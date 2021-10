Revue de Presse PSG : Fayza Lamari, Mbappé, Neymar, UWCL…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 7 octobre 2021. L’interview de Fayza Lamari (mère de Kylian Mbappé), la 50e de Mbappé face à la Belgique, les sifflets de San Siro pour Gianluigi Donnarumma, Neymar attendu au tournant avec le Brésil et la victoire des Parisiennes en UWCL.

Dans son édition du jour, Le Parisien met en avant la longue interview de la mère de Kylian Mbappé, Fayza Lamari. Cette dernière revient notamment sur une éventuelle prolongation de contrat de son fils. « On discute actuellement avec le PSG et ça se passe bien. J’ai même eu Leonardo hier soir (ce lundi) (…) S’il est malheureux, il est capable de vous dire : J’arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d’ailleurs (sourire). Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain. » Elle est également revenue sur la volonté du joueur de partir cet été. « il est au PSG et heureux d’y être. On peut avoir des envies de départ sans renier l’endroit d’où on veut partir. D’ailleurs, entre rester au PSG ou aller à Madrid, c’est un peu comme choisir entre ses deux parents. » Plus d’extraits de son interview à retrouver ici sur notre site.

Le quotidien francilien évoque aussi le match de l’Equipe de France face à la Belgique ce soir (20h45 sur TF1) à l’occasion de la demi-finale du Final Four de Ligue des Nations. Annoncé titulaire, Kylian Mbappé va fêter sa 50e sélection chez les Bleus, « un beau soir pour chasser son spleen tricolore après les insultes qu’il a subies et le manque de soutien général dont il a été victime après l’Euro. » Il devrait être aligné en attaque aux côtés d’Antoine Griezmann et Karim Benzema. De son côté, Presnel Kimpembe devrait débuter sur le banc.

XI possible de la France (3-4-1-2) : Lloris – Koundé, Varane, L.Hernandez – Pavard, Pogba, Rabiot, T.Hernandez – Griezmann – Mbappé, Benzema

De son côté, L’Equipe met en avant les attentes autour du match de Kylian Mbappé face à la Belgique. Depuis son départ du dernier rassemblement en raison d’une blessure, « le malaise autour de Mbappé en équipe de France a émergés sur la scène publique. Son départ après une douleur à un mollet et des examens qui n’avaient pas révélé de lésion, avait jeté un doute sur son réel état physique. » Si son image s’est un peu écornée depuis le Mondial 2018, ces derniers jours « des internationaux sont montés au créneau pour dissiper l’idée de liens distendus entre le groupe et le numéro 10 », à l’image de Lucas Hernandez et Raphaël Varane. De son côté, le joueur est resté inchangé depuis le début du rassemblement et n’a pas affiché de malaise apparent.

Le quotidien sportif revient également sur les sifflets subis par Gianluigi Donnarumma pour son retour dans le stade de son ancien club, l’AC Milan. Titulaire pour la demi-finale de Ligue des Nations entre l’Italie et l’Espagne (1-2), le gardien parisien a été sifflé par une bonne partie de San Siro. Le jeune portier de 22 ans « a appris, hier soir, combien la mémoire pouvait être courte quand les tifosis sont déçus. » De son côté, le sélectionneur de la Nazionale – Roberto Mancini – n’a pas compris l’utilité de ces sifflets pour un match de sélection. « C’est l’Italie qui jouait, pas des clubs. On aurait pu mettre ça de côté pour ce soir. L’Italie est au-dessus de tout le reste. » Pour son match face à la Roja, Gianluigi Donnarumma a reçu une note de 5 de la part de L’Equipe. Titulaire dans l’entrejeu, Marco Verratti a récolté un 4.

Auteur d’un début de saison décevant avec le PSG, les Brésiliens attendent de voir le rendement de Neymar Jr avec le maillot de la Seleção avant de se faire leur propre jugement. Avec seulement 1 but et 2 passes décisives, le numéro 10 affiche « une impression visuelle inquiétante pour ses supporters et employeurs », rapporte L’Equipe. Suspendu pour le premier match face au Vénézuela, l’international brésilien sera attendu au tournant contre la Colombie et l’Uruguay, comme le rapporte le journaliste d’O Globo, Carlos Eduardo Mansur. « On ne critique pas ses performances car on lui laisse le temps de retrouver le rythme, et au PSG de trouver la bonne carburation. Si on le voit hors de forme comme en septembre (Chili et Pérou), on lui tombera dessus. Pour l’instant, on n’a pas tiré la sonnette d’alarme. »

L’Equipe évoque également le « succès poussif » des Féminines du PSG sur la pelouse de Breidablik (2-0) en UEFA Women’s Champions League et précise « qu’il faudra sans doute patienter encore quelques semaines pour savoir si ce PSG a les moyens de ses ambitions en Ligue des champions. » Après l’ouverture du score de Lea Khelifi en première période, les Rouge & Bleu ont dût attendre la fin du match pour marquer un second but par Grace Geyoro. Après cinq rencontres toutes compétitions confondues, les Parisiennes n’ont toujours pas encaissé de but.