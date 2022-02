Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 19 février 2022. Le match face au FC Nantes, les questions autour du trio offensif Messi-Neymar-Mbappé, le retour du Brésilien très attendu, vers une titularisation de Keylor Navas et les onze probables.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque le retour du trio offensif Leo Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Si les trois ont de nouveau joué ensemble lors des dernières minutes de la victoire face au Real Madrid (1-0), ils pourraient être alignés dès le coup d’envoi pour la première fois depuis le 28 novembre. Ainsi, quelques questions restent en suspens concernant ce trio. Avant la blessure du Brésilien face à l’AS Saint-Etienne, le coach parisien, Mauricio Pochettino, optait très souvent pour un quatuor offensif en rajoutant Ángel Di María dans un schéma de jeu en 4-2-3-1. Mais avec une utilisation fréquente du 4-3-3 depuis quelques mois, le coach argentin ne devrait plus changer ses plans et « dans ces cas-là, c’est évidemment Di Maria qui saute, en raison de son niveau et de son faible poids social dans le vestiaire. »

Reste à savoir comment seront alignés les trois offensifs. Par le passé, Leo Messi évoluait à droite et laissait l’axe à Kylian Mbappé, mais la Pulga « ne possède plus les armes pour évoluer dans un couloir » surtout qu’il a retrouvé des bonnes sensations dans une position plus axiale. De son côté, Kylian Mbappé peut évoluer partout sur le front de l’attaque comme face au Real Madrid où il a été repositionné à droite en fin de match, même si son but venait du côté gauche. « Mais comme il est temps d’organiser le PSG autour de Mbappé, il serait très étonnant de le retrouver à nouveau à droite dans les prochaines semaines, en particulier à Madrid. »

Concernant les penalties, Neymar Jr semble toujours en pôle position pour les tirer. Lors de son absence, l’Argentin et le Français se sont partagés la tâche avec trois penalties chacun. « La hiérarchie derrière Neymar est donc évolutive. Elle dépend notamment sur qui a été commise la faute. » Reste également à savoir si Neymar et Leo Messi vont réussir à trouver une complémentarité sur le terrain, chose rare avant la blessure du Brésilien. Surtout que depuis le début de la saison, l’homme en forme s’appelle Kylian Mbappé et « il s’agit désormais pour les deux Sud-Américains de se mettre à son service grâce à leur sens inégalé de la passe. »

Le quotidien francilien se demande si le PSG va confirmer face au FC Nantes (21h sur Canal Plus Décalé) après sa prestation aboutie contre le Real Madrid en début de semaine. Surtout que les Parisiens doivent disputer trois rencontres (Nantes, Saint-Etienne et Nice) avant la confrontation retour face aux Merengue le 9 mars prochain. « L’objectif du staff est de répéter la même performance madrilène à l’échelle domestique pour faire en sorte que ce succès ne reste pas une parenthèse enchantée. » Mais, Mauricio Pochettino ne pourra pas compter sur le même onze. Victime d’une gêne aux adducteurs, Leandro Paredes devrait être remplacé par Idrissa Gueye au milieu de terrain. Mais l’évènement majeur de cette rencontre sera le possible retour de Neymar Jr dans le onze de départ, une première depuis sa blessure. Le retour du Brésilien dans le onze permettrait de reconstituer le fameux trio avec Leo Messi et Kylian Mbappé.

XI probable PSG (Le Parisien) : Navas (Donnarumma) – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Danilo, Gueye, Verratti – Mbappé, Messi, Neymar

De son côté, L’Equipe se concentre aussi sur le très probable retour de Neymar Jr dans le onze de départ du PSG. Et sauf « contretemps de dernière minute », le Brésilien de 30 ans sera bien titulaire à la Beaujoire, une première après deux mois et trois semaines d’absence. Surtout que l’attaquant a pris quasiment trois mois pour se remettre d’une grave entorse à la cheville, comme le confie son entourage : « C’est plus grave que ce qui a été dit. En plus du ligament touché, il y avait une petite fracture. » Ainsi, Neymar Jr a fait beaucoup de soins et a pris pas mal de précaution avec sa cheville gauche. « Il a franchi les étapes les unes après les autres avec pour objectif d’être présent le 15 février face au Real Madrid. Ce rendez-vous européen constituant sa ligne d’horizon, une fois le tirage au sort effectué. » De plus, il a également effectué un travail individuel avec son physiothérapeute et de son préparateur physique.

Auteur d’une belle entrée face au Real Madrid, avec une passe décisive à la clé, Neymar Jr aura tout de même besoin de temps pour retrouver une condition physique optimale. Surtout qu’avec Marco Verratti et Kylian Mbappé, l’international brésilien fait partie des Parisiens qui créent le plus de décalages et situations dangereuses. Mais « pour les échéances importantes à venir dans cette seconde partie de saison, c’est son entente avec le duo Mbappé-Messi qui sera une des clés de la réussite parisienne. »

Le quotidien sportif rapporte également que Keylor Navas devrait retrouver une place de titulaire dans le but du PSG, lui qui avait été remplaçant lors de la victoire face au Real Madrid ce mardi. « C’était la tendance forte hier à l’issue de la dernière séance d’entraînement », même si Mauricio Pochettino n’a pas voulu donner d’indications. Trois autres changements pourraient avoir lieu dans le onze de départ par rapport au match de Ligue des champions. Le retour d’Idrissa Gueye pour remplacer un Leandro Paredes forfait. Neymar Jr doit aussi retrouver une place de titulaire. Enfin, « Nuno Mendes pourrait souffler et laisser sa place à Juan Bernat (le Portugais est quand même annoncé dans le onze de départ probable du quotidien). » Parmi les jeunes, seul Xavi Simons a été convoqué, tandis que Layvin Kurzawa et Colin Dagba pourraient ne pas être du voyage à Nantes.