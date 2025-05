Revue de presse PSG : Festivités, Auxerre, finales…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce dimanche 18 mai 2025. La victoire du PSG contre Auxerre, les festivités du titre de champion de France, une bonne préparation en vue des finales…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur la victoire du PSG contre Auxerre hier soir lors de la 34e et dernière journée de Ligue 1. À la mi-temps, Luis Enrique n’était pas d’humeur joyeuse, assure le quotidien sportif. « Il faut dire qu’il venait d’assister à 45 minutes très médiocres de son équipe. La faute à un manque de rythme après des petites vacances accordées à ses cadres ? », se demande L’Equipe. Il a simplement fallu un peu de temps pour remettre les esprits en place. Le quotidien sportif estime que les joueurs du PSG n’avaient pas la tête à cette rencontre contre Auxerre lors de la première mi-temps, mais ils ont ensuite prouvé qu’ils étaient les seuls décideurs de l’issue d’une rencontre en Ligue 1. Ils ont accéléré en seconde période et logiquement gagné, assure L’Equipe. « Comme il fallait s’y attendre, il ne faudra pas retenir grand-chose de cette soirée avant les deux matches décisifs du PSG. » Point positif de cette rencontre contre les Auxerrois, il n’y a aucun blessé à déplorer alors que Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe qui ressemble à une équipe type. La Coupe de France doit continuer de donner de l’appétit à un groupe gourmand, mais tout le monde n’attend désormais que cette finale de la Ligue des champions et une fête qui pourrait être grandiose dans Paris en cas de succès, conclut le quotidien sportif.

De son côté, Le Parisien revient également sur la victoire du PSG contre Auxerre hier soir sur la pelouse du Parc des Princes. « À une semaine de la finale de Coupe de France face à Reims, à quinze jours, surtout, de la « rêve party » de Munich, cette finale de Ligue des champions face à l’Inter qui trotte déjà dans toutes les têtes, Luis Enrique avait pourtant annoncé la couleur. En alignant, peut-être à une exception près, son équipe type pour défier l’AJ Auxerre, le coach espagnol n’a pas fait de mystère sur son envie de remettre tout le monde dans le bain et de préparer, déjà, les luttes finales des deux prochaines semaines. » En ce soir de fête, c’est un PSG inefficace, faux jumeau de celui du début de saison, qui a traversé la première période. Malgré sa domination sans partage, seul Nuno Mendes aura en effet semblé s’être déjà mis en mode Ligue des champions, avance le quotidien francilien. Le PSG rentrera même aux vestiaires avec un but de retard. « Un scénario parfait pour créer l’unité en tribune et réveiller, au retour des vestiaires, la grinta de ce collectif qui en manquait un peu trop en première période. Sous l’impulsion d’un Khvicha Kvaratskhelia décidément précieux, tant dans sa combativité que son adresse balle au pied, Paris finira par redresser la barre et la tête à l’heure de jeu, grâce à deux frappes du droit du Géorgien, qui lui offriront ses troisième et quatrième buts en Ligue 1. Et, comme un symbole, à un coup de boule décroisé de Marquinhos qui aura, lui aussi, affiché l’attitude d’un patron. Dembélé n’a pas réussi un grand match, mais il a reçu une ovation du Parc et termine le championnat meilleur buteur. Tandis que Barcola s’est fait doubler in extremis par Cherki pour le titre de meilleur passeur », conclut Le Parisien.

A voir aussi : Le message rassembleur de Marquinhos avant les deux finales du PSG

Le quotidien francilien évoque aussi la fête du titre des joueurs du PSG dans un Parc des Princes qui a très certainement apporté de très nombreuses ondes positives pour les deux finales à venir. « 23h15, voilà alors lancés les premiers feux d’artifice sur le toit du Stade et à quelques pas de la scène installée pour l’occasion. À l’animation, les Parisiens (re) découvraient alors le DJ Michaël Canitrot, perché à plusieurs mètres de haut sur une scène cubique et mouvante, installée en plein milieu de la pelouse. » Derrière lui, sur le podium où les Parisiens ont fini par recevoir leur trophée, une trentaine de danseurs tous vêtus de blanc sont venus un temps l’accompagner. Avant de laisser place aux héros du jour et de toute une saison ! Il est 23h45 quand Luis Enrique et son staff sont finalement acclamés par le Stade, et décorés par Nasser al-Khelaïfi, souligne Le Parisien. « Ousmane Dembélé en a même profité pour embrasser le haut de ce nouveau trophée avant d’être aux premières loges quand son capitaine l’a finalement soulevé, au son de « One More Time » des Daft Punk. Derrière eux, Luis Enrique en profitait alors pour ramasser de longs serpentins et les lancer sur eux. Toute la troupe s’engageait ensuite dans un lent tour d’honneur, avec une halte face au virage Auteuil, avec Kimpembe en maître de cérémonie, pour célébrer l’instant avec les ultras. Une communion qui permet, aussi, de se remplir d’ondes positives avant les deux finales qui attendent les joueurs », conclut le quotidien francilien.

Comme après chaque journée de championnat, L’Equipe dévoile une équipe type. Celle de la 34e journée est composée de trois joueurs du PSG. Marquinhos, Nuno Mendes et Khvicha Kvaratskhelia.

L’équipe type de la 34e journée selon l’Equipe : Bulka (Nice) – Sidibé (Toulouse), Marquinhos (PSG), Niakhaté (Lyon), Mendes (PSG) – El Aynaoui (Lens), Touré (Le Havre) – Guessand (Nice), Rabiot (Marseille), Kvaratskhelia (PSG) – Laborde (Nice)