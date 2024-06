Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 17 juin 2024. L’entrée en lice de l’équipe de France à l’Euro, Ousmane Dembélé seul Parisien titulaire avec les Bleus, les U19 du PSG sacrés champions de France…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à l’équipe de France. Ce lundi soir (21h sur TF1 et beIN SPORTS 1), les Bleus feront leur entrée en lice dans cet Euro 2024 avec une rencontre face à l’Autriche. L’équipe de Didier Deschamps aura à coeur de connaître une nouvelle finale dans une compétition internationale (trois finales sur les quatre dernières compétitions internationales), mais « a connu une rupture dans le leadership, sans Hugo Lloris, Raphaël Varane ni Steve Mandanda, même si le retour de N’Golo Kanté continue de donner l’impression à ses coéquipiers qu’ils sont plusieurs. » Dans un groupe dense mais accessible avec les Pays-Bas, la Pologne et l’Autriche, les vice-champions d’Europe 2016 croiseront un adversaire pénible avec une intensité et un pressing constants.

Pour le onze de départ, Ousmane Dembélé devrait être le seul joueur du PSG titulaire en attaque. Les autres Parisiens, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani, devraient débuter sur le banc. Pour cette rencontre face aux Autrichiens, Didier Deschamps pourrait réserver une surprise en charnière centrale avec la titularisation de William Saliba aux côté de Dayot Upamecano. Pour le reste du onze, Mike Maignan prendra place dans les buts. Jules Koundé et Théo Hernandez seront dans les couloirs défensifs. Au milieu de terrain, Adrien Rabiot pourrait avoir une place de titulaire après avoir été éloigné des terrains depuis le 20 mai. Il est pressenti pour débuter aux côtés de N’Golo Kanté et Antoine Griezmann. Enfin, en attaque, un trio Dembélé-Mbappé-Thuram est attendu.

Le XI probable de la France (L’Equipe) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Griezmann, Kanté, Rabiot – Dembélé, Mbappé (c), M.Thuram

Le quotidien sportif évoque aussi la victoire des U19 du PSG face à l’AJ Auxerre (3-1) en finale du Championnat. Portés par Senny Mayulu, doublement décisif, les joueurs de Zoumana Camara avaient pourtant concédé l’ouverture du score par Rayan Mandengue (11′). Mais ils ont rapidement réagi. L’Auxerrois, Lucas Boulmot, a coupé un centre de Senny Mayulu dans ses propres buts (19′). Sur un service d’Ibrahim Mbaye, autre talent du centre de formation, le milieu offensif a ensuite donné l’avantage à sa formation. Mahamadou Sangaré a scellé la victoire parisienne en fin de rencontre (3-1). Après avoir perdu en finale l’année passée (2-1) face au FC Nantes, les U19 du PSG remportent le championnat pour la première fois depuis 2016.

À lire aussi : Discussions entre Yoro, Luis Enrique et Luis Campos ?

De son côté, Le Parisien se penche également sur l’entrée en lice des Bleus à l’Euro 2024 et confirme qu’Ousmane Dembélé sera le seul joueur du PSG titulaire au coup d’envoi face à l’Autriche. Pour le reste du onze, William Saliba et Adrien Rabiot devraient bien être les deux autres surprises de Didier Deschamps ce lundi soir sur la pelouse du Düsseldorf Arena.

Le XI probable de la France (Le Parisien) : Maignan – Koundé, Upamecano, Saliba, T.Hernandez – Kanté, Rabiot – Griezmann – Dembélé, Mbappé (c), M.Thuram

Le quotidien francilien revient brièvement sur le sacre des U19 du PSG en championnat. « Les jeunes du PSG ont battu Auxerre ce dimanche à Brive-la-Gaillarde en finale du Championnat national U19 (3-1) et remportent leur premier titre depuis 2016 dans cette catégorie. Pourtant menés au score, ils ont renversé la rencontre grâce à des buts de Mayulu, Sangaré et un but auxerrois contre son camp », résumé LP.