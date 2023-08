Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 13 août 2023. Le PSG concède le match nul face à Lorient pour ses débuts en Ligue 1, les prémices de la méthode Luis Enrique, la satisfaction Manuel Ugarte, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé présents en tribunes…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre l’une de ses Unes à ce résultat nul entre le PSG et le FC Lorient (0-0) dans le cadre de la 1ère journée de Ligue 1. Et malgré une soirée sans but, le Parc des Princes a pu apercevoir quelques belles choses des idées de jeu souhaitées par Luis Enrique. L’équipe alignée au coup d’envoi était bien différente de celle de la saison passée avec six recrues présentes dès le coup d’envoi (Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Gonçalo Ramos et Marco Asensio). En plein bras de fer avec le club parisien, Kylian Mbappé était, de son côté, présent en tribunes aux côtés de la nouvelle recrue, Ousmane Dembélé. « Si les caméras de Canal + ont pu filmer les éclats de rire des deux copains de l’équipe de France, les supporters du Parc n’en ont rien vu, car les écrans géants préféraient montrer d’autres spectateurs. » Les absences de Neymar et Marco Verratti sont aussi passées inaperçues. Les deux joueurs ont leur avenir incertain chez les Rouge & Bleu et ont donc été écartés pour cette rencontre. Alors que les maillots argentins floqués Messi ont quitté les tribunes du Parc suite au départ du joueur à l’Inter Miami, ce sont désormais les drapeaux coréens qui parsèment les tribunes du stade en hommage à la recrue Lee Kang-In.

Le quotidien sportif revient plus en détails sur le contenu du match. Et si le PSG version Luis Enrique a montré une belle organisation collective, il a cependant manqué de qualités offensives pour espérer marquer face au FC Lorient (0-0). En attendant d’en savoir plus sur l’effectif après le mercato d’été, l’équipe « a cruellement souffert d’un manque de talents offensifs qui auraient mis en valeur son organisation collective. » Les champions de France en titre devront rapidement trouver les moyens de perturber les équipes adverses regroupées devant leur surface. Et la recrue Ousmane Dembélé pourrait être un début de réponse, « mais ce que l’attaquant français offrira en percussion et en élimination, l’équipe s’expose à le perdre en effort de replis. Et samedi soir, sur ce point, Paris aura été séduisant. » En effet, le PSG s’est montré performant dans la récupération haute et le pressing immédiat à la perte du ballon. Et les trois offensifs – Lee Kang-In, Marco Asensio et Gonçalo Ramos – ne sont pas étrangers à cette bonne cohésion d’équipe. Cela a tranché avec le déséquilibre permanent provoqué par la MNM les saisons précédentes. Mais ces trois stars avaient une facilité déconcertante pour marquer, chose qui a manqué ce samedi soir au Parc des Princes. « Au point que la formation de Luis Enrique a souvent ressemblé à sa sélection espagnole lors de la dernière Coupe du monde, aussi impressionnante dans la conservation qu’incapable de marquer un but », résume L’E. Le technicien espagnol a ainsi pu mesurer les progrès à réaliser dans les semaines à venir.

Enfin, L’Equipe fait un focus sur la titularisation de Danilo Pereira. Titulaire surprise en lieu et place de Marquinhos, le Portugais a livré une prestation solide avec le brassard de capitaine autour du bras jusqu’à l’entrée du Brésilien en cours de seconde période. Diminué dans la semaine, le capitaine parisien a donc démarré cette rencontre sur le banc. Si cette décision a forcément surpris, c’est bien un petit soucis physique qui a poussé Luis Enrique à faire ce choix : « Cette semaine, à l’entraînement, Marquinhos a eu un problème physique. Je pense que Danilo a fait un très bon match, il a été complet. Il va falloir vous habituer à ça, car je vais souvent changer de joueurs », a déclaré le coach parisien en après-match. Une phrase qui en dit long sur la méthode de l’Espagnol. La veille, Luis Enrique avait annoncé qu’il fallait être attentif à ses choix et les absences du groupe de Neymar et Marco Verratti montrent que le club ne compte pas sur eux cette saison. De plus, en donnant le brassard de capitaine à Danilo Pereira, « il a pris une autre décision à forte valeur symbolique » avec un joueur qui ne partait pas comme un titulaire cette saison. « Ce n’est pas tout : il entend aussi mettre en place une concurrence totale, dans toutes les lignes. Pas de statuts, pas de ronds de cuir, il faudra se battre pour gagner sa place. » Depuis son arrivée en 2020, l’ancien joueur du FC Porto a peu à peu gagné le respect au sein du vestiaire parisien. « Il colle à la perfection aux nouvelles valeurs mises en avant par la direction : le sens du collectif, du sacrifice, de l’humilité. »

