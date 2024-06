Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 16 juin 2024. Fabian Ruiz brille lors de la victoire de l’Espagne face à la Croatie (3-0), Gianluigi Donnarumma décisif avec l’Italie contre l’Albanie (2-1), Xavi Simon attendu au tournant avec les Pays-Bas, la France au complet à l’entraînement…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la large victoire de l’Espagne face à la Croatie (3-0) avec la belle performance du milieu du PSG, Fabian Ruiz. Titulaire, le joueur de 28 ans a inscrit un but et délivré une passe décisive. « En l’espace de trois minutes, le milieu du PSG s’est transformé en un mélange de Andrés Iniesta et Lionel Messi pour estoquer la Croatie et lancer idéalement l’Espagne dans cet Euro. » Il y a d’abord eu cette inspiration du rond central pour lancer plein axe Alvaro Morata sur l’ouverture du score. Puis quelques minutes plus tard, il a réalisé un enchaînement technique de grande classe pour doubler la mise. Après la rencontre, le principal intéressé est revenu sur ce moment : « J’arrive dans l’axe et Pedri me fait la passe. J’essaie de frapper mais Luka (Modric) arrive, alors je dribble. Arrive un autre joueur, je crois que c’est (Marcelo) Brozovic. J’essaie de dribbler, je vois un trou, je tire et j’ai la chance qu’elle rentre. »

L’ancien du Napoli venait de marquer l’un des plus beaux buts de ce début d’Euro après un dribble derrière la jambe, suivi d’un crochet du droit puis d’une frappe soudaine pied gauche qui passe entre les jambes de Josip Sutalo, « le tout à une vitesse qu’on ne lui connaissait pas forcément. Son deuxième but en deux matches avec la sélection, alors qu’il n’avait marqué qu’une seule fois lors de ses 22 premières capes », analyse L’E. Par la suite, Fabian Ruiz a alterné entre le bon et le moins bon, mais le match était déjà plié avec cette victoire 3-0 acquise en première période.

Fabian Ruiz (8/10 dans L’Equipe) : Le milieu du PSG a été touché par la grâce l’espace de trois minutes. Il y a d’abord eu ce ballon parfait dans la profondeur pour Morata sur l’ouverture du score (29e). Puis ce slalom entre Modric et Brozovic ponctué d’une frappe sèche du gauche (32e). Un peu moins en vue en seconde période mais il avait plié le game.

Le quotidien sportif évoque aussi la victoire de l’autre sélection de ce groupe B, l’Italie. Tenante du titre, la Nazionale est venue à bout de l’Albanie (2-1) après avoir concédé l’ouverture du score au bout de 23 secondes de jeu. Mais, elle a fait preuve de caractère pour rapidement revenir dans le match puis prendre l’avantage grâce à des réalisations d’Alessandro Bastoni (11′) et Nicolo Barella (16′). L’Italie aurait même pu mener plus largement à la pause mais le portier albanais Thomas Strakosha a sauvé les siens face à Davide Fratessi et Gianluca Scamacca. En seconde période, les Italiens ont baissé d’intensité et moins tenté dans le jeu. Il a fallu un arrêt décisif du portier du PSG et capitaine, Gianluigi Donnarumma, en fin de rencontre pour rapporter trois points précieux à sa sélection, rappelle L’E.

Enfin, L’Equipe évoque le match des Pays-Bas face à la Pologne ce dimanche après-midi (15h sur beIN SPORTS 1). Et un homme sera au centre des attentions, Xavi Simons. Alors que son avenir est toujours incertain, le joueur prêté par le PSG a du mal à élever son niveau de jeu en sélection et sa place de titulaire n’est pas assurée. Depuis ses débuts avec les Oranje lors de la Coupe du monde 2022, le milieu de 21 ans n’arrive pas à faire parler ses qualités et est souvent remis en question. En conférence de presse, son sélectionneur, Ronald Koeman, a tenu à défendre son joueur : « Xavi fait pas mal son autocritique. S’il y a un joueur qui veut être bon et important pour l’équipe nationale néerlandaise, c’est bien lui. » Avec le RB Leipzig cette saison, Xavi Simons a évolué sur l’aile gauche de l’attaque. Cependant, en sélection, ce côté gauche est occupé par Cody Gakpo. Ronald Koeman a donc décidé d’installer le Titi sur le côté droit de son attaque.

Après l’avoir placé dans un premier temps au milieu de terrain, le sélectionneur des Pays-Bas ne voit pas en lui un joueur pouvant évoluer dans l’entrejeu. Cependant, l’ancien du FC Barcelone ne répond pas encore aux attentes placées en lui « et a un apport offensif proche du néant », précise L’E, avec un déchet technique important. Lors du dernier match de préparation, Xavi Simons a réussi à débloquer son compteur but avec les Oranje face à l’Islande (4-0) au bout de sa 14e sélection. Reste à savoir si cela pourra lui servir de déclic.

De son côté, Le Parisien revient sur l’entraînement de samedi de l’équipe de France. À deux jours du match face à l’Autriche, Didier Deschamps a pu compter sur l’ensemble de son groupe à la séance du jour, après un début de préparation marqué par quelques pépins physiques pour certains joueurs. Kingsley Coman s’est remis de son petit virus contracté lors de son arrivée à Paderborn. Absents des matches de préparation, Adrien Rabiot et Aurélien Tchouaméni montent en puissance. Le dernier cité se remet d’une fracture de fatigue au pied gauche survenue le mois dernier. « L’ancien Girondin a travaillé normalement avec ses partenaires en prenant part à des exercices sur coup de pied arrêtés et de circulation de balle sur espace réduit. S’il est très improbable qu’il démarre le premier match, celui qui n’a plus joué depuis le 8 mai retrouve des sensations. » Ménagé il y a deux jours pour un petit soucis au genou, Kylian Mbappé a participé normalement à la séance d’entraînement. « Les joueurs de Didier Deschamps prendront en bus la direction de Düsseldorf ce dimanche avant un dernier entraînement à 18h30. Ils ne pourront pas découvrir la pelouse de la Merkur Spiel Arena, à la demande de l’UEFA, compte-tenu de la fragilité du gazon », conclut le quotidien francilien.