Revue de presse PSG : forme physique, milieu de terrain…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 11 février 2024. La bonne santé physique du PSG, trois joueurs pour une place au milieu contre la Real Sociedad, la présence des des supporters au Campus PSG…

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la rencontre entre le PSG et la Real Sociedad en huitième de finale aller de la Ligue des champions mercredi soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1). Et le quotidien francilien se demande qui va accompagner Warren Zaïre-Emery et Vitinha au milieu de terrain. Pour le dernier strapontin dans l’entrejeu parisien, trois hommes sont en concurrence selon Le Parisien. Manuel Ugarte, Fabian Ruiz et Marco Asensio. Si sa première saison au PSG n’a pas été une réussite et que son début de saison ne l’était pas non plus, l’ancien Napolitain est revenu en force, avance le quotidien francilien. Avec Beraldo, il est le seul joueur à avoir débuté les cinq dernières rencontres du PSG. « À défaut d’être le Parisien le plus explosif, son gabarit (1m89), son pied gauche et sa faculté à orienter le jeu vers l’avant font une des solutions privilégiées de Luis Enrique. » En ce qui concerne Marco Asensio, le coach du PSG apprécie la polyvalence de l’ancien madrilène. Le quotidien francilien indique qu’il a comme avantage de connaître la Real Sociedad, qu’il a affronté à 13 reprises durant sa carrière mais également son expérience de ces rendez-vous européens. « Seul bémol, face au LOSC, Luis Enrique semble avoir fait tourner tous les potentiels titulaires, quand Marco Asensio, lui, a joué l’intégralité de la rencontre. » Enfin, il y a la possibilité Manuel Ugarte. « Lui aussi a disputé les 90 minutes de la rencontre. Un signe ?« , se demande Le Parisien. Ce dernier explique qu’après des débuts tonitruants, l’international uruguayen a connu une baisse de régime « et enchaîne depuis les prestations sur courant alternatif. » Manuel Ugarte apporte une qualité indéniable dans l’impact et à la récupération, note le quotidien régional. « Il court beaucoup, et parfois dans le vide, mais son jeu de passe vers l’avant est un frein que l’entraîneur espagnol a remarqué depuis plusieurs semaines« , conclut Le Parisien.

Le quotidien francilien évoque aussi la bonne santé physique du PSG en Ligue 1 et en Ligue des champions. Même si, depuis plusieurs années, le PSG est taxé sur le fait d’être l’une des équipes qui court le moins en moyenne par match, le club de la capitale est l’une des meilleures équipes dans la course à haute intensité et les sprints. Un sujet que l’on a relayé sur le site hier.

Dans son édition du jour, L’Equipe fait un focus sur Fabian Ruiz. En difficulté en début de saison, le milieu de terrain espagnol postule pour une place de titulaire pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le PSG et le Real Sociedad mercredi soir au Parc des Princes. Pour le quotidien sportif, ils sont trois joueurs pour deux places au côté de Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu parisien, Vitinha, Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. Ce dernier, qui est sorti à l’heure de jeu, a une vraie chance d’être titulaire mercredi, avance le quotidien sportif. Alors qu’il n’avait été titulaire que quatre fois lors des trois premiers mois de compétition, il a enchaîné plusieurs sorties réussies à la fin de l’automne. Mais sa dynamique a été coupée avec sa luxation à l’épaule intervenue au Havre (3 décembre). « Après sa coupure forcée, Ruiz aborde la phase retour avec fraîcheur et l’envie d’en découdre. » Il a été titulaire lors des cinq derniers matches du PSG. Et sur les quatre dernières rencontres, « Luis Enrique a aligné Ruiz deux fois comme relayeur, et deux fois en sentinelle. » Pour beaucoup d’observateurs, il est meilleur en relayeur. « Devant la défense, l’Andalou manque de vitesse ou d’impact dans le duel. Mais avec le jeu face à lui, il peut compenser par son coup d’œil et ses anticipations« , analyse l’Equipe. En optant pour un tel profil, Luis Enrique sacrifie un peu de l’intensité qu’il prise tant, mais il mise sur d’autres aspects : sa taille (1,89 m) dans un secteur où Paris est démuni, sa lecture de jeu pour être bien placé à défaut d’être un guerrier, sa technique léchée pour relancer vite et bien vers l’avant, conclut l’Equipe.

Le quotidien sportif revient également sur la présence de 600 supporters membres du Collectif Ultras Paris à l’entraînement du PSG hier, à trois jours de l’affrontement face à la Real Sociedad en Ligue des champions. Un sujet que nous avons traité hier sur le site.