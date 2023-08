Revue de Presse PSG : FC Lorient, Luis Enrique, Neymar…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 12 août 2023. Jour de match pour le PSG face au FC Lorient, l’adaptation rapide de Luis Enrique à sa nouvelle vie, le groupe du coach commence à prendre forme, Neymar ne sera pas bradé…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une au premier match officiel de la saison 2023-2024 du PSG avec la réception du FC Lorient (21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus 360), à l’occasion de la 1ère journée de Ligue 1. Après deux mois agités en coulisses, les Parisiens retrouveront enfin les terrains pour recentrer les débats sur le jeu. Et Luis Enrique sait très bien qu’il « est sans doute la recrue majeure de l’été parisien. » Il doit faire basculer sa formation vers une équipe qui maîtrise son sujet de bout en bout et non par séquence. « Je suis super motivé pour créer une équipe. Je veux avoir 95, 100 minutes où l’équipe sera compétitive. Je ne veux pas de dix minutes de folie, je veux un football total, avec du pressing, L’équipe est prête à en découdre », a déclaré le principal concerné en conférence de presse ce vendredi. Cependant, il devra composer sans Kylian Mbappé, toujours à l’écart du groupe principal après son bras de fer entamé avec les Rouge & Bleu. Mais il espère qu’une solution soit rapidement trouvée tout en rappelant que le club est au-dessus de tout. « Je vous rappelle que la philosophie est claire : le club est au-dessus de tout », prévient l’Espagnol. « Après la fin du bling-bling, le président du PSG s’évertue effectivement à dessiner les nouveaux traits de son club : personne ne prévaudra sur l’institution. Ni Mbappé, ni Neymar, ni personne. »

Nasser al-Khelaïfi assure également que Luis Enrique n’aura plus la pression des résultats comme ses prédécesseurs. Comme une manière de balayer tout ce qui avait été fait sous ses ordres par le passé. De son côté, Luis Enrique a hâte de commencer cette nouvelle aventure, même privé de ses cadres comme Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar Jr. « Il a hâte, même si le club avance dans une brume épaisse. Lui ne donne jamais l’impression de douter. » Il a surtout exprimé son désir de remporter tous les titres nationaux, chose qui n’est plus arrivée depuis maintenant trois saisons.

Et à quelques heures du début du coup d’envoi de la saison 2023-2024 des Rouge & Bleu, on y voit un peu plus clair sur le groupe que souhaite avoir à disposition Luis Enrique, même si certaines zones d’ombre persistent. « En annonçant à Neymar, Marco Verratti ou Hugo Ekitike qu’ils ne comptaient pas sur eux, les dirigeants parisiens ont poursuivi leur travail de resserrement de l’effectif. » Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne seront pas là à la fermeture de ce mercato estival le 1er septembre prochain. Pour ces indésirables, les choix ont été dictés par plusieurs facteurs comme les raisons tactiques mais aussi par un état d’esprit jugé inadapté au nouveau projet. « Certains ont été guidés par l’étage du dessus, mais le nouvel entraîneur a participé aux discussions et émis lui aussi des réserves sur certains éléments au regard de ses aspirations (4-3-3 avec du mouvement, du punch et des transitions rapides) », assure L’E. De plus, l’ex-sélectionneur a décidé d’établir une hiérarchie claire au poste de gardien en recrutant Arnau Tenas comme portier remplaçant de Gianluigi Donnarumma. Pour éviter une nouvelle cohabitation crispée, la direction invite Keylor Navas à se trouver un nouveau club mais pas à n’importe quelle condition. « elle a décliné les approches de l’Inter Milan, qui voulait un prêt. »

En défense, l’idée est de s’appuyer sur les doublettes Hakimi-Mukiele et Nuno Mendes-Hernandez dans les couloirs. « En attendant le retour des convalescents, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa sont conservés, au cas où. » De plus, Danilo Pereira peut aussi dépanner en défense centrale aux côtés de Milan Skriniar, Marquinhos et Presnel Kimpembe. Au milieu, Luis Enrique aura du choix avec Manuel Ugarte, Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery et à un degré moindre Cher Ndour et Ethan Mbappé. « Verratti et Renato Sanches s’entraînent encore avec le groupe principal, mais, même en cas de départ, aucun lofteur ne sera repêché dans ce secteur. » En effet, il a clairement été dit à Georginio Wijnaldum, Leandro Paredes et Julian Draxler qu’ils n’ont pas d’avenir au PSG. Enfin, l’attaque est la zone la plus susceptible d’évoluer. Gonçalo Ramos sera le numéro 9 et Ousmane Dembélé occupera le couloir. L’arrivée d’un autre attaquant comme Randal Kolo Muani est espéré tandis que Kang-In Lee, Marco Asensio et Ismaël Gharbi seront dans la rotation.

Concernant Neymar, on lui a clairement signifié qu’il ne rentrait plus dans les plans du club. De son côté, le joueur a également demandé son départ cet été, annonce L’Equipe. Le Brésilien ne devrait ainsi pas prendre part au match face au FC Lorient ce samedi. Le numéro 10 parisien était notamment absent de l’entraînement vendredi à cause d’un « syndrome viral » selon le communiqué médical du club, « une manière diplomatique de justifier son absence », assure L’E. En coulisses, les discussions se poursuivent pour essayer de réunir les conditions de départ. Le Brésilien de 31 ans dispose de quatre pistes (FC Barcelone, Arabie saoudite, MLS, Premier League) et il garde toutes les options ouvertes pour le moment. En effet, sa future destination dépendra aussi du PSG. « Neymar souhaitait trouver dans un premier temps un arrangement financier avec le PSG, où il a encore quatre ans de contrat (avec un salaire de 30 M€ net annuels), avant de faire son choix. » Mais les champions de France ne comptent pas brader leur joueur ou le voir partir libre. Les dirigeants parisiens savent que l’international auriverde possède encore une certaine valeur marchande, « et, pour des raisons budgétaires, n’entendent pas le brader vu le fiasco qui se profile avec Mbappé. » À ce jour, ils n’excluent pas non plus de conserver Neymar si aucun accord n’est trouvé pour un départ dans un autre club cet été.

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce premier match de championnat face au FC Lorient. Dans un contexte tendu autour du PSG, Luis Enrique aura à coeur de remettre le football au centre des débats. Lors de sa conférence de presse d’avant-match, le nouveau coach des Rouge & Bleu n’a d’ailleurs pas voulu s’éterniser sur les « thématiques qui ne concernaient pas directement le match de samedi. » Ainsi, il ne s’est pas exprimé longuement sur les dossiers Mbappé, Neymar et Verratti. « Je vous invite à être attentif à mes actes. Ici, vous entendez mes mots, mais ce sont mes décisions qui exprimeront très clairement mon avis » a-t-il notamment déclaré devant les journalistes ce vendredi. Absent de l’entraînement en raison d’un syndrome viral, Neymar devrait manquer cette rencontre face aux Merlus. « Au milieu de toute cette agitation, il serait osé de dire que le PSG aborde la conquête de son douzième titre de champion de France dans des conditions idylliques », surtout avec une tournée en Asie qui a montré l’étendue du chantier même si l’effectif doit encore être peaufiné, assure LP. « Luis Enrique en a conscience mais l’idée de procurer du plaisir au public du Parc, une notion presque méconnue à Paris depuis quelque temps, demeure intacte quand il évoque ce premier rendez-vous de la saison. »