De son côté, Le Parisien évoque aussi ce match nul du PSG face au FC Lorient (0-0). Mais quelques belles promesses ont été aperçues lors de cette première sortie officielle de la saison. « Ce PSG new-look, sans stars mais avec un entraîneur à la philosophie de jeu bien identifiée, a donné envie d’être revu. » Même s’il a manqué de folie en attaque, l’impression globale est loin d’être négative. S’il est encore loin du « football total » prôné la veille en conférence de presse, Luis Enrique a déjà vu certains préceptes de sa méthode : l’agressivité, la générosité, un pressing constant et de la possession de balle parfois même trop stérile. Pendant 90 minutes, l’Espagnol a encouragé ses joueurs en les félicitant et en les replaçant. Mais il a manqué de vitesse dans cette équipe. « Il manque du talent en fait et Ousmane Dembélé, présent dans les tribunes du Parc, a dû se dire qu’il ne ferait pas de mal dans ce domaine », rapporte LP. De même qu’un Kylian Mbappé. Placé à la pointe de l’attaque et avec seulement quatre entraînements avec ses nouveaux partenaires, Gonçalo Ramos a peu pesé au contraire d’un Manuel Ugarte très actif. « Harceleur en chef, l’ancien joueur du Sporting s’est démarqué par son envie et son agressivité, deux notions trop souvent absentes de l’entrejeu parisien ces dernières années. À son image, le PSG a été plein de bonnes intentions mais encore trop limité pour l’emporter. » La fin du mercato en dira un peu plus sur la véritable valeur de cette équipe parisienne.

Le quotidien francilien se concentre aussi sur la prestation de Manuel Ugarte. Recruté contre 60M€ cet été en provenance du Sporting CP, l’Uruguayen a réussi sa première officielle en étant l’un des meilleurs parisiens sur la pelouse. Grâce à sa grinta et sa combativité, le joueur de 22 ans a déjà conquis le public du Parc des Princes. « Lors de la première période, il affiche l’excellente statistique de 9 duels gagnés. » Un style de joueur qui a grandement manqué aux Rouge & Bleu ces dernières années. En plus de son apport dans la récupération du ballon et le pressing, Manuel Ugarte a aussi « tenté d’apporter du danger grâce à la précision de ses passes. » Une prestation saluée par son coach Luis Enrique : « Il a été magnifique, merveilleux. Il a été fabuleux tout le temps, il a opéré un pressing très haut, il a intercepté beaucoup de ballons. C’est un 10 sur 10. » Une première réussie donc pour l’Uruguayen qui demandera confirmation dès la semaine prochaine sur la pelouse du Toulouse FC.

🗣️ | Manuel Ugarte 🇺🇾 pour Canal + foot :



« Je me suis très bien senti dans le match, mais je suis déçu du résultat, le plus important c’est de gagner »#PSGFCL pic.twitter.com/9G3nx63g6X — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 12, 2023

Enfin, Le Parisien revient sur la présence d’Ousmane Dembélé dans les tribunes du Parc des Princes aux côtés de son ami et compatriote, Kylian Mbappé. Quelques heures plus tôt, le club parisien avait officialisé la venue du Français jusqu’en 2028. Et l’ancien Barcelonais s’est rapidement fondu dans sa nouvelle vie en participant à sa première séance d’entraînement au Campus PSG avant d’assister au match de sa nouvelle équipe dans les tribunes du Parc des Princes aux côtés de Kylian Mbappé. « Malgré sa mise à l’écart, le champion du monde a rendu visite à ses partenaires avec lesquels il ne s’entraîne pourtant plus depuis maintenant une quinzaine de jours. Une drôle de situation alors que le PSG compte toujours le priver de terrain tant qu’il ne prolonge pas son contrat… » Les deux amis ont ensuite pris place côte à côte dans la loge de Mbappé. Neuvième recrue de l’été, Ousmane Dembélé pourra apporter sa vitesse et sa percussion à sa nouvelle équipe. Le joueur de 26 ans « se sent prêt mentalement et physiquement à reprendre la compétition. » Une première qui devrait très certainement avoir lieu face à Toulouse samedi prochain.