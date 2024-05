Revue de Presse PSG : FC Metz, Mbappé, Chawinga…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 19 mai 2024. Le dernier match de championnat face au FC Metz, Kylian Mbappé va manquer à ses adversaires de Ligue 1, les Féminines du PSG comptent prolonger Jocelyn Prêcheur et Tabitha Chawinga…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le dernier match de Ligue 1 du PSG face au FC Metz ce dimanche soir (21h sur Canal Plus Sport 360), à l’occasion de la 34e journée du championnat. Sacré champion de France il y a quelques semaines, le club parisien aura pour objectif de bien boucler sa saison de L1 et par la même occasion de préparer au mieux sa finale de Coupe de France, qui aura lieu dans une semaine. Alors que ses prédécesseurs ont souvent été confrontés à une fin de saison sans éclat, Luis Enrique a rapidement remobilisé ses troupes après la performance ratée face au TFC (défaite 1-3) le week-end dernier. Et son coup de pression avant le déplacement à Nice a fonctionné avec une victoire 1-2 face à un adversaire qui était en course pour une qualification à la prochaine Ligue des champions. Cela a aussi trouvé échos lors des dernières séances d’entraînement chez la plupart des joueurs. Hier, en conférence de presse, le technicien espagnol a demandé du sérieux à ses joueurs face à un adversaire qui lutte pour son maintien : « Notre objectif est de terminer la saison de la meilleure façon possible. » Face aux Grenats, Luis Enrique devrait aligner une équipe mixte, « à la fois pour distribuer du temps de jeu et maintenir le rythme de ses cadres. » Cette rencontre au stade Saint-Symphorien va faire office de répétition générale avant la finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais le 25 mai prochain.

À l’exception de Sergio Rico, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez, tout le groupe parisien est à disposition pour ce déplacement à Metz, « et chacun cherchera à marquer des points en vue de la Coupe… et du prochain mercato. » Hier, en conférence de presse, Luis Enrique, a expliqué qu’il n’avait pas encore pu mettre en place tous ses préceptes de jeu et qu’il a dû s’adapter au groupe qu’il avait. « Depuis notre arrivée, on a préparé, selon notre vision du foot, la meilleure option pour ce groupe. À présent, en fonction des joueurs qu’on pourra recruter cet été, il y a beaucoup de choses qu’on va conserver, mais il y aura des changements d’un point de vue tactique et pour avoir une équipe encore plus équilibrée. Je pense qu’on a encore une marge d’amélioration sur le plan défensif comme sur l’attaque », a expliqué le technicien espagnol ce samedi. « Il y aura des arrivées mais aussi des départs, et le club a commencé à prospecter pour trouver des points de chute à certains seconds couteaux. À eux de profiter des dernières occasions d’échapper au futur loft », conclut L’E.

✨🗣️ Luis Enrique : « L’évolution d’Ayman Kari et Moscardo ? Nous avons suivi tous les joueurs d’avenir qui appartiennent à notre club. Mais ce n’est pas le moment de juger qui va venir ou non. […] On sera évidemment enchanté de récupérer nos joueurs et surtout ceux avec qui on… pic.twitter.com/DTUShmuy8k — Canal Supporters (@CanalSupporters) May 18, 2024

Le quotidien sportif évoque aussi l’avenir de certains éléments chez les Féminines du PSG. Et les dirigeants parisiens comptent bien conserver leur entraîneur, Jocelyn Prêcheur, et leur meilleure joueuse, Tabitha Chawinga. Le section féminine veut enfin garder de la stabilité et ne pas vivre un nouvel été avec plusieurs chamboulements. « C’est en tout cas la volonté en interne, et celle-ci n’a pas été entamée par la défaite face à l’OL vendredi. » Selon L’Equipe, le PSG « travaille pour conserver toutes ses forces vives de l’exercice écoulé, à commencer par Jocelyn Prêcheur (…) Les discussions sont positives concernant la prolongation prochaine de son contrat, qui s’achève le 30 juin. »

