procurer une seule grosse occasion, mais Mike Maignan a su se montrer décisif (36′). Titulaire, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois provoqué balle au pied en obtenant plusieurs fautes mais il a fait preuve de déchet technique dans son jeu jusqu’à sa sortie à la 71e minute.

Ousmane Dembelé (4/10 dans L’Equipe) : Ce n’est pas un hasard si les deux défenseurs autrichiens couvrant son côté ont été avertis avant la pause. Il a provoqué et défendu, obtenu quelques fautes mais il n’a pas réussi grand-chose cependant, accusant un lourd déchet dans le dernier geste. Remplacé par Kolo Muani (71e), auteur d’une entrée quelconque.

Le quotidien sportif évoque aussi la défaite surprise de la Belgique face à la Slovaquie de Milan Skriniar. Un revers sur le plus petit des scores (1-0). Après l’ouverture du score précoce suite à une erreur de relance de Jérémy Doku, les Slovaques ont tenu bon jusqu’à la fin du match et ont profité de la maladresse offensive des Diables Rouges à l’image des deux buts refusés à Romelu Lukaku. Capitaine, Milan Skriniar a livré un match solide en défense centrale et récolte la note de 7/10 dans L’Equipe. Pour son prochain match, la Slovaquie affrontera l’Ukraine.

De son côté, Le Parisien revient également sur la victoire de l’équipe de France face à l’Autriche (1-0) pour son entrée en lice dans cet Euro 2024. Si les Bleus l’ont emporté, ils ont affiché trop de lacunes offensives pour pouvoir impressionner réellement. Ils ont surtout vu leur capitaine, Kylian Mbappé, quitter la pelouse avec le nez en sang. Si aucune opération n’aura lieu, une incertitude règne autour de sa présence pour le prochain match face aux Pays-Bas vendredi. « Cette entrée en matière confirme quand même que l’équipe de France demeure avant tout une équipe de tournoi, plus concernée par la compétition que les rencontres de préparation. Il reste beaucoup à faire, comme trouver une attaque beaucoup plus mordante et réaliste que celle qui la compose aujourd’hui mais les Bleus ont retrouvé l’amour du combat et la détermination, absents face au Luxembourg et au Canada », résume LP.

Les hommes de Didier Deschamps ont notamment eu un bloc soudé dans cette rencontre avec des belles performances d’Adrien Rabiot et N’Golo Kanté. « À la solidarité tricolore, les Autrichiens ont longtemps opposé la maladresse défensive et une rugosité trop élevée, sanctionnée de deux avertissements sur deux fautes commises sur Ousmane Dembélé, l’un des rares faits à son actif. Antoine Griezmann et Mike Maignan, victimes de coups à la tête, en ont fait les frais. » La grande déception de la rencontre restera cette inefficacité offensive affichée par les attaquants tricolores. Kylian Mbappé s’est manqué dans la finition mais n’a pas non plus été aidé par ses deux compères d’attaque, Marcus Thuram et Ousmane Dembélé. Le premier a été dépassé dans l’impact tandis que l’attaquant du PSG a été peu visible dans les zones où il peut faire mal à l’adversaire. « Didier Deschamps va se pencher sur le sujet en se demandant s’il garde Thuram et Dembélé et en croisant les doigts pour que Kylian Mbappé revienne vite. Sans lui, l’Euro des Bleus n’aurait plus le même goût. »

Ousmane Dembélé (5/10 dans Le Parisien) : Il a beaucoup provoqué sur son côté droit et se trouve à l’origine de deux cartons jaunes adverses, lors du premier acte, en dépit d’une réussite pas toujours évidente dans ses dribbles. Sa fougue a embêté le latéral adverse qui n’a presque jamais attaqué. Il tire hors du cadre (64e) avant de céder sa place à un autre Parisien Kolo Muani (71e).

Enfin, le quotidien francilien rapporte que Jocelyn Prêcheur ne prolongera pas son contrat avec les Féminines du PSG. Moins d’un an après sa nomination, le technicien de 42 ans va quitter ses fonctions à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. Cette saison, il aura remporté une Coupe de France avec les Parisiennes, mais il aura aussi échoué en demi-finales de Ligue des champions et en finale de D1 Arkema.