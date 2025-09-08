Revue de presse PSG : FFF, Barcola, Kimpembe, Hernandez…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 8 septembre 2025. Le PSG fait encore monter la pression autour de la gestion des joueurs en équipe de France, Lucas Hernandez veut se battre pour une place de titulaire au PSG, Lucas Chevalier reste le numéro 2 en Bleus, Bradley Barcola va être très sollicité ces prochaines semaines, Presnel Kimpembe quitte le PSG après 20 ans…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le conflit entre le PSG et la FFF sur la gestion des joueurs après la blessure d’Ousmane Dembélé qui va manquer six à huit semaines de compétitions alors que le club de la capitale avait prévenu la FFF du risque de le faire jouer. Hier, les Champions d’Europe ont publié un communiqué particulièrement incisif dénonçant des « faits graves et évitables » et « appelant urgemment à un nouveau protocole de coordination médico-sportive entre clubs et sélection nationale, plus transparent et collaboratif ». Le club de la capitale, dont la réaction virulente doit s’analyser à l’aune de précédents en la matière (Barcola et Dembélé en juin, Zaïre-Emery en septembre 2024) n’en démord pas : ces derniers jours, avant la rencontre contre l’Ukraine (2-0), aucun échange n’a eu lieu avec le staff médical des Bleus sur le cas Ousmane Dembélé. Une version démentie samedi par l’équipe de France qui, en plus d’échanges entre le match à Toulouse et le rassemblement des Bleus, évoque une rencontre entre Franck Le Gall et le médecin du PSG, samedi, en marge des IRM passées par Dembélé et Doué, avance le quotidien sportif. « Les dirigeants parisiens savent qu’en s’en prenant directement au staff médical dirigé par Le Gall, ils pourraient potentiellement rallier d’autres clubs à leur combat. Ces dernières années, des formations, notamment étrangères, avaient regretté la gestion de certains cas en sélection. » Le président de la FFF Philippe Diallo – qui a repoussé notre demande d’entretien -, à qui la lettre du PSG est adressée, a prévu de répondre à la missive. Mais n’entend pas nourrir le débat par médias interposés, assure L’Equipe. Il n’y a pas eu, en l’état, d’échange entre le patron de la FFF et le président du PSG Nasser al-Khelaïfi, ni plus globalement de dialogue hier entre les deux parties, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe évoque aussi Lucas Hernandez. Doublure au PSG, le défenseur victime d’une rupture des ligaments croisés d’un genou en mai 2024 (la deuxième), savait qu’il lui faudrait du temps pour retrouver ses sensations athlétiques. De retour sur les terrains en décembre dernier, Il a traversé la saison dernière en tant que doublure en club sans laisser filtrer d’état d’âme, conscient de ne pas être à 100 %. Mais cet été, et alors qu’il aurait pu suivre son frère en Arabie saoudite, le Parisien a fait le choix de rester au PSG. Avec un objectif, exprimé en privé : celui de regagner son statut de titulaire en club et en équipe de France, avance le quotidien sportif. Il est arrivé en forme au Campus début août, prêt à en « découdre » et juge que la digestion de sa blessure est achevée. Le staff parisien l’a félicité pour ses premières semaines. Le défi 2025-2026 s’annonce immense : à Paris, où la concurrence est vive, mais aussi chez les Bleus. S’il accumule les matches, Didier Deschamps aura du mal à se passer de sa grinta et de son expérience en grand tournoi. Et ce, malgré la grosse concurrence sur ces postes d’axiaux. Dans le cas inverse…, conclut le quotidien sportif.