L’autre dossier important concerne Tabitha Chawinga. Élue meilleure joueuse du championnat, l’internationale malawite est prêtée par le club chinois de Wuhan. Les négocations avancent et un contrat de deux saisons serait dans les tuyaux. Le souhait de l’attaquante de 27 ans est de rester à Paris, « mais quelques détails restent à régler. » La situation est similaire pour trois autres joueuses en fin de contrat : Constance Picaud, Elisa de Almeida et Sandy Baltimore. La direction parisienne a l’intention de prolonger les trois joueuses, qui se projettent également à Paris. Également en fin de contrat, Oriane Jean-François est courtisée par des clubs européens mais le PSG souhaite aussi la conserver. « Les éventuels renforts extérieurs (une latérale droite en priorité) devraient arriver ensuite, pour rester dans cette logique de stabilité et ne pas ajouter un flou à la situation », conclut L’E.

De son côté, Le Parisien se penche aussi sur cette rencontre face au FC Metz. Et comme trop souvent, le club de la capitale connaît un coup de blues après une élimination en Ligue des champions. « La défaite concédée au Parc face à Toulouse (1-3) le soir de la célébration du titre, et la victoire poussive à Nice (1-2) trois jours plus tard portaient sa marque. » Après avoir fait beaucoup tourner ces dernières semaines, Luis Enrique veut terminer en beauté la saison de Ligue 1. Pour cela, il faudra s’imposer afin de conclure sur une bonne note le championnat mais aussi pour préparer au mieux la finale de Coupe de France. « Avoir la tête ailleurs serait pourtant facile. À cette finale de Coupe de France, d’abord, mais aussi à l’Euro pour ceux qui le joueront, aux Jeux Olympiques pour d’autres, à l’enchaînement des deux pour certains, aux vacances d’été ou au mercato à venir », explique LP. Face à une équipe qui joue son maintien, le PSG ne devra pas tomber dans le piège de la nonchalance. Certains joueurs feront aussi leurs adieux à la Ligue 1 à l’image de Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa, même si les deux derniers cités ont peu de chance d’évoluer sur la pelouse de Saint-Symphorien ce dimanche soir.

Enfin, le quotidien francilien a interrogé plusieurs acteurs du championnat qui ont été confrontés à Kylian Mbappé. Après neuf ans en Ligue 1, dont sept années au PSG, l’international français va quitter la France. Après avoir disputé son première match sous les couleurs parisiennes sur la pelouse du FC Metz le 8 septembre 2017, le champion du Monde 2018 fermera son aventure au PSG sur la même pelouse ce dimanche, après 256 buts en 307 matches. Et certains acteurs du football ont été marqué par l’attaquant de 25 ans, à l’image du président du Stade de Reims, Jean-Pierre Caillot : « Le dernier exemple que j’ai, c’est lorsque Paris est venu à Reims cette saison. Il sortait d’un match de Coupe d’Europe, où manifestement il n’avait pas été très visible (défaite 2-1 à Milan) et chez nous il n’avait pas été très visible non plus. On l’a vu trois fois et il a mis trois buts. La quatrième fois, il a trouvé la barre. C’est l’apanage des grands joueurs. » Le numéro 7 des Rouge & Bleu a également marqué l’esprit de certains défenseurs, comme Jean-Clair Todibo : « L’adversaire contre lequel j’adore le plus jouer c’est Kylian. Lors de notre dernière rencontre en Coupe de France, il m’a éteint. J’étais trop frustré. C’est un joueur qui peut tout faire en termes de créativité, devant la cage. Il est agile, à l’aise balle au pied. Je ne vais pas faire de dessin mais pour moi, c’est le meilleur joueur du monde. Quand je défends face à lui, je me régale. J’aime tellement le duel que je prends du plaisir face à lui », a déclaré le défenseur de l’OGC Nice au micro de Prime Video.