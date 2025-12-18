Revue de Presse PSG : Flamengo, sextuplé, Safonov…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce jeudi 18 décembre 2025. Le PSG s’impose face à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale (1-1, 2-1 t.a.b) et réalise un sextuplé historique, Matvey Safonov héroïque lors de la séance de tirs au but, la concurrence au poste de gardien est-elle relancée…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la victoire du PSG en finale de la Coupe intercontinentale face à Flamengo (1-1, 2-1 t.a.b). Le club parisien est la première formation française à réaliser un sextuplé (Ligue 1, Ligue des champions, Coupe de France, Trophée des Champions, Supercoupe d’Europe et Coupe intercontinentale), une performance rare dans l’histoire du football et seulement réalisée par le FC Barcelone en 2009 et le Bayern Munich en 2020. Et les Rouge & Bleu peuvent remercier Matvey Safonov, auteur d’une performance XXL avec quatre arrêts lors de la séance de tirs au but. « Pour la joie de son coéquipier ukrainien Illia Zabarnyi et de quelques autres, il aurait été plus simple que Safonov ne soit pas russe, mais une finale ne choisit pas son héros, et le PSG l’a fêté joyeusement en fondant sur lui en sarabande, pour célébrer un homme et un évènement, un gardien aux mains d’or et un premier titre planétaire. »

Mais avant cette séance de tirs au but, les Parisiens n’avaient pas tout maîtrisé, ni tout bien fait. Le premier but est venu d’un mouvement intéressant conclu par Khvicha Kvaratskhelia, bien trouvé sur un centre de Désiré Doué (38e). Alors que le PSG semblait contrôler la rencontre face à une équipe de Flamengo inoffensive mais agressive, il a remis tout seul la formation brésilienne dans le match suite à un penalty concédé par Marquinhos et transformé par Jorginho (62e). « Mais le grand talent du Paris de Luis Enrique est de continuer à gagner sans être parfait, et d’arracher ces séances de tirs au but l’une après l’autre, quatre en un an (Lens, Liverpool, Tottenham, Flamengo). C’est aussi de cette manière que les grandes équipes entrent dans l’histoire. »

De nouveau préféré à Lucas Chevalier dans les buts, Matvey Safonov a été le héros de cette rencontre. Grâce à sa serviette pense-bête, le portier russe avait tout vu, tout anticipé lors de la séance de tirs au but. Ses quatre arrêts ont permis à Paris de remporter ce sextuplé inédit. « On peut écrire, sans trop insulter les livres d’histoire, qu’elle apparaît déjà comme l’une des plus grandes d’un gardien sur les dix, vingt dernières années. » Mais dans les prochaines semaines, le PSG va être confronté à un problème. Cette performance XXL de Matvey Safonov peut-elle changer la face de la saison des Rouge & Bleu ? « Luis Enrique est capable de tout, et quel entraîneur, dans le contexte actuel, reléguerait le Russe en tant que doublure et réinstaurerait la hiérarchie de début de saison avec Lucas Chevalier numéro 1 ? (…) Le fait que Safonov ne vienne pas poser de mots sur sa performance mercredi, sauf pour le diffuseur M6, témoigne sans doute de la gêne d’un club (Le PSG expliquait mercredi soir avoir souhaité ‘prioriser’ le diffuseur), conscient que le Russe, potentiellement exposé aux interrogations sur sa relation avec l’Ukrainien Illia Zabarnyi, aurait été aussi questionné sur la concurrence avec Chevalier », estime L’E. Recruté l’été dernier contre 55M€, l’ancien Lillois est un grand compétiteur. Le fait que ce soit le seul Parisien – avec Zabarnyi – à ne pas s’être précipité sur Safonov après la séance, traduit son état d’esprit. Chevalier ne lâchera pas comme ça.

Enfin, le quotidien sportif fait un focus sur cette année 2025 historique du PSG. En un an, cette jeune équipe aura tout remporté et laissera sa trace dans l’histoire. « C’est une fierté de marquer l’histoire du club. Chaque année qui passe, on prend conscience qu’on est une plus grande équipe encore. On a une mentalité de vainqueurs, et je pense que c’est ce qui fait la différence », expliquait Nuno Mendes après le match. Willian Pacho a, de son côté, souligné l’unité présente dans cette équipe : « Ça a été un grand match, on a montré beaucoup de force, on l’a gagné en groupe, comme on le fait depuis des mois. On est un groupe qui se bat les uns pour les autres. » Et désormais après ce sextuplé, quel sera le prochain objectif du PSG ? « Le plus dur commence avec la seconde partie de saison. Faudra continuer dans cette lancée », expliquait Warren Zaïre-Emery.

De son côté, Le Parisien consacre aussi sa Une à la victoire du PSG en finale de la Coupe intercontinentale. « Avant, pendant et après le 17 décembre 2025, la meilleure équipe du monde était et restera pour l’éternité le PSG. » Poussé jusqu’à la séance de tirs au but par Flamengo, le champion d’Europe a pu compter sur un Matvey Safonov héroïque, auteur de quatre arrêts, pour glaner son sixième trophée de l’année. « Son exploit dantesque posera un casse-tête à l’entraîneur mais nanti de ses six titres, il peut y réfléchir tranquillement. » Face à une formation brésilienne rugueuse et agressive, « Paris ne renonce jamais mais il tombe à chaque fois sur un modèle en la matière, avec une équipe survitaminée, capable d’enrayer sa progression, en bloquant par exemple ses côtés, sa domination au milieu du terrain ou en l’usant sur les phases arrêtées. » Une erreur de Marquinhos a relancé Flamengo dans cette rencontre. Déjà fautif face au Bayern Munich en Ligue des champions début novembre, le capitaine parisien signe pas mal de maux d’absence en ce moment. Au fil du match, le club de la capitale a confirmé ses difficultés à terminer ses rencontres. « Il n’a pas perdu mais n’a pas toujours gagné, victime à chaque fois d’un immense coup de pompe ou d’une incapacité offensive à marquer sa supériorité. » La trêve hivernale fera du bien aux Parisiens avant d’entamer une année 2026 qui sera chargée. Si le mercato hivernal pourrait apporter de la fraicheur à cet effectif, les principaux renforts viendront d’abord de l’infirmerie, avec les retours en pleine possession d’Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et Désiré Doué.

Enfin, le quotidien francilien met en avant la performance de Matvey Safonov. Le portier russe a relancé les débats sur le gardien titulaire au PSG. L’ancien de Krasnodar a réalisé une prestation majuscule, avec quatre arrêts lors de la séance des tirs au but, pour offrir aux Rouge & Bleu leur sixième titre en 2025. Présent dans le groupe, Lucas Chevalier est resté sur le banc pour la deuxième fois de suite, Luis Enrique choisissant la continuité avec la titularisation du Russe pour un quatrième match d’affilée. Et Matvey Safonov a reçu les compliments de ses coéquipiers après la rencontre. « C’est un garçon qui s’est très bien intégré dans l’équipe, il a rapidement appris le français, il est toujours à l’écoute et il donne toujours le meilleur. C’est des joueurs comme ça dont on a besoin », a déclaré Warren Zaïre-Emery après la rencontre. Assis sur le banc, Lucas Chevalier doit sans doute craindre pour sa place de titulaire. En quatre rencontres, l’international russe n’a encaissé que trois buts. « Solide sur sa ligne, rassurant dans les airs et au pied, il a livré des prestations très solides et difficilement critiquables. »