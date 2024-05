Revue de presse PSG : Féminines, futur stade, mercato…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 18 mai 2024. Les Féminines du PSG battues en finale de D1 Arkema, l’hippodrome de Saint-Cloud, nouvelle piste pour le futur stade, l’effectif des Féminines ne devrait pas trop bouger…

Dans son édition du jour, l’Equipe fait sa Une sur la victoire de Lyon en finale de la D1 Arkema contre les Féminines du PSG (2-1). « Après avoir longuement et lourdement protesté contre l’instauration des play-offs de D1, une « injustice » par rapport à leur domination sans partage de la saison régulière, les Lyonnaises se sont nourries de leur rancœur pour finir le Championnat à leur place habituelle, au sommet du foot féminin français. On n’ira pas jusqu’à dire que le PSG était de mèche pour faire respecter l’équité et offrir le titre à son rival de toujours, qui l’avait devancé de 11 points au classement, mais la performance de la gardienne parisienne Katarzyna Kiedrzynek, vendredi, a quand même beaucoup aidé », avance le quotidien sportif. Elle a en effet fait deux erreurs sur les buts lyonnais, comme ça avait déjà été le cas en demi-finale contre le Paris FC, cette fois-ci là sans conséquences. Les joueuses du PSG se sont inclinées sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi, qui a amèrement constaté ce qui sépare encore son équipe de la référence du foot féminin, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif évoque aussi la quête de nouveau stade du PSG et de la possibilité de le construire sur l’hippodrome de Saint-Cloud. « Une certitude, le PSG a fait de cet emplacement l’une de ses pistes privilégiées. » L’Equipe explique que malgré le refus de la mairie de Paris de vendre le Parc des Princes au PSG, Nasser Al-Khelaïfi ne désespère pas encore totalement de l’acquérir à la faveur d’un possible changement de majorité à Paris après les élections municipales de 2026. « En attendant, l’hippodrome de Saint-Cloud, situé sur les hauteurs de cette ville des Hauts-de-Seine, a l’avantage d’être tout près de Paris, à moins de 10 kilomètres du Parc des Princes. » Contrairement aux autres hippodromes du secteur, Auteuil et Longchamp appartiennent à la Ville de Paris, quand Saint-Cloud est la propriété de France Galop, rappelle le quotidien sportif. « En parallèle d’échanges avec cette dernière, la direction parisienne, notamment Victoriano Melero, le secrétaire général du club, maintient le contact avec le maire de Saint-Cloud, Éric Berdoati (DVD), après une première rencontre il y a quelques mois. » Via différents réseaux politiques, le champion de France a de nouveau fait part de son grand intérêt pour le lieu, avance l’Equipe. « Si l’hippodrome de Saint-Cloud en cas de départ du Parc, apparaît comme la solution la plus adéquate pour le PSG par rapport aux autres qui ont émergé, elle se heurte à divers obstacles. » La première, la gestion des flux de supporters. Une installation du PSG impliquerait de densifier le réseau de transports en commun et la fréquence des passages comme cela se fait les soirs de rencontre au Parc. « Enfin, autre problématique et pas des moindres, l’hippodrome de Saint-Cloud possède une spécificité dans le monde des chevaux : sa corde tourne à gauche au contraire des autres champs de courses parisiens. Un argument qui pousse au maintien de son activité. Mais la grande superficie (75 hectares) de ce site classé pourrait permettre la construction de l’enceinte parisienne et la conservation des réunions qui s’y déroulent, d’autant que cet hippodrome est très apprécié des professionnels du milieu », conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif explique également qu’en parallèle de l’hippodrome de Saint-Cloud, le PSG avance aussi avec la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines. Cette possibilité figure sur le haut de la pile selon un proche des négociations, « même si elle ne constituerait pas, pour l’heure, aux yeux des responsables parisiens, la priorité absolue. » L’Equipe rappelle qu’idéalement, le PSG aimerait rester au Parc des Princes ou au plus près de Paris. Il n’empêche que les discussions avancent entre l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et la direction du club. Les contacts sont réguliers. Et selon les informations du quotidien sportif, une réunion s’est encore tenue il y a moins d’un mois. « Le terrain visé, de plus de 50 hectares, à une petite vingtaine de kilomètres du Parc, est situé sur la base de loisir de cette ville, à proximité du Vélodrome. […] Le site appartient à la Région Île-de-France, qui verrait d’un bon œil de pouvoir en céder une partie. » L’Equipe conclut en expliquant que le PSG veut faire du projet de son futur stade très ambitieux, notamment en matière écologique. « La direction souhaite en faire un lieu d’exception et aller vite. »

De son côté, Le Parisien évoque également la défaite des Féminines du PSG en finale de la D1 Arkema contre Lyon et se projette déjà sur la future saison des Parisiennes et de leur effectif pour continuer de prétendre à une victoire finale dans toutes les compétitions. Les dirigeants parisiens veulent de la stabilité, avance le quotidien francilien. Pour le poste d’entraîneur, le PSG compte poursuivre avec Jocelyn Prêcheur. Lui aussi a envie de poursuivre l’aventure, mais à condition que le projet suive, indique Le Parisien. S’il a déjà prolongé plusieurs joueuses (Dudek, Karchoui, Geyoro, Le Guilly), le PSG compte bien le faire avec Constance Picaud, Elisa De Almeida, Sandy Baltimore, ou Orianne Jean-François, qui arrivent toutes en fin de contrat le 30 juin. Pour cette dernière, « elle a reçu des offres de prolongations, mais les positions paraissent trop éloignées à ce jour. Suivie par des clubs huppés, elle n’hésitera pas à quitter Paris. » Pour De Almeida, son aventure devrait bien se poursuivre au PSG. Constance Picaud souhaite prolonger, mais veut avoir des clarifications sur la gestion des gardiennes la saison prochaine. Pour Sandy Baltimore, sa prolongation devrait se décanter dans les prochains jours, lance Le Parisien. Enfin, pour Tabitha Chawinga, cela devrait aussi rapidement se régler. La meilleure buteuse parisienne de la saison devrait s’engager pour deux ans avec le PSG.