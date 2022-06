Revue de Presse PSG : Fofana, Katoto, Neymar, match amical…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 24 juin 2022. Des discussions avec le RC Lens pour Seko Fofana, Marie-Antoinette Katoto a fait son choix et devrait prolonger avec les Rouge & Bleu, un premier match amical contre Quevilly-Rouen et Neymar Jr peut encore surprendre.

Dans son édition du jour, L’Equipe rapporte que le PSG a établi un contact avec le RC Lens au sujet du milieu de terrain, Seko Fofana. Auteur d’une excellente saison avec les Sang et Or, l’international ivoirien incarne les valeurs que souhaitent mettre en place le PSG dans son nouveau projet. Ainsi, le joueur de 27 ans figure dans la short-list établie par Luis Campos pour renforcer le milieu de terrain. « Un proche du dossier confie que s’il y a des négociations, elles ne sont pas encore entrées dans une phase décisive, le PSG n’ayant pas à ce jour formulé d’offre au Racing », rapporte L’E. Acheté 10M€ à l’Udinese en 2020, les dirigeants lensois attendent au minimum une offre entre 30 et 40 M€, sachant que le club italien percevra 20 % sur la plus-value réalisée.

Mais le PSG n’est pas le seul club intéressé par le natif de Paris, encore sous contrat jusqu’en 2024. En effet, Newcastle et Arsenal apprécient aussi le profil du capitaine du RCL. Mais selon son entourage, Seko Fofana serait enclin à rester en France et « le challenge parisien lui offre une opportunité sans égale, avec des perspectives européennes à la clé. » Auteur de 8 buts avec le RC Lens cette saison, Seko Fofana a disputé les 38 matches de Ligue 1 et sa puissance, sa fiabilité (rarement blessé) ainsi que sa polyvalence pourraient être une vraie plus-value pour le PSG. Toujours selon L’Equipe, cette piste aurait été validée par Kylian Mbappé et son père, Wilfrid Mbappé.

Le quotidien sportif apporte également ses informations sur le dossier Marie-Antoinette Katoto, dont le contrat avec les Féminines du PSG arrive à échéance le 30 juin prochain. Actuellement avec l’équipe de France pour préparer l’Euro 2022, l’attaquante du PSG donnera sa décision finale pour son avenir ce lundi. Et selon les informations de L’Equipe, « il y a de fortes chances que ce club soit le Paris Saint-Germain. » Ce jeudi, dans un entretien à l’AFP, l’attaquante de 23 ans a affirmé qu’elle avait fait son choix, sans donner plus de détails sur son futur club : « Ma décision est prise, c’est une question de jours. C’est fini, c’est terminé depuis un moment, je suis tranquille. » Très critique envers la direction du club en avril dernier, Marie-Antoinette Katoto a très certainement obtenu les garanties espérées pour une prolongation au PSG.

Même si le départ de Leonardo n’a pas facilité les discussions, Antero Henrique a renoué le dialogue avec la joueuse. De plus, les probables nominations d’Angelo Castellazzi et Sabrina Delannoy dans la direction sportive du club renforcent « l’idée d’une prolongation de Marie-Antoinette Katoto. » Cependant, aucun accord avec le PSG n’a encore été signé et certaines questions restent en suspens. De plus, il reste à connaître l’identité du prochain entraîneur. Afin de remplacer un Didier Ollé-Nicolle sur le départ, quelques noms apparaissent sur la short-list dont ceux de Pedro Martinez Losa et Gérard Prêcheur.

Concernant le programme des matches amicaux, le PSG disputera sa première rencontre le 15 juillet prochain face au Quevilly-Rouen d’Olivier Echouafni. Une rencontre qui aura lieu quelques jours après la reprise de l’entraînement prévue le 4 juillet et sans les internationaux qui ont pris part à des matches de sélection en juin. Après ce match face à la formation de Ligue 2, le club de la capitale prendra la direction du Japon pour sa tournée estivale d’une dizaine de jours (17 au 28 juillet).

De son côté, Le Parisien fait un bilan sur Neymar Jr et les prochaines attentes autour du Brésilien avec le nouveau projet du club. Après cinq saisons dans la capitale, les prestations et les blessures du numéro 10 des Rouge & Bleu ont souvent déçu les supporters et observateurs. Et alors qu’il a la possibilité de prolonger automatiquement son bail jusqu’en 2027 avec le PSG, la question est de savoir si le fait de conserver l’international brésilien pendant de nombreuses années est un choix judicieux. En effet, lors de sa dernière interview, le président, Nasser al-Khelaïfi, a indirectement pointé du doigt le Brésilien, sans le mentionner, en évoquant la mise en place d’un projet moins bling-bling. Pourtant, ils sont encore nombreux à croire au renouveau du Brésilien, à l’image de l’ancien Parisien, Mickaël Madar : « Et si ça peut durer encore cinq ans, je prends. Je n’oublie pas qu’il y a un an et demi encore, c’était Ney le numéro un ! Je suis persuadé qu’il a pris en maturité, que l’éclosion de Mbappé lui a aussi mis un coup à l’ego et qu’il va nous faire faire une saison de dingue. »

Après des premiers mois éblouissants avec le maillot du PSG, le déclin de Neymar Jr a commencé avec sa blessure au métatarse survenue en février 2018 lors d’un Classico. Trop rapidement remis sur pied pour la Coupe du monde 2018, l’international brésilien a rechuté un an plus tard. « Mentalement, malgré une détermination sans faille à revenir sur le terrain, ces pépins physiques aux pires moments sont un terrible coup sur la tête. Ils sont, aussi, à l’origine des changements dans son jeu, aujourd’hui plus prudent, moins fantasque, la faute également à l’âge », assure LP. À cela s’ajoute une hygiène de vie souvent pointée du doigt.

Enfin, Le Parisien rapporte également que Marie-Antoinette Katoto a pris sa décision pour son futur club, sans donner plus de détails. Également courtisée par l’OL et le FC Barcelone, l’attaquante parisienne se dit soulagée, après une longue période de réflexion : « Ce sera annoncé bientôt. Je ne regrette pas mon choix, je pense que c’est le meilleur, le meilleur pour moi surtout. Pour une fois j’ai pensé à moi et à moi toute seule (…) Il y aura des déçus, il y aura des heureux. Après j’ai un métier qui est ma passion, j’ai de la chance. Et je veux vraiment être heureuse et jouer au football », a déclaré la joueuse formée au PSG. L’internationale française a également évoqué la saison éprouvante des Féminines du PSG : « Ce qu’on a traversé, je ne le souhaite à personne. C’est pas une belle saison. En dehors du foot, ce n’est pas la saison dont on rêvait, pas celle qu’on imaginait. C’est clair, c’est sûr. Mais effectivement en janvier on n’était pas arrivé au bout des surprises. »