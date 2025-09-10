Revue de Presse PSG : France, Barcola, Barcelone…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 10 septembre 2025. La France s’impose difficilement face à l’Islande (2-1), la prestation convaincante de Bradley Barcola, FC Barcelone / PSG pourrait se jouer au Camp Nou…

Dans son édition du jour, L’Equipe évoque la victoire poussive de l’équipe de France face à l’Islande dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Menés 0-1 au Parc des Princes, les Bleus ont su réagir grâce à un penalty de Kylian Mbappé et un but de Bradley Barcola pour s’imposer 2-1 et prendre seul la tête du groupe avec 6 points. En première période, l’équipe de Didier Deschamps a couru derrière le score après une erreur de Michael Olise qui a profité aux Islandais (0-1, 21e). Puis, Kylian Mbappé a profité d’une première décision de la VAR pour égaliser sur penalty, suite à une faute sur Marcus Thuram, juste avant la pause (1-1, 45e). En seconde période, Kylian Mbappé a offert sur un plateau le but victorieux à Bradley Barcola (2-1, 62e). L’expulsion d’Aurélien Tchouaméni (68e) a fait souffrir les Français dans les dernières minutes du match. Sans l’intervention de la VAR pour refuser un but d’Andri Gudjohnsen (88e), les Français auraient concédé un triste match nul dans ces éliminatoires à la Coupe du monde. Mais finalement, ils profitent du faux-pas de l’Ukraine face à l’Azerbaïdjan (1-1) pour occuper seuls la tête de leur groupe. « Rien d’emballant, rien de facile, rien de maîtrisé : ce n’est pas la première fois de l’histoire des matches de qualifications face aux Islandais que l’équipe de France est confrontée à leurs manières abruptes et abrasives, mais on dira, cette fois, qu’elle s’est mise dans la mouise sans y être réellement poussée, après avoir été la seule à se montrer dangereuse, mais des deux côtés », résumé L’E.

Bradley Barcola (6/10, L’Equipe) : Le Parisien a confirmé son bon rassemblement. Après une prestation solide contre l’Ukraine, il a remis ça, récompensé avec un troisième but en 16 sélections. L’ancien Lyonnais aurait même pu marquer un superbe but sur une reprise de volée (36e). Remplacé par KINGSLEY COMAN (63e).

Le quotidien sportif se demande aussi si le Camp Nou sera prêt ou non à accueillir le PSG en Ligue des champions le 1er octobre prochain. Le FC Barcelone ne pourra toujours pas jouer son prochain match face à Valence dans son stade ce dimanche. « C’était une nouvelle attendue après une visite de la délégation de l’instance espagnole, venue vérifier que les dispositifs du VAR pourraient être installés dans les temps. » Malgré ce nouveau contretemps, le club catalan est confiant pour accueillir le PSG dans son antre le 1er octobre en phase de ligue de la Ligue des champions. « L’UEFA a déjà visité les installations et donné son accord en attente de la licence de première occupation, sésame délivré par la mairie de Barcelone après une inspection de sécurité. » Mais avant ce match de gala, l’instance européenne exige un premier essai en championnat, ce qui aura lieu contre Getafe ou la Real Sociedad. « Si tel n’est pas le cas, ce choc de la phase de ligue de la Ligue des champions aura lieu à Montjuic. »

De son côté, Le Parisien revient également sur le succès poussif des Bleus contre l’Islande (2-1) ce mardi soir à Paris. « La victoire est finalement au rendez-vous mais l’ivresse a fait défaut. Au Parc des Princes, l’équipe de France a dicté sa loi à l’Islande sans parvenir à chavirer les cœurs. Un succès acquis dans la douleur au prix d’un combat plus âpre que prévu, d’une partition moins aboutie qu’imaginée. » Les joueurs de Didier Deschamps ont peiné à trouver le bon rythme dans cette rencontre, gênés face à des adversaires disciplinés en défense. À cela s’ajoutent des approximations techniques et des pertes de balle qui ont rendu le match difficile pour les Bleus. Un penalty de Kylian Mbappé puis un but libérateur de Bradley Barcola ont suffi pour renverser la rencontre et prendre les trois points. En fin de match, le spectre du match nul a longtemps plané au-dessus du Parc des Princes avec l’expulsion d’Aurélien Tchouaméni (68e) et le but refusé à Andri Gudjohnsen (88e). « Sans Ousmane Dembélé ni Désiré Doué, blessés vendredi et au cœur d’une polémique PSG-sélection qui n’est pas près de s’éteindre, le visage offensif s’est appauvri (…) Le temps viendra de retrouver le panache, mais pour l’instant, Deschamps et les siens ont préféré compter les points plutôt que les envolées. », conclut LP.

Bradley Barcola (5.5/10, Le Parisien) : « L’ailier parisien, auteur d’une belle volée au-dessus (36e), n’a pas manqué de générosité sur l’aile droite, mais un certain déchet technique est venu polluer sa prestation, heureusement sauvée par le but du 2-1 qu’il inscrit dans le but vide (2-1, 62e). Remplacé par Coman (64e) »