L’Equipe fait également un focus sur Lucas Chevalier. Malgré son arrivée au PSG cet été, la hiérarchie chez les gardiens en équipe de France ne devrait pas changer. Encore costaud vendredi contre l’Ukraine (2-0) pour aller chercher son dix-huitième clean-sheet en 33 sélections, Mike Maignan a disputé un vingtième match d’affilée, série en cours. Son prédécesseur, Hugo Lloris, n’y était jamais parvenu et seul Joël Bats a fait mieux, avec 29 rencontres enchaînées de 1983 à 1986. La statistique contredit sa réputation de gardien parfois fragile, ralenti par des blessures musculaires de 2022 à 2024, qui n’ont donc pas altéré son rendement international, avance L’Equipe. Avec de telles références, et avec sa voix qui porte dans le vestiaire, Maignan se projette ainsi comme un numéro 1 incontestable pour la Coupe du monde 2026 et le débat ne s’ouvrira pas en interne, à moins d’une avalanche de bourdes. Dans l’histoire des Bleus, les numéros 1 sont souvent très bien installés et la nouvelle dimension de Chevalier n’est pas une ombre pour Maignan. Dans l’esprit du staff, elle est plutôt une chance, indique le quotidien sportif. En juin, Chevalier est d’ailleurs passé numéro 2 devant Samba, une ascension naturelle après avoir été élu meilleur gardien de Ligue 1, conclut L’Equipe.

De son côté, Le Parisien fait un focus sur Bradley Barcola. Le numéro 29 du PSG monte en puissance avec deux grosses performances contre Toulouse et l’Ukraine. Titulaire lors de tous les matches possibles avec le PSG et la France en ce début de saison, il prouve qu’il se prépare et digère plus vite les charges athlétiques que les autres, même si les blessures de ses coéquipiers au PSG, Ousmane Dembélé et Désiré Doué, invitent à la prudence, avance le quotidien francilien. Après cette trêve internationale, les dirigeants du PSG et ses représentants vont entamer les négociations pour sa prolongation. Luis Campos sera chargé de négocier pour le PSG. La proposition serait un allongement de deux ans de son contrat, soit jusqu’en juin 2030, indique Le Parisien. Ce dernier indique que Bradley Barcola a réussi à devenir un élément majeur du dispositif de Luis Enrique. Le quotidien francilien indique que le sens du but semble le dernier volet de sa marge de progression, alors qu’il excelle dans la passe. L’exigence de sa prolongation existe, affirme Le Parisien. Il a été courtisé par le Bayern Munich cet été. Avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, Bradley Barcola va sans doute enchaîner la totalité des matches avant la prochaine trêve internationale. Avec Khvicha Kvaratskhelia, il va tenir la maison parisienne offensivement pendant au moins un mois, conclut Le Parisien.

Le Parisien évoque aussi le départ de Presnel Kimpembe après 20 ans au PSG. « Légende du PSG, « Presko » tourne l’une des plus belles pages de l’histoire du club parisien qu’il avait rejoint à l’âge de 8 ans et qu’il quitte donc plus de 20 ans après pour ouvrir un tout nouveau chapitre au Moyen Orient. » En véritable amoureux du PSG, Kimpembe a toujours porté fièrement le maillot rouge et bleu et s’en va avec l’armoire remplie de trophées : 27 au total, dont 8 titres de champion de France et cette victoire en Ligue des champions. La plus belle, un rêve derrière lequel il courait depuis tant d’années… de galères et de combat !, lance le quotidien francilien. Contrarié par les blessures ces deux voire trois dernières années, le champion du monde 2018 n’était, certes, plus un titulaire pour l’entraîneur Luis Enrique mais il gardait une âme de leader au sein du groupe et était un repère pour les plus jeunes qu’il ne manquait pas d’intégrer avec la plus grande bienveillance. Presnel Kimpembe a noué une relation de confiance avec le président Nasser al-Khelaïfi qui s’était porté garant en le prolongeant jusqu’en 2026 malgré un corps en délicatesse. Ses plus belles années, on les trouve entre 2017 et 2021, assure Le Parisien. « En accord avec ses dirigeants, le gaucher prend finalement le virage le plus prévisible en rejoignant le championnat qatari comme Draxler, Diallo ou Verratti avant lui. Il mérite maintenant une sortie digne de son nom. » Selon les informations du quotidien francilien, le PSG compte bien lui rendre un hommage au Parc des Princes dans quelques semaines, le temps de trouver une date qui convienne à tout le monde.





