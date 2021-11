Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 19 novembre 2021. Focus sur le statut de Sergio Ramos dans le vestiaire, les bonnes nouvelles pour Presnel Kimpembe et Marco Verratti et les mauvaises pour Neymar, et la belle victoire des féminines contre le Real Madrid.

Le Parisien rapporte que les signaux envoyés par Sergio Ramos sont positifs. Au club on le décrit comme « déterminé à revenir fort et très appliqué lors des séances, à tel point que sa présence dans le groupe pour la réception de Nantes, à 17 heures ce samedi au Parc des Princes, n’était pas exclue ces dernières heures (…) que ce soit pour samedi ou non, les grands débuts de Ramos se rapprochent ! » Sergio Quirante, journaliste pour Gol et interrogé par le quotidien francilien explique que lorsque le joueur « publie des photos et vidéos de lui, de son travail, de son corps, c’est qu’il se sent en forme » comme il le fait depuis quelques semaines. L‘entourage de l’ancien madrilène l’a décrit comme « calme et serein » lors de sa longue absence et il reste à savoir maintenant comment Pochettino va l’utiliser. Dans une défense à deux, ou à trois centraux avec Marquinhos et Presnel Kimpembe.

Le quotidien revient sur la belle victoires des filles du PSG contre le Real Madrid (2-0) qui est « précieuse pour le moral et pour la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Les Parisiennes sont assurées de la première place du groupe B. » Ce succès fait office de « coup de boost au moral » pour tout un groupe après les secousses créées par l’agression de Kheira Hamraoui, la garde à vue d’Aminata Diallo et la correction reçue à Lyon (6-1) dimanche. Le Parisien conclut que « le PSG peut respirer et rentrer à Paris avec le sourire. Prochaine étape : gérer la réintégration de Kheira Hamraoui et Aminata Diallo, qui devrait s’effectuer après la trêve internationale.«

Même son de cloche du côté du journal L’Équipe qui explique que plusieurs signes ont montré un PSG fébrile en début de match, une équipe « tourmentée comme jamais ». Si la gifle reçue par l’OL mettra du temps à se résorber, les Parisiennes ont « au moins prouvé qu’elles avaient la volonté de guérir. » Katoto a débloqué la rencontre avec « un sentiment de libération ». Prochaine étape pour les féminines du PSG ? Un échange Diallo – Hamraoui avec les dirigeants pour une date de retour.

Le journal sportif revient sur la blessure de Neymar et fait qu’il ait été touché lors de la dernière trêve internationale. Le Brésilien souffre d’une légère lésion aux adducteurs de la cuisse gauche. Mauvaise nouvelle, l’auriverde serait d’ores et déjà forfait pour la confrontation face au FC Nantes de ce samedi. Pire, le Ney est également incertain pour le déplacement en terre mancunienne. Tout dépendra de l’évolution de cette blessure dans les prochains jours. De son côté, Sergio Ramos compte bien être présent dans le groupe parisien face au FC Nantes. Même constat pour Marco Verratti, touché à la hanche depuis le Classique face à l’OM le 24 octobre dernier, et Presnel Kimpembe, qui espèrent être aussi disponibles pour ce samedi. En revanche, si leur présence face au FCN n’est pas assurée, celle face à Manchester City est bien plus probable, nous expose L’Equipe.