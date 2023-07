Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 29 juillet 2023. Le dossier Ousmane Dembélé dans le flou avec des échos contradictoires, Kurzawa, Bernat, Marquinhos… Les dernières infos mercato du PSG, retour sur la performance très moyenne parisienne contre Osaka.

Le journal L’Équipe revient sur le dossier Dembele et vient calmer les rumeurs d’une signature imminente. Le média sportif nous indique en effet que si l’intérêt du PSG serait réel, aucune discussion poussée n’aurait toutefois eu lieu pour l’heure avec Ousmane Dembélé. Un son de cloche identique que ce soit du côté du club de la capitale ou de l’entourage du principal intéressé. Là, on confirme néanmoins l’approche rouge et bleu pour l’ancien rennais. Une approche qui n’aurait donc pas encore débouché sur quelque chose de plus concret. L’Équipe précise que le FC Barcelone reste, en outre, assez confiant quant à une prolongation future d’Ousmane Dembélé en Catalogne. Un rendez-vous entre Moussa Sissoko, l’agent du joueur, et Mateu Almany, chef de la stratégie sportive blaugrana, serait même prévu dans les prochains jours. L’Équipe rappelle également que dans le cas où le PSG faisait sauter la dite clause libératoire de 50 millions d’euros, la moitié reviendrait à Ousmane Dembélé et son représentant, et l’autre partie au Barça.

Layvin Kurzawa est l’invité surprise de cette tournée au Japon, lui qui était davantage attendu dans le Loft. Néanmoins, il ne fait pas partie des plans de Luis Campos qui l’avait placé avec les indésirables restés à Poissy et devrait chercher un nouveau point de chute à son retour en France, puisque la hiérarchie semble claire à ce poste selon le quotidien sportif : Nuno Mendes est le titulaire, Lucas Hernandez est le deuxième choix tandis que le jeune Serif Nhaga fait office de numéro 3. Sa présence au « pays du soleil levant » ne serait donc que la conséquence de circonstances, avec entre autres la blessure de l’international portugais. Deux options s’offrent à lui : partir, ou rester à Paris sans pour autant avoir la garantie de disputer la moindre minutes comme lors de la saison 21/22.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur Marquinhos, et révèle que plusieurs clubs d’Arabie saoudite ont essayé de convaincre l’international Auriverde de rejoindre leurs rangs… Mais le PSG n’a aucune intention de se séparer de son défenseur, contrairement à Marco Verratti. Malgré des propositions financières XXL pour le Brésilien qui ont fait parler au sein de son entourage, “Marqui” et son clan assurent qu’aucune discussion n’a été entamée avec le PSG.

L’Équipe revient sur la piteuse défaite du PSG face au Cerezo Osaka (3-2). Le média explique que le chantier qui attend Luis Enrique est partout. En effet, les trois secteurs de jeu ont montré de grosses failles et « n’offrent pas beaucoup de certitude ». Secteur le plus touché, l’attaque est jugée comme « sinistrée » et un départ de Mbappé avant le 31 août viendrait empirer cette situation. L’arrière garde parisienne a elle été impliquée sur les trois buts de l’équipe locale, par la mésentente Skriniar – Danilo sur le premier, et les pertes de balle de Lucas Hernandez puis celle de Cher Ndour sur les deuxièmes et troisièmes but adverse. Néanmoins, ce résultat n’a pas inquiété outre mesure Luis Enrique, qui se voulait être rassurant.

Même son de cloche côté Le Parisien, qui explique que le dossier Dembélé est une affaire loin d’être conclue. Si l’intérêt pour l’international français n’est pas démenti, plusieurs sources internes indiquent qu’il n’y a pas de négociations avancées pour son transfert aujourd’hui. On rappelle que le français de 26 ans avait négocié une clause de départ à hauteur de 50 millions d’euros activable jusqu’au 31 juillet, et qui passerait au double après cette date, soit 100 millions d’euros. Reste à savoir si le PSG va accélérer le mouvement dans les trois prochains jours… Alors que l’avenir de Kylian Mbappé dans la capitale française n’est toujours pas scellée.

Le journal évoque le cas de Bradley Barcola et Luis Campos ne lâche pas le jeune international espoir de Lyon Bradley Barcola. Même si aucune offre n’est encore arrivée sur le bureau de l´OL..

Le Parisien pointe aussi du doigt les carences de l’équipe Rouge & Bleu lors de sa défaite contre Cerenzo Osaka (3-2). “Seul rayon de soleil” dans ce marasme au PSG ? Hugo Ekitike qui devrait sans doute jouer davantage dans cette configuration lors des premiers journées de Ligue 1 avec le dossier Mbappé qui traîne…