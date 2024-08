Revue de presse PSG : Festival, Barcola, Montpellier…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 24 août 2024. Le récital du PSG contre Montpellier, les belles promesses de Bradley Barcola, il peut s’affirmer comme un leader…

Dans son édition du jour, L’Equipe fait sa Une sur la large victoire du PSG hier soir sur la pelouse du Parc des Princes contre Montpellier (6-0). Après ce récital, il faut tout de même garder une forme de mesure, lance le quotidien sportif. « Ce MHSC d’une rare faiblesse ressemblait hier à pas grand chose. Mais il ne faut pas pour autant chercher à repousser les émotions et minimiser la première performance du PSG à domicile cette saison. » Ce fut beau et assez bluffant pour une équipe au complet depuis dix jours, analyse L’Equipe. Rarement à cette période de l’année, le public parisien n’avait autant vibré. Pour le quotidien sportif, en termes de maîtrise collective et d’efficacité, c’est l’un des plus beaux matches de l’ère Luis Enrique en Ligue 1. « Ce Paris, dans ce qu’il a montré hier, dispose d’une menace protéiforme. À la même époque l’an dernier, l’animation offensive se résumait presque au duo Hakimi-Dembélé et à l’efficacité de Mbappé. Hier, les menaces portaient tous les noms. Et notamment celui de Bradley Barcola. » Ce dernier a tout pour devenir l’un des symboles de ce nouveau PSG, estime L’Equipe. Le trio qu’il porte avec Dembélé et Asensio porte aussi de vrais espoirs, avance le quotidien sportif. Auteur de deux nouvelles passes décisives ce soir, Joao Neves peut offrir une dimension spectaculaire au milieu du PSG, note L’Equipe. « Il faudra voir face à des milieux plus puissants, mais il voit tout, anticipe, déploie une énergie folle et met sa créativité au service du collectif. »

De son côté, Le Parisien est également revenu sur ce splendide match offert par le PSG devant ses supporters contre Montpellier. Les hommes de Luis Enrique démarrent en attendant la saison de manière plus tonitruante et convaincante qu’en 2023, avance le quotidien francilien. « Il ne s’agit pas encore du grand Barça mais ce Paris multiplie les mouvements qui étouffent et étourdissent, récupèrent à plusieurs les ballons, s’activent dans toutes les zones et régalent un public déjà aux anges. Cette première au Parc des Princes aura ressemblé à une longue soirée disco animée par des tubes que l’on aime retrouver ou que l’on découvre. » Le Parisien estime que l’opération plus de collectif et moins de stars est parfaitement lancée. « Si quelque chose se joue encore dans la dernière ligne droite des transferts, c’est peut-être la recherche d’un axial droit alors que Marquinhos ne dispose pas spécialement de doublure avec la volonté de se séparer de Milan Skriniar. Un petit souci mais pas vraiment un problème. Le PSG traverse le mois d’août armé d’un bonheur éclatant », conclut Le Parisien.

Le Parisien fait également un focus sur Bradley Barcola, qui s’est offert le premier doublé de sa carrière professionnelle contre Montpellier hier soir et qui a une nouvelle éclaboussé de son talent la rencontre. Le quotidien francilien explique que l’international français était l’un des Parisiens les plus attendus après le départ de Mbappé. Lors de ces deux matches de Ligue 1, « il confirme, pour l’instant, autant sa bonne forme que son changement de statut. » Collé à la ligne de touche côté gauche, il a globalement été un poison aussi délicieux pour les supporters parisiens qu’amer pour la défense montpelliéraine, lance Le Parisien. « Montrant une complicité tactique évidente avec Joao Neves, toujours disponible dans les espaces également pour Marco Asensio, et Ousmane Dembélé, il a eu plusieurs occasions de marquer un doublé en première période (14e, 26e). Ce sera chose faite en seconde période, son appel plongeant dans l’axe bien suivi par Dembélé pour le but du 3-0. » Bradley Barcola semble en tout cas prêt à faire sa part du boulot pour combler le vide de buts laissé par Kylian Mbappé, conclut le quotidien francilien.

L’Equipe évoque aussi le match XXL de Bradley Barcola hier soir contre Montpellier. Pour le quotidien sportif, le milieu offensif a prouvé contre les Montpelliérains que le PSG devra bien compter sur lui cette saison. L’ancien lyonnais est déjà un leader d’attaque pour les Rouge & Bleu, estime le quotidien sportif. « Il faut prendre en compte la pauvre adversité proposée par le MHSC, mais Barcola a probablement réalisé sa prestation la plus complète depuis son arrivée l’été dernier. » L’Equipe estime que sa connexion avec Joao Neves est déjà réelle. L’international français est aussi un élément précieux dans le jeu avec et sans ballon du PSG, note L’Equipe. « Le natif de Lyon se sent prêt à assumer dans une équipe avec autant de pression. Son relâchement et la facilité à laquelle il arrive à faire des différences sont des signes qui ne trompent pas sur sa confiance. » Avoir un Barcola décisif tout au long de la saison ne serait pas une mauvaise nouvelle pour la direction parisienne, assure l’Equipe. Tout l’été, elle a cherché un joueur offensif capable de venir prendre ce couloir gauche, mais personne n’est finalement arrivé. « Il est encore trop tôt pour savoir si cette absence de recrutement est un mal pour un bien, mais dans une Ligue 1 se cherchant des stars, Bradley Barcola arrive comme un vent frais qui fait du bien », conclut le quotidien sportif